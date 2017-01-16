EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  3181  60
Все про:Пашинский (470) очная ставка (10)

 Пашинский: Прошу ГПУ обнародовать фрагменты видеодопроса очной ставки. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Сергей Пашинский (НФ) обратился к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой о публикации фрагментов видеодопроса очной ставки.


"Я не сторонник разглашение тайны следствия. Следственная группа должна работать спокойно и не поддаваться давлению. Но учитывая истерию, которую раздувают проплаченные СМИ соратников Януковича, вынужден просить Генпрокурора о публикации фрагментов резонансного видеодопроса очной ставки, которая состоялась в минувшую пятницу", - написал в Фейсбуке Пашинский и опубликовал следующее заявление:

Генеральному прокурору Украины
Луценко Ю.В.

"Заявление

Обращаюсь к Вам в связи со значительным общественным резонансом по поводу инцидента, имевшего место 31.12.2016 года с моим участием на дороге в с.Хлепча и многочисленными ложными заявлениями стороны Химикуса В.Е., в частности о доказательстве моей вины в инциденте по результатам проведения одновременного допроса от 13.01.2017 года. Такие заявления являются популистскими, совершенными в нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса Украины, и, учитывая предоставленные подписки о неразглашении данных досудебного следствия, подпадают под уголовную ответственность по статье 387 Уголовного кодекса Украины.

С целью объективного освещения данного процесса, прошу обнародовать следующие фрагменты видеозаписи одновременного допроса от 13.01.2017, освещающие вопросы:
1. Был ли в руках Пашинского С.В. пистолет, когда он вышел из автомобиля (показания Химикуса В.Е.).
2. Что говорил Пашинский С.В. перед первым выстрелом (показания Химикуса В.Е.)
3. Приближался ли после первого выстрела Химикус В.Е. к Пашинскому С.В. с бутылкой в ​​руке и нанес ли удар (показания Олийныка Я.).
4. Падал ли Пашинский С.В. после удара бутылкой по голове (показания Олийныка Я.)
5. Оставалась ли после удара по голове Пашинского С.В. в руках Химикуса горловина бутылки с зазубренными краями (показания Химикуса В.Е.)
6. На какое расстояние отбросило выстрелом Химикуса В.Е. от выстрела Пашинского С.В.
7. На каком расстоянии от микроавтобуса находился Химикус после ранения (обнародовать схему места осмотра происшествия и фотографии).
8. Менялись ли показания Пашинского С.В. в течение следствия, в том числе и те, которые он предоставил 13.01.2017 года.

Настаиваю на объективном и беспристрастном расследовании уголовного производства.

16.01.2017 года
С.В. Пашинский"

Читайте также: "Факты, установленные следствием, полностью перечеркнут ту ложь и пиар-войну, которая ведется против меня", - Пашинский о перекрестном допросе

пашинский

пашинский


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Не виноватая ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а скажите номер тачки Пашинского..так..пригодицца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пашинського мають арештувати та засудити до реального терміну покарання!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а почему он не требует предоставления видеозаписи регистратора со своей автомашины ????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
крыса ...ты привысил степень необходимой самообороны , для начала конфликт надо было решить физической силой , а уже потом с помощью оружия ...гнида
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это кто так уже решил - "о превышении степени необходимой обороны" - прямо ты так и решил? Прям сейчас?
Мне Пашинский неприятен, хотя и глубоко пох. Но он является гражданином Украины - следовательно, обвинять его, другого, третьего, миллионного - можно исключительно по Закону. И никак не иначе. Иначе так и будет Украина - как и другие совково-постсовковые страны, плавать в дерьме по горло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пистолет против бутылки ...ОК , таких как это дерьмо пашинский , при власти , очень много , и если ему сойдёт с рук , а скорей всего сойдёт , то плавать в дерьме беззакония мы будем очень долго
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так це проблема нашого законодавства. В якому-небудь Техасі пістолет проти пляшки - ОК. І проти кулаків теж ОК.

Інше питання, що в Техасі пістолет доступний для кожного повнолітнього законослухняного громадянина, а не тільки для дупутатів. І ось про це треба говорити, у першу чергу, а не про те, хто більше винен - неврівноважений Пашинський чи алкаш, який його пляшкою огрів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем выбегать из машины с пистолетом? почему пистолет заряжен и собой? (он должен храниться в сейфе)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Законы не читаешь.
12.6. Особам, які мають нагородну вогнепальну зброю, органами
внутрішніх справ видаються дозволи на її зберігання, носіння без
зазначення строку їх дії з позначкою "Нагородна". Нагородною
вважається зброя, одержана в порядку, встановленому законодавством
України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
оно вышло из машины и пьяное начало качать права, так как пекаль жжёт .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пашинський в мене викликає відразу, але до чого тут "решить физической силой"?

