Пашинский: Прошу ГПУ обнародовать фрагменты видеодопроса очной ставки. ДОКУМЕНТ
Народный депутат Сергей Пашинский (НФ) обратился к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой о публикации фрагментов видеодопроса очной ставки.
"Я не сторонник разглашение тайны следствия. Следственная группа должна работать спокойно и не поддаваться давлению. Но учитывая истерию, которую раздувают проплаченные СМИ соратников Януковича, вынужден просить Генпрокурора о публикации фрагментов резонансного видеодопроса очной ставки, которая состоялась в минувшую пятницу", - написал в Фейсбуке Пашинский и опубликовал следующее заявление:
Генеральному прокурору Украины
Луценко Ю.В.
"Заявление
Обращаюсь к Вам в связи со значительным общественным резонансом по поводу инцидента, имевшего место 31.12.2016 года с моим участием на дороге в с.Хлепча и многочисленными ложными заявлениями стороны Химикуса В.Е., в частности о доказательстве моей вины в инциденте по результатам проведения одновременного допроса от 13.01.2017 года. Такие заявления являются популистскими, совершенными в нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса Украины, и, учитывая предоставленные подписки о неразглашении данных досудебного следствия, подпадают под уголовную ответственность по статье 387 Уголовного кодекса Украины.
С целью объективного освещения данного процесса, прошу обнародовать следующие фрагменты видеозаписи одновременного допроса от 13.01.2017, освещающие вопросы:
1. Был ли в руках Пашинского С.В. пистолет, когда он вышел из автомобиля (показания Химикуса В.Е.).
2. Что говорил Пашинский С.В. перед первым выстрелом (показания Химикуса В.Е.)
3. Приближался ли после первого выстрела Химикус В.Е. к Пашинскому С.В. с бутылкой в руке и нанес ли удар (показания Олийныка Я.).
4. Падал ли Пашинский С.В. после удара бутылкой по голове (показания Олийныка Я.)
5. Оставалась ли после удара по голове Пашинского С.В. в руках Химикуса горловина бутылки с зазубренными краями (показания Химикуса В.Е.)
6. На какое расстояние отбросило выстрелом Химикуса В.Е. от выстрела Пашинского С.В.
7. На каком расстоянии от микроавтобуса находился Химикус после ранения (обнародовать схему места осмотра происшествия и фотографии).
8. Менялись ли показания Пашинского С.В. в течение следствия, в том числе и те, которые он предоставил 13.01.2017 года.
Настаиваю на объективном и беспристрастном расследовании уголовного производства.
16.01.2017 года
С.В. Пашинский"
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Мне Пашинский неприятен, хотя и глубоко пох. Но он является гражданином Украины - следовательно, обвинять его, другого, третьего, миллионного - можно исключительно по Закону. И никак не иначе. Иначе так и будет Украина - как и другие совково-постсовковые страны, плавать в дерьме по горло.
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Інше питання, що в Техасі пістолет доступний для кожного повнолітнього законослухняного громадянина, а не тільки для дупутатів. І ось про це треба говорити, у першу чергу, а не про те, хто більше винен - неврівноважений Пашинський чи алкаш, який його пляшкою огрів.
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12.6. Особам, які мають нагородну вогнепальну зброю, органами
внутрішніх справ видаються дозволи на її зберігання, носіння без
зазначення строку їх дії з позначкою "Нагородна". Нагородною
вважається зброя, одержана в порядку, встановленому законодавством
України.
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Вирішувати конфлікт фізичною силою - логіка гопоти... Люди або уникають конфлікту, або вирішують його у найбільш зручний для себе спосіб.
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За беспримерную храбрость в боях . ( Я не шучу !)
Так что , этому Химикусу ещё повезло , могли бы , как Бонни и Клайд , из двух стволов !
А вот что за бои такие , где Руслана проявила столь беспримерную храбрость ?
Мой мятущийся разум рисует такую картину - Авякян и три кремезных негра подкрадываются к ней со всех сторон , а она , с беспримерной храбростью , отбивается , как может ...
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Хм... Что побудило Пашинского выйти из автомобиля?
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а Химикус такой ему:поди вон, не видишь,я ее уже толкаю!!-и хрясь плешивого бутылкой по голове
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І тих, і тих у нас на жаль вистачає.
А мораль цієї історії проста - ПОТРІБНО ДОЗВОЛЯТИ КОРОТКОСТВОЛ В УКРАЇНІ ТА ЗМІНЮВАТИ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ.
Бо у нас навіть якщо людина (не дупутат) дійсно вб"є чи серйозно травмує нападника із самооборони, то вона піде на зону. А це нонсенс!
І так, після легалізації зброї і Пашинські, і Хімікуси або попустяться і будуть стриманішими, або будуть відстріляні законослухняними громадянами упродовж дуже короткого терміну.
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Чи є такі умови в Україні?
Поки що немає і близько.
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Навіть у давній Греції (колисці демократії) суд не визнавав убивство із самооборони злочином.
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хоть этого не отрицает ?
или завтра скажет, что его вытащил химкус ?
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Твою жену, в твоём присутствии послали нахуй. А ты такой из окошка - "так чем вам помочь, мужики"?
А потом он о морали рассуждает.
Тьфу.
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Сам опубликуй со своего видеорегистратора.
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пашински вышел из авто, начал что-то говорить и стрелять, после этого получил бутылкой по голове...
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