 Руководство и народ должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов, - Байден

Об этом он заявил во время брифинга после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Я хотел приехать сюда (в Украину. - Ред.) еще один раз с итоговым визитом как вице-президент, чтобы отдать дань уважения достижениям народу Украины. Если вы продолжите свое движение, то вы получите не только более демократическое, более благополучное будущее, которое заслуживает народ Украины, но вы обеспечите единство международного сообщества", - отметил Байден.
"Я надеюсь, что следующая Администрация (Белого дома. - Ред.) также будет вашим сторонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе. Но никто не может выполнить тяжелую работу вместо вас, только украинский народ", - подчеркнул вице-президент США.
"Руководство и народ Украины должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов. необходимо поставить общественное благо выше местечковых предубеждений и мелких достижений. Это касается всех: членов правительства Украины, депутатов Верховной Рады, которые присягнули служить народу Украины, судей, которые взяли на себя ответственность вершить правосудие на принципах справедливости, представителей СМИ, гражданского общества и обычных граждан, чья работа заключается в том, чтобы требовать ответственности от тех, кто находится при власти. Как государство вы приняли много сложных решений, а впереди у вас еще будет много сложных политических дилемм", - резюмировал Байден.
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Нема майбутнього у країни в якої при владі не покарані ЗЛОдії, які безкарно паплюжать закони та конституцію під себе
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Донбас и Крым - это УКРАИНА !
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И всё будем веселить Путина своим блеянием что не отдадим территорию? Инициаторы референдума по политическому отделению ОРДИЛО Сюмар правы на 1000000% Если торгуют Крым то пусть США и Россия воткнут себе ОРДИЛО как шатат или федокруг. США конечно свалят с этой идеи оно им нужно ? Ну так пусть Путин воткнёт себе гемморой в жопу.
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Як не ми-то хто?
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И поэтому напоследок хотим сказать, что мы с вами.. Надеемся, что и следующая администрация Трампа.. также (может быть) будет..
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Свинюкам пофік,,,,,,,
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- Нет. Нет, я не собака.
- Тем не менее...
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и Трамп ,надеюсь,по самые помидоры напихает нашим миллионерам в раде
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Народ должен поставить общее выше личного ради Украины. И шо такое блин тогда Украина, если не народ???
К тому же, пока получается, шо народ ставит свое личное гораздо ниже личного власть-имущих, у которых с личным какраз все в порядке. И вместо того, шоб гонять срачами нашу власть, состоящую из натырившей в 90-е кожемяцкой аристократии, этот славный американский дяденька приехал им колыбельную спеть.
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Это страна держалась и продолжает держаться какраз на том, шо, когда общее уже просрано и разворовано благодаря власти, у каждого еще хоть шото личное осталось, для себя и для того парня, шо на фронте кацапов утилизирует.
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