Вирішувати конфлікт фізичною силою - логіка гопоти... Люди або уникають конфлікту, або вирішують його у найбільш зручний для себе спосіб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет! Нет и нет!!! Лучше пашинского фрагментировать и фрагменты на площадях городов и сёл демонстрировать, чтобы другим не повадно было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мартышка был хытрый-хытрый: ачком туда- сюда...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не надо нас просить-ты должен сидеть в КПЗ ,пашинский,ну пока разбираются за твое сафари на людей.....Или пора браться за вила....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы там не произошло, в одном можно быть абсолютно уверенным - Пашинскому ничего существенного не грозит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То вже точно! Гниду в КПЗ? Та ворон-ворону! Яка необхідність була свою трусливість показувати? Хто його гниду займав? Їхав би собі на краденій у НАС джипу....Так ні сафарі влаштував гад...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При цій владі Ні Його офшоренко Ще й нагородить І розцілує В обидві щоки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І прізвище у пашинського з душком, і сам смердить, як пес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Резонанс не закончиться -пока не сядеш на нары-ты что пригрозил потерпевшему и дал 100 дол.?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маловероятно , что дал . Он все больше спец по забрал .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так падал или нет ? Пашинский,ты в каком был состоянии ,если не помнишь с какого положения ты стрелял ,может ты не помнишь и в кого и зачем ты стрелял ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"честнейший" плешивский просит "честнейшего" генпгокугога скорее уже доказать "честность".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стало известно , что в момент расстрела Пашинским его жена , Руслана , тоже имела наградной пистоль от Авякяна .
За беспримерную храбрость в боях . ( Я не шучу !)
Так что , этому Химикусу ещё повезло , могли бы , как Бонни и Клайд , из двух стволов !
А вот что за бои такие , где Руслана проявила столь беспримерную храбрость ?
Мой мятущийся разум рисует такую картину - Авякян и три кремезных негра подкрадываются к ней со всех сторон , а она , с беспримерной храбростью , отбивается , как может ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отбивается как может разставляя копыта всё шире и выше.....................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты гопничек готовся давать показания из за решетки из своим кодлом лживым и воровским,рано или поздно ты должно сесть и на долго с конфискацией...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да этот Пашинский не лучше Лозинского( помните такого?) , да и о чем говорить , если эта сволочь считает правильным то , что стрелял в безоружного человека??? Тогда , чтобы таким депутатам и чиновникам не было повадно по каждому случаю применять оружие ( а судя по всему -аваков наградил именным оружием большое число провластного отребья) , нужно попросту вооружаться всему населению ...В целях самозащиты!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы у всех было такое же право на самооборону то вопросов нет, а так получается какие законы сами понапринимали по таким и обороняйтесь
 показать весь комментарий
Ответить
 
а почему фрагменты? пусть полное видео выкладывает, а мы заценим
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разбираются,разбираются.....патриотов,волонтеров сразу сажают-у них нет денег ни на взятку ни на "ЗАЛОГ"-ну просто пашинскому стрелку КПЗ не нашлось-все занято!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задергался, гнида плешивая! То оно предлагало пострадавшему своих аблакатов, то врало на каждом шагу... У всех этих ублюдочных трусов, которые совершенно необоснованно считают себя хозяевами жизни, в машинах есть видеорегистраторы (чтобы избежать провокаций со стороны любимого народа-избирателя). Тут молчок. Скорее всего оно просто обосралось правды и спрятало регистратор. Плешивый уродец должен сидеть в КПЗ до суда, а после суда составить счастливую семью уголовникам в камере, где оно станет рассказывать о своих правах и своей ценности для народа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если бы местами поменять их, народный депутат Пашинский ударил по голове Химикуса. В последствии Химикус применил оружие и прострелил ногу народному депутату Пашинскому, который был госпитализирован. Скажите сколько лет получил бы Химикус за применение оружия против народного депутата, от 5 до 10 лет в лучшем случае. Так пусть эта мразь Пашинский получит по заслугам за применение оружия против гражданина Украины хотя бы лет 5, но это мечты, потому что правового государства пока у нас нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"1. Был ли в руках Пашинского С.В. пистолет, когда он вышел из автомобиля (показания Химикуса В.Е.)."

Хм... Что побудило Пашинского выйти из автомобиля?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он хотел подтолкнуть машину помочь
а Химикус такой ему:поди вон, не видишь,я ее уже толкаю!!-и хрясь плешивого бутылкой по голове
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох ни хера себе, сколько здесь кремлеботов под украинскими флажками развелось! ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знаєте, мене однаково лякають і такі Пашинські зі стволами, і Хімікуси, які людей пляшкою по голові луплять (про те, що він з пляшкою і телефоном в руках пхав тачку, я вже промовчу).

