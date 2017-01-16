 Между оккупантами из армии РФ и местными боевиками в Новоазовске возникла стычка - травмировано 20 человек, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
В сообщении отмечается: "Для усиления контроля и поддержания надлежащей воинской дисциплины среди военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовск направлено подразделение специального назначения из состава 1 АК (Донецк) ВС РФ. Данным подразделением на территории Новоазовского района установлены блокпосты, на которых осуществляется проверка военных и гражданских лиц".
В ГУР подчеркивают: "14 января т.г. между военнослужащими 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты из числа местного населения и подразделения специального назначения ВС РФ возникли стычки. В результате конфликта было травмировано 20 человек (двое в тяжелом состоянии) из состава 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, которые доставлены в районную больницу Новоазовска.
Продолжаются случаи дезертирства военнослужащих ВС РФ из числа местного населения через нежелание выполнять преступные приказы российского оккупационного командования об обстреле мирного населения".
"15 января т.г. двое военнослужащих из состава артиллерийского подразделения 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ покинули передовые позиции и находятся в розыске, проводится подразделениями т.н. "министерства государственной безопасности" оккупационной власти", - резюмируется в сообщении.
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Приємно, аж жжжжють!!!
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Не знаю, что там рассказывают ватные сми о процветании чего-то там, но в одном могу согласиться - жизнь на оккупированных рф территориях бьет ключом. Точнее не жизнь, а унылая копия жизни.
Сейчас коротко пройдусь по тому, о чем не писали ватные сми. Поехали, пишет в блоге Фашик Донецкий, передает NewsOboz.org.
Жил-был мальчик. Перед Рождеством шел мальчик по улице и нашел гранату. Гранату нашел мальчик не простую, а боевую. И понес мальчик гранату к себе домой. На@уа? Разобрать. Мальчику 62 года. Жена, увидев мужа за увлекательным занятием, молча взяла кота под мышку и потопала к соседям. Муж продолжил заниматься делом.
Е*ануло так, что холодильник вылетел с третьего этажа на улицу. У жителей многоэтажного дома случился массовый приступ диареи. Оккупированный город Шахтерск запомнит начало 2017 года надолго.
Жила-была молодая мама. Мама почему- то недовольна выплатами на детей была. Мыслила мама просто: царь хороший - бояре плохие. Поэтому донимала письмами и звонками администрацию города Донецка. Писала много, звонила часто, скандалила. И дозвонилась таки. Приехали американцы в балаклавах и просто духовно от@издили маму. Теперь мама всем довольна. Никуда больше не пишет, не звонит. Работа с обращениями граждан в недореспублике проводится очень хорошо, если кто не в курсе.
На протяжении 2016 года на драгоценные украшения, которыми торгуют на оккупированых рф территориях, ставили клейма рыныды. Теперь эти украшения в продаже стОят на 30-40% дешевле, чем те, что без бычьего клейма. По-моему кого-то кинули на бабло. Интересно кого?
Про фашизм коротко. Каждый раисянин,который патриотично рыгает на 9 мая и орет про дидов, помнит: фашисты вывозили с территории Украины чернозем. Со второй половины 2016 года с Енакиевского района и пригородов Алчевска тоже вывозится чернозем. В рф вывозится. Деды бы прокляли кого-то. Интересно кого?
В городе Енакиево затопили шахту. Не американцы затопили, не Хунта праклятая, а асвабадитили @уевы. Шахта называется Юнком. При ссср на этой шахте были испытания ядерного взрыва. Куда пойдут воды из этой шахты - асвабадитилям по@уй. Твори бардак, мы здесь проездом, верно? Главное вовремя порезать металл на шахте, чтоб на бухло хватило духовное.
Мы строим справедливое общество равных людей! Так написано на бигбордах на окккупированых территориях. Авторство слов приписывают ко-команданте захарченко. Несколько фактов о справедливости и равенстве есть у меня. Факты касаются гуманитарной помощи, которая честно и поровну раздается всем-всем-всем. На новогодние праздники орки помпезно раздавали гуманитарку. Правда, на предприятиях машиностроения и металлургических предприятиях гуманитарные подарки раздавали только тем семьям, у которых родители работают на одном заводе . Мама работает на заводе, а папа нет? Значит Хунта украла подарок у ребенка. Большую половину гуманитарки раздали кому ? Пррравильно ! Детям орков.
Хотите еще справедливости? Снова берем гуманитарку. Ко-команданте пропиарился на раздаче гуманитарки, мол выдали лично из его фонда. Чо б*я ? Откуда у тебя фонд взялся, саша? Куриная заначка была или окорочка хорошо замороженные были? Справедливость - это когда чужую гуманитарку раздает бывший продавец курей и рассказывает быдлу о том, что эти гуманитарные подарки - из его личного фонда.
Пока Хунта замерзает без шлюхского газа третий год подряд, я продолжу тему справедливости и равенства на оккупированых рф территориях. Как можно лишить детей новогодних подарков и пропиариться? Это просто. Нужно быть всего лишь духовным . Новогодние подарки раздавали лишь тем детям, у которых родители состоят в сепарской партии донецкая недореспублика. По предъявлению членского билета. Те дети, у которых родители не хотят иметь ничего общего с орками и не состоят в партии сепаров, получили под новый год что? Пррравильно! Полный пакет ни*уя . Равенство - оно такое, если кто не в курсе.
Ну и закончить хочется самой духовной новостью. Автоматы калашникова подорожали в цене. Раньше они стОили до 10 тыс фублев, а сейчас - 13-15 тыс. фублев. Спасибо асвабадитилям ху*вым и быдлу из страны ватного солнца. При плохой Хунте я приблизительно не знал стоимость автомата. При шлюхском мире - знаю сколько+где купить. Чортвамбрат, россияне.
P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту остаться без ног? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/.
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В зоне АТО произошел переломный момент - жители оккупированных армией России территорий Донбасса в полной мере ощутили и убедилась в том, что новая власть террористов и российских военных не сможет принести им ничего хорошего.
Об этом рассказала пресс-офицер Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева, сообщает ZiK.
Она подчеркнула, что простые люди на захваченных армией России территориях уже смогли понять, что будущее в нынешнем виде не даст им ничего хорошего - и это переломный момент войны. Однако это понимание не сыграет никакой важной роли, так как ни митинги, ни недовольства людей не смогут повлиять на руководство России.
Именно поэтому без военного фактора и мощной армии со стороны Украины нельзя надеяться на успешное решение этого вопроса. Однако очень важен фундамент в виде изменения отношения людей к событиям и начала поддержки Украины на Донбассе.
Окуева подчеркнула, что это очень важный фактор начала полномасштабного освобождения украинских территорий.
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Да хоть случка!
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