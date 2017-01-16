 Тело 26-летнего военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружено в Миргороде, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Полтавской области.
По данным ведомства, 15-го января в Миргородский отдел полиции поступило сообщение о гибели от огнестрельного ранения 26-летнего капитана контрактной службы.
"На месте происшествия было обнаружено тело военнослужащего с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по данному факту в Миргородском отделе полиции открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии, продолжается досудебное расследование.
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