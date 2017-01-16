 Минюст готов объявить повторный конкурс на должность директора департамента люстрации. Отбор должен быть максимально публичным и прозрачным, - министр Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Петренко отметил: "С момента объявления конкурса на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации одной из приоритетных задач Министерства юстиции является проведение этого отбора максимально публично и прозрачно.
Это связано с тем, что данная позиция является одной из самых ответственных, она всегда под прицелом журналистов и общественности, а лицо руководителя регулярно подвергается атаке в публичной плоскости со стороны противников процессов очищения власти.
Поэтому хочу еще раз развеять все мифы по этому поводу. Мы заинтересованы в том, чтобы этот конкурс прошел максимально публично и прозрачно. Ведь в ходе отбора мы должны найти сильного и самодостаточного профессионала, который смог бы достойно вести такое сложное направление работы Минюста.
Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено обнародование информации относительно кандидатов, мы пойдем на этот шаг. Прозрачность всех процессов отбора - это наша принципиальная позиция, ведь нам крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет.
Также хочу подчеркнуть, что никаких "своих" кандидатов мы не имеем. Поэтому нам очень важно, чтобы журналисты и общественность провели серьезный анализ всех претендентов, а потом пришли на конкурс для того, чтобы обеспечить его максимальную прозрачность и публичность.
Если среди представленных кандидатов не будет достойной фигуры, мы будем проводить еще один конкурс. Призываю общественность не искать "зрады" там, где ее нет.
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Клоунада.
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нужно должности разыгрывать в лотерею!!!
каждый гражданин должен иметь шанс побыть у кормушки и наворовать себе на безбедное будущее!!
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