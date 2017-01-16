 Санкции против РФ должны сохраняться, пока Россия не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым Украине, - Байден

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время визита в Киев.
"Вместе с партнерами из ЕС и Большой семерки мы дали понять, что санкции должны продолжаться, пока Россия полностью - подчеркиваю: полностью - не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал он.
"Санкции против Российской Федерации, связанные с Крымом, должны оставаться в силе, пока Россия не вернет Крым Украине", - добавил Байден.
Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить российскому президенту Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
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http://censor.net.ua/news/423390/tramp_gotov_k_otmene_antirossiyiskih_sanktsiyi_v_obmen_na_sokraschenie_yadernogo_arsenala
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Првильно было бы писать: "Насколько я могу судить по сообщениям в печати, Трамп так не думает..."
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53°19′33″ с. ш. 91°56′22″ в. д.
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"sanctions should stay until Russia - cанкции должны сохраняться, пока Россия..."
В английском языке глаголы: shall, should - выражают долженствование, необходимость; will, would - выражают возможность, желание, настояние.
Что то похожее и в русском, если вы говорите: "Я должен это сделать", то подразумевается, что хотите вы или нет, но обязаны сделать, а если сказать: "Я буду это делать", то тут все зависит от вашей воли и личной ответственности, могу сделать, могу не сделать, меня же никто не заставляет.
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Поэтому макание Мордора с головой в дерьмо проводится спокойно и НЕОТВРАТИМО. Чтобы не особо дёргался, пока не захлебнётся.
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Трамп пока ещё мочит политических противников. По инерции.
Всё изменится после инаугурации. Точнее - останется точно в рамкам американской свободы и демократии, которая никогда не станет диктатурой. Она сама по себе несовершенна, но ничего лучшего до сих пор никто не смог придумать.
Хоть Гитлер, Сталин, Хуссейн, Путин, Асад и подобные - пытались.
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С инаугурацией Трампа меняется и вице-президент?
Предыдущая администрация спешит.. сделать хоть что-нибудь.. что должны были сделать давно..
Это больше политический шаг, чтоб завязать следующую администрацию на неких "символических" обязательствах.. а Украине нужен практический шаг.. например в виде оружия, а не обещании продлении санкций на год
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Правда, пока Президент Украины - главный фигурант скандала с "любими друзями"...
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Из того ли-то из города из Муромля,
Из того села да с Карачирова,
Выезжал удаленькой дородний добрый молодец,
Он стоял заутрену во Муромли,
А й к обеденке поспеть хотел он в стольнёй Киев-град,
Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову.
---
1. К какой епархии принадлежал Муром Владимирской области во времена князя Владимира, если по всем данным "крещение Мурома" произошло только лет через 200 после крещения Руси?
2. Согласно яндекс-карте, маршрут от Мурома Владимирской области до Чернигова, между ними тыщудвести километров. С какой скоростью скакал конь Ильи Муромца, если он (Илья, не конь) на заутрене был еще во Владимирской области, а в Чернигове ему надо быть к обеду.
Сопротивлением воздуха и качеством дорог того времени можно пренебречьЪ!
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Видимо, не спешил Илья, иначе бы ещё раньше доехал.
Да, к стати, тот Илья, что лежит в Киево-Печерской лавре, родился в 17-м веке.
Какие домыслы про крещение Руси с крещением Мурома через 200 лет?
Соображай, что есть былины, а есть и реалии. Или у тебя былинная хронология?
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Зеленым цветом обозначена территория сильного радиоактивного заражения...
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Мы "За".
А Президент сказал
.
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ну і пиcданув шось журналюгам, чисто щоб не мовчати.
байден= лобіст укр.корупціонерів в США (колишній через 3 дні}
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