І тих, і тих у нас на жаль вистачає.

А мораль цієї історії проста - ПОТРІБНО ДОЗВОЛЯТИ КОРОТКОСТВОЛ В УКРАЇНІ ТА ЗМІНЮВАТИ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ.
Бо у нас навіть якщо людина (не дупутат) дійсно вб"є чи серйозно травмує нападника із самооборони, то вона піде на зону. А це нонсенс!

І так, після легалізації зброї і Пашинські, і Хімікуси або попустяться і будуть стриманішими, або будуть відстріляні законослухняними громадянами упродовж дуже короткого терміну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зброя має видаватись законослухняним, адекватним людям в правовій державі, де за порушення карають однаково і мільярдера, і міністра, і хімікуса.
Чи є такі умови в Україні?
Поки що немає і близько.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо будуть такі зміни, то хоча б людей не садитимуть за самооборону, а це вже буде перемога.

Навіть у давній Греції (колисці демократії) суд не визнавав убивство із самооборони злочином.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Химикус в одной руке держал телефон, в другой бутылку Шейка, остальным с ускорением толкал автобус
 показать весь комментарий
Ответить
 
По закону УКРАЙНИ ні хто не ма права застосовувати зброю на вулиці хоч с предупредітельним вистрілом хоч ні ,крім силових структур яким це дозволено законодавче
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вылез из машины пьяный пострелять по быдлу .....
хоть этого не отрицает ?
или завтра скажет, что его вытащил химкус ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дурик Пашинский всё никак не поймёт, что кроме юридической стороны инцидента есть ещё и моральная сторона. Так вот с этой точки зрения он выглядит уродом, чувствующим свою безнаказанность и открывающим стрельбу в человека из пистолета, полученного неизвестно за какие заслуги, после того, как послали на хуй его бабу. Вместо того, чтобы закрыть ей рот и спросить мужиков чем им помочь. К сожалению, моральная сторона не учитывается при рассмотрении юридической. Суда присяжных у нас нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Слышь, ты...
Твою жену, в твоём присутствии послали нахуй. А ты такой из окошка - "так чем вам помочь, мужики"?
А потом он о морали рассуждает.
Тьфу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Моя жена не выступала бы на дороге. Потому, что на дороге может случится всякое. А быть в заведомо выигрышной позиции и качать права тем, кто стоит ниже тебя на социальной лестнице - так ведут себя моральные уроды, сами недавно вырвавшиеся в верха и самоутверждающиеся за счёт нижестоящих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, и ещё. Будь готов получить пулю промеж глаз за корявое слово произнесённое в подпитии. С такой постановкой вопроса. Око за око, да? Бей своих, чтоб чужие боялись. Ну-ну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы о какой морали ведете речь? Пока люди не узнают всей ПРАВДЫ о расстреле Небесной Сотни и роли пашинского так и будет - гопота и авантюристы будут править бал, а "терпилы" испражняться в интернете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему фрагменты?Отчего такая стеснительность? Полное видео. желательно с видеорегистратора!А то ощущения "я бог" явно их перехлестнуло!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Відеореєстратор мало що дасть. 1. там слабкий динамік, розмову чути не буде. 2. Судячи з усього, машина зупинилася вже за заглохлим бусом, а відеореєстратор знімає вперед (рідко хто ставить окремий реєстратор на заднє скло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не спорю- но там же очивдо-проехал бус. потом вернулся- МСТЮЛЯ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
обнародовать фрагменты видеодопроса ...

Сам опубликуй со своего видеорегистратора.
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и вопросы составлены так, что и ответов не нужно.

пашински вышел из авто, начал что-то говорить и стрелять, после этого получил бутылкой по голове...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну почему все в основном не верят Пашинскому? Да потому что Урод со стволом пошел на человека,пускай под шафе,но знал гад,что ОТВЕТКИ НЕ БУДЕТ..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы у всех было такое же право на самооборону то вопросов нет, а так получается какие законы сами понапринимали по таким и обороняйтесь
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПашинский: Прошу ГПУ обнародовать фрагменты видеодопроса очной ставки. ДОКУМЕНТ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Байден визит военнослужащие ГСЧС Донбасс Крым МИД Мининфраструктуры минские соглашения Мотузяник Нацполиция обстрел оккупация Омелян Пашинский переговоры пограничники Порошенко потери ранение Россия санкции СБУ сепаратизм СТБ стрельба США Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти