 Вероятно, Байден будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу, - политолог

Об этом написал политолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Часто по телефону, а в особых случаях, когда требовали обстоятельства, Байден садился в самолет и прилетал в Киев улаживать очередной политический кризис и укрепить власть в ее стремлении к реформам", - отметил он.
"Байден всегда проявлял особое расположение к тогдашнему премьеру Арсению Яценюку, встречаясь с ним уже и после его отставки. Причина такого расположения была в том числе в впечатлении, которое он произвел в Белом доме на Барака Обаму во время первого визита в Белый дом в апреле 2014 года", - сказал Березовец.
По мнению политолога, существует три причины для сегодняшнего визита Вице-президента США в Киев.
"Первая - публично задекларировать поддержку Украине и подвести итоги работы неформальной комиссии Порошенко-Байден", - сказал он. "Вторая - Байден, вероятнее всего, будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу. Пенс известен своей бескомпромиссной позицией в отношении России и высказывался за предоставление большего пакета помощи Украине. По информации из Вашингтона, команда Байдена контактировала с командой Пенса в части продолжения наследия политики Байдена по Украине и получила положительный ответ", - отметил Тарас Березовец.
Третья причина, по мнению эксперта, заключается в том, что Джо Байден планирует принять участие в предвыборной гонке в Белый дом в 2020 году.
"Поэтому Байден с особым вниманием оставляет для будущего самые важные кейсы своего вице-президентства. "Украинский" числится в числе главных", - резюмировал он.
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Порошенко не п'є і нього 1 тип діабету і він на інсуліні. В Україні це знають всі, але кацапи вперто труть цю мульку.
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Він приїхав від нього звіт почути, 3,14 йому дати за "рехформи". Щоб потім своєму наступникові передати справи з проблемами, що треба вирішувати.
Ситуація в країні критична, тільки буде перегиб - одразу Майдан. Я гадаю, візит Байдена не допоможе, тих тільки могила справить. Але протокол такий - попередити треба.
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Джо сказав открити текстом : суспильство мае виришувати подальшу долю своеи краини, а не корумповани посадовци ! порох -витягай з пид лижка вализи !
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