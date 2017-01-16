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 Руководство и народ должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов, - Байден

Вице-президент США Джо Байден надеется на сотрудничество администрации Трампа с Украиной.

Об этом он заявил во время брифинга после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел приехать сюда (в Украину. - Ред.) еще один раз с итоговым визитом как вице-президент, чтобы отдать дань уважения достижениям народу Украины. Если вы продолжите свое движение, то вы получите не только более демократическое, более благополучное будущее, которое заслуживает народ Украины, но вы обеспечите единство международного сообщества", - отметил Байден.

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"Я надеюсь, что следующая Администрация (Белого дома. - Ред.) также будет вашим сторонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе. Но никто не может выполнить тяжелую работу вместо вас, только украинский народ", - подчеркнул вице-президент США.

"Руководство и народ Украины должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов. необходимо поставить общественное благо выше местечковых предубеждений и мелких достижений. Это касается всех: членов правительства Украины, депутатов Верховной Рады, которые присягнули служить народу Украины, судей, которые взяли на себя ответственность вершить правосудие на принципах справедливости, представителей СМИ, гражданского общества и обычных граждан, чья работа заключается в том, чтобы требовать ответственности от тех, кто находится при власти. Как государство вы приняли много сложных решений, а впереди у вас еще будет много сложных политических дилемм", - резюмировал Байден.

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/// Бог дав життя, дав де жити, сказав як жити (не вкарди, не вбий, не бажадай добра ближнього свого, не визнавай іншого Бога крім мене...) А далі саменькі

Нема майбутнього у країни в якої при владі не покарані ЗЛОдії, які безкарно паплюжать закони та конституцію під себе
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Он же не Моисей.Нужно понимать так, я Вам пан резиденте Порошенко дорожную карту и обещание, что буду с Вами если украинский народ возмет вилы ради кала, ковыряла.
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В интервью The Times рыжий бес рассказал о том, как он собирается снимать санкции с мордора. Санкции с его слов будут отменены в обмен на заключение договора о сокращение ядерного вооружения.
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С сокращением ЯО хуйло конечно обманет. Но если США признают Крым то ни в коем случае не признавать ОРДИЛО Украиной. Выкинуть политически Путину в глотку. Пусть подавится "нагрузкой" к Крыму.
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Дима, Крым - это Украина. Донбасс- это Украина. Всё остальное - от лукавого.
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Ты кацапа петров у себя в мордоре земли политически в глотку кетайцам выкидывай !
Донбас и Крым - это УКРАИНА !
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Сокращать то нечего.Бабло распилено и если кто-то думает, что были произведены новые накопления, то он ошибается.У коммунистов нет мозгов трудится, вот сдыбрить, на это есть.
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3-я «тяжелая» бронетанковая бригада (3rd Armored Brigade Combat Team) 4-й пехотной дивизии армии США высадилась в Германии вместе со всей штатной техникой. Это 87 танков M1A1 Abrams, 144 БМП Bradley, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin и еще сотни единиц всякой техники. Из Бремерхафена основные силы бригады двинулись в Польшу в район города Жагань в Нижней Силезии, рядом с немецкой границей.
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Торг идёт ? Всё таки геополитический размен ? Только будет видимо он "Крым формально признан как Россия но Украина будет без НАТО и ЕС но с ОРДИЛО"

И всё будем веселить Путина своим блеянием что не отдадим территорию? Инициаторы референдума по политическому отделению ОРДИЛО Сюмар правы на 1000000% Если торгуют Крым то пусть США и Россия воткнут себе ОРДИЛО как шатат или федокруг. США конечно свалят с этой идеи оно им нужно ? Ну так пусть Путин воткнёт себе гемморой в жопу.
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Главное, чтобы наша администрация была на стороне народа. Что вряд ли, судя по Одессе с пидрахуями. Уже и про реформы заткнулись, и про все прочее.
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На реформы нужен "УМ" и не по 50 копеек за килограмм, как было написано на ценнике БАМа - ум свиньи 0,5 руб.Байден выдал дорожную карту, а как видно про деньги забыл.
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Южнокорейская прокуратура потребовала ареста фактического главы Samsung Group Ли Джэёна по подозрению в подкупе президентаhttp://itc.ua/
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Намекаеш на Юру.Что ж наверное есть резон Юре приобрести славу Гениального прокурора Украины.
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Риторика такая, что как-будто белый человек выступает перед племенем туземцев. Причем, я б еще понял, если бы он обращался исключительно к власти, так нет, он еще и к нам (народу) обращается.
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Так мы и есть ту-земцы. АТУ организовали, землицу потеряли.Мало.Обиды нет.
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Не в Белом доме дело. Сторонником украинского народа должна быть администрация на Банковой. Но этого нет...
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Звучит как извинение.. : Простите Обаму, он был не прав, что не помог оружием и что тоже смотрел на Будапештский меморандум как на туалетную бумагу... Он не мог, так как надеялся получить Нобелевскую премию Мира.. Этот вопрос должна была бы решать уже Хилари.. Но никто ж не думал.. что она не пройдёт.
И поэтому напоследок хотим сказать, что мы с вами.. Надеемся, что и следующая администрация Трампа.. также (может быть) будет..
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короче: типа всего хорошего и держитесь там
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В точку.Короткий визит и передаче номеров счетов для переброски денег за незаконченную революцию.Подымай народ Петя и давай вперед, я пойду тет на тет поговорю с Гройсманом.
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Знатно метнул бисер перед рыгоШакалАДной Зрадою...
Свинюкам пофік,,,,,,,
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- Вытащи свой язык из моей жопы, Гари. Обычно так лижут псы. Ты ведь не собака, Гари?
- Нет. Нет, я не собака.
- Тем не менее...
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Если Украина пошла в качестве разменной монеты или вроде женщины вдоль дороги. то может послать их всех на три буквы? Может в ответ на неадекватность кацапов продемонстрировать аналогичный неадекватный ответ? Но для этого нужно. чтобы народ и солдаты верили в патриотизм и бескорыстие нашей элиты, иначе успеха нам не видать. Нужно брать пример с маленькой Финляндии, которая умыла кровью весь СССР, или с Израиля, который всё время воюет, имеет ядерное оружие и три буквы ложит на всех, даже американских президентов (вспомните Клинтона ). Но для этого нашей элите нужно очищение огнём и кровью, во что верится не очень.
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Для этого нужно перестать воровать и признать Украину родиной, а не местом работы.
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Досить злословити щодо висловлювань Байдена , тому що користь його візиту в Україну , без перебільшення , є , бо політику Трампа треба серйозно повертати в русло національної позиції США, яку висловлює в Києві Джо Байден !
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100% Байден прав. Пока не объединятся порохоботы с юляботами и зрадофилами - у нас ни хрена не будет! Только вот такое объединение - это смесь дерьма с повидлом.
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нас обєднав хуйло. усі порохоботи, вонаботи і всііншівсракуботи одинаково ненавидять хуйла, підерацію, лугандон і сєпарів
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Я бачу яки мы объеднани напрыклад, в любу тему по Савченко зайды. Шо черговэ гуру с фейсбука ляпнэ тэ й пидхоплюють. Ни розуму ни клепкы в голови. Не розумиють шо на кону стоить Украина. И не зрозумило чы гороши видпрацювують огыдни чи дуристь просто з людэй прэ. Нэма в свити такого Ху-йла шоб объеднаты. Одни рэйтынги в голови.
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Надеюсь, следующая администрация Белого дома также будет сторонником украинского народа,а не Украинской власти!

и Трамп ,надеюсь,по самые помидоры напихает нашим миллионерам в раде
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Не надейтесь. Это чучело такого намутит что амерам кроме своих внутренних проблем вообще ни до кого дела не будет. Закуклится страна Омерига.(
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В Україні і Росії одна і та ж злодійська система влади . Український народ намагається змінити злодійську систему на демократичну -- народну владу , а представники народу у владі будуть служити народу , а не допомагати олігархам грабити свій народ
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Люди добрые,сколько можно кивать на банковую...? Пора уже задуматься,что это от нашего терпения и пофигизма все происходит. Посмотрите на себя искорените безалаберность, расхлябанную дисциплину,правовой нигилизм.тогда и изменения в стране наступят.тогда и будет из кого выбирать.пора научиться планировать, строить алгоритмы достижения цели. Аине создавть рабочии группы и искать виноватых в собственной рукожопости.
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Точно. Правители хороши - народ-говно, не повезло умнице Порошенко и скромнице Гонтарёвой с народом, достался такой себе паршивый народец укропов, вот бы американцами порулить, ото б було дило, а так....
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"Надеюсь". Звучит как-то невесело. А что он вообще делает в Украине? Ведь вся администрация сменится через несколько дней. Это же бессмысленно. Подбодрить приехал?
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Уже язык не поворачивается сказать "Весь Мир с нами ©". Остается только сказать Весь Байден с нами.
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Да, мистер Байден, я тоже хочу надеяться, что новая Администрация Президента США будет и дальше сотрудничать с руководством Украины... Плодотворно и в расширенном формате... Но только с новым руководством страны, - от "старого" уже изжога и огромная злость на ...удаков, доведших мою страну и ее Народ до того состояния, в котором они находятся сейчас! Так что пусть сотрудничают с новыми руководителями. А со "старыми" уже скоро "что-то" случится, - может их "инопланетяне заберут"... Кто знает...
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Вот разбивая цельное выступление на отдельные куски редакция Цензора превращает продуманную речь в какую-то херню.

Народ должен поставить общее выше личного ради Украины. И шо такое блин тогда Украина, если не народ???
К тому же, пока получается, шо народ ставит свое личное гораздо ниже личного власть-имущих, у которых с личным какраз все в порядке. И вместо того, шоб гонять срачами нашу власть, состоящую из натырившей в 90-е кожемяцкой аристократии, этот славный американский дяденька приехал им колыбельную спеть.
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Байден социалист. Говорит, что каждый либераст должен отринуть свои личные интересы ради общественного блага.
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Тогда тьху на нього.

Это страна держалась и продолжает держаться какраз на том, шо, когда общее уже просрано и разворовано благодаря власти, у каждого еще хоть шото личное осталось, для себя и для того парня, шо на фронте кацапов утилизирует.
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Индивидуалы не выживают порознь. Только сообща можно забороть сильного противника.
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Тол ли дело роисяне - всегда всем довольны. А затаить тупо нечего, бо скотина души не имеет.
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У народа по определению не может быть узких интересов.
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дай оружие и скажи шо хуйло-хуйло..остальное мы сами все сделаем....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководство и народ должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов, - Байден
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