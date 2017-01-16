 В херсонской многоэтажке прогремел взрыв: травмирован мужчина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, взрыв неустановленного предмета произошел утром в подъезде многоэтажного дома в Шуменском микрорайоне. В результате пострадал выносивший мусор мужчина, которого ранило осколками от выбитого окна. Ему оказывается медицинская помощь.
Специалисты взрывотехнической службы продолжают работать на месте происшествия, выясняя обстоятельства взрыва.
Предварительная квалификация правонарушения - по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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