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 В херсонской многоэтажке прогремел взрыв: травмирован мужчина

В Херсоне прогремел взрыв. В результате получил травмы 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, взрыв неустановленного предмета произошел утром в подъезде многоэтажного дома в Шуменском микрорайоне. В результате пострадал выносивший мусор мужчина, которого ранило осколками от выбитого окна. Ему оказывается медицинская помощь.

Специалисты взрывотехнической службы продолжают работать на месте происшествия, выясняя обстоятельства взрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Услышал звук, похожий на петарду": от взрыва гранаты в киевской многоэтажке пострадал брат догхантера Святогора

Предварительная квалификация правонарушения - по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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надо в бегущей строке по телевизору просить уродцев любящих играть с гранатами, играть на пустырях....

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