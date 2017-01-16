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Все про:Байден (378) Березовец (123)

 Вероятно, Байден будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу, - политолог

Визит в украинскую столицу Вице-президента США Джозефа Байдена является знаковым, так как он принял самое активное участие в украинских делах, становясь посредником между президентом, премьер-министром и главами парламентских фракций.

Об этом написал политолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Часто по телефону, а в особых случаях, когда требовали обстоятельства, Байден садился в самолет и прилетал в Киев улаживать очередной политический кризис и укрепить власть в ее стремлении к реформам", - отметил он.

"Байден всегда проявлял особое расположение к тогдашнему премьеру Арсению Яценюку, встречаясь с ним уже и после его отставки. Причина такого расположения была в том числе в впечатлении, которое он произвел в Белом доме на Барака Обаму во время первого визита в Белый дом в апреле 2014 года", - сказал Березовец.

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По мнению политолога, существует три причины для сегодняшнего визита Вице-президента США в Киев.

"Первая - публично задекларировать поддержку Украине и подвести итоги работы неформальной комиссии Порошенко-Байден", - сказал он. "Вторая - Байден, вероятнее всего, будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу. Пенс известен своей бескомпромиссной позицией в отношении России и высказывался за предоставление большего пакета помощи Украине. По информации из Вашингтона, команда Байдена контактировала с командой Пенса в части продолжения наследия политики Байдена по Украине и получила положительный ответ", - отметил Тарас Березовец.

Третья причина, по мнению эксперта, заключается в том, что Джо Байден планирует принять участие в предвыборной гонке в Белый дом в 2020 году.

"Поэтому Байден с особым вниманием оставляет для будущего самые важные кейсы своего вице-президентства. "Украинский" числится в числе главных", - резюмировал он.

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Байден прямо сказал Раковой опухоли ( в народе Петя и Сеня) что они рушат национальную безопасность Украины . А по простому являются врагами Украины.
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Вот, весь антураж и "предмет" переговоров, неужели это не очевидно, разве вы не знаете пана шоколадного и его слабости?
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не знаю, на счёт девок (может их для Трампа приберегут), а горилка с закуской точно будет!
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Кацап, іди на РУ!
Порошенко не п'є і нього 1 тип діабету і він на інсуліні. В Україні це знають всі, але кацапи вперто труть цю мульку.
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если от трезвый такую муть несёт, то боже упаси холопов от такого дурного пана!
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А это он был трезвым, с подружкой Ботатырёвой?
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байдан с сыном посеяли хаос в украине и ограбили её