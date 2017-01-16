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 Санкции против РФ должны сохраняться, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым Украине, - Байден

Санкции против России должны сохраняться до полного выполнения ею Минских соглашений и возвращения Крыма Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время визита в Киев.

"Вместе с партнерами из ЕС и Большой семерки мы дали понять, что санкции должны продолжаться, пока Россия полностью - подчеркиваю: полностью - не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал он.

"Санкции против Российской Федерации, связанные с Крымом, должны оставаться в силе, пока Россия не вернет Крым Украине", - добавил Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама продлил антироссийские санкции еще на год

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить российскому президенту Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.



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хуйло подтянул мордор к предсказаниям Салтыкова-Щедрина
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вы сами себя сожрете... лапотники... ну что разбогатели твари ? думали мерзости и на этот раз проканает... вонючий рЮський мир...
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Іди у спам, троль мокшанський. Турецький проксі тебе не врятує.
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это не имеет значения шо там думает Трамп, главное что скажет Сенат ... ну и госдеп конечно )
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Новость сама по себе - это факт. А то, что ты читаешь - всегда только интерпретация. Чтобы ты читал.
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Ну, я Вам могу дать ссылку на Будапештский меморандум... Там тоже много чего написано...

Првильно было бы писать: "Насколько я могу судить по сообщениям в печати, Трамп так не думает..."
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Давай ссылку. Прямо покажи цитату, и где ее там читать
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На фразу, написанную в таком тоне могу указать Вам только эти координаты:

53°19′33″ с. ш. 91°56′22″ в. д.
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Мне тока не понравилось вот это: "Санкции... должны оставаться в силе"(с). Как-то расплывчато Байден. Вот если бы было БУДУТ, вместо ДОЛЖНЫ... А так, мне напоминает "ОЗАБОЧЕННОСТЬ", честно говоря.
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Штати не віддадуть Україну під вплив масковії, тому що для них це плацдарм під носом у Орди. Як Куба була для сесесеру, так і Україна для Штатів зараз. Це геополітика.
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Там нет озабоченности, в фразе все сказано четко и однозначно:

"sanctions should stay until Russia - cанкции должны сохраняться, пока Россия..."
В английском языке глаголы: shall, should - выражают долженствование, необходимость; will, would - выражают возможность, желание, настояние.

Что то похожее и в русском, если вы говорите: "Я должен это сделать", то подразумевается, что хотите вы или нет, но обязаны сделать, а если сказать: "Я буду это делать", то тут все зависит от вашей воли и личной ответственности, могу сделать, могу не сделать, меня же никто не заставляет.
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Не нужно ничего усиливать. Иначе засРашка скатится в пропасть мгновенно, там вспыхнет пожар, из которого во все стороны Хуйло попытается запустить ядерные ракетки.Просто чтобы утащить побольше людей на тот свет, отомстить миру. Конечно, мало что взлетит, мало что долетит, но нехило загадить атмосферу планеты радиацией на столетия - загадит.
Поэтому макание Мордора с головой в дерьмо проводится спокойно и НЕОТВРАТИМО. Чтобы не особо дёргался, пока не захлебнётся.
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удивляет количество кремлевских ботов на Цензоре, вам что премию дали?
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Завезли партію бояри. Один комент - один фанфурік.
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Забирай петра лексеевича с собой, вместе на рыбалку будете ходить, на охоту.
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Лучше вашего кремлёвского обмылка пусть забрут прямо в ад или для начала в Гаагу!
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То такой Байден?Кем он будет через неделю?Я бы не радовался еще.
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Спокойно.
Трамп пока ещё мочит политических противников. По инерции.
Всё изменится после инаугурации. Точнее - останется точно в рамкам американской свободы и демократии, которая никогда не станет диктатурой. Она сама по себе несовершенна, но ничего лучшего до сих пор никто не смог придумать.
Хоть Гитлер, Сталин, Хуссейн, Путин, Асад и подобные - пытались.
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Почему нельзя было приехать раньше?.. Все заявления не стоят выеденного яйца.. ну по крайней мере.. стоят лишь до 20 числа.. т.е. 4 дня
С инаугурацией Трампа меняется и вице-президент?
Предыдущая администрация спешит.. сделать хоть что-нибудь.. что должны были сделать давно..
Это больше политический шаг, чтоб завязать следующую администрацию на неких "символических" обязательствах.. а Украине нужен практический шаг.. например в виде оружия, а не обещании продлении санкций на год
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Щас на подходе то время когда из за поребрика услышем стон Трамп не вводи так глубоко и какое же ты оказался чмо
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Теологическая физикаЪ!

Из того ли-то из города из Муромля,
Из того села да с Карачирова,
Выезжал удаленькой дородний добрый молодец,
Он стоял заутрену во Муромли,
А й к обеденке поспеть хотел он в стольнёй Киев-град,
Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову.
---
1. К какой епархии принадлежал Муром Владимирской области во времена князя Владимира, если по всем данным "крещение Мурома" произошло только лет через 200 после крещения Руси?
2. Согласно яндекс-карте, маршрут от Мурома Владимирской области до Чернигова, между ними тыщудвести километров. С какой скоростью скакал конь Ильи Муромца, если он (Илья, не конь) на заутрене был еще во Владимирской области, а в Чернигове ему надо быть к обеду.

Сопротивлением воздуха и качеством дорог того времени можно пренебречьЪ!

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На то она и былина... И ехал русский богатырь, и конь под ним был богатырский!
Видимо, не спешил Илья, иначе бы ещё раньше доехал.
Да, к стати, тот Илья, что лежит в Киево-Печерской лавре, родился в 17-м веке.
Какие домыслы про крещение Руси с крещением Мурома через 200 лет?
Соображай, что есть былины, а есть и реалии. Или у тебя былинная хронология?
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В Україні і Росії одна і та ж злодійська система влади . Український народ намагається змінити злодійську систему на демократичну -- народну владу , а представники народу у владі будуть служити народу , а не допомагати олігархам грабити свій народ
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И запись в легенде:
Зеленым цветом обозначена территория сильного радиоактивного заражения...
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Там биологическое заражение... лишнехромосомное...
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Всё это ла-ла-ла и бла-бла-бла,интересно что такого он сам лично привёз,что даже по дип.каналам не передал?
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байден залетів порєшать шось з шельфовими родовищами останній раз за держ. рахунок ,
ну і пиcданув шось журналюгам, чисто щоб не мовчати.
байден= лобіст укр.корупціонерів в США (колишній через 3 дні}
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против РФ должны сохраняться, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым Украине, - Байден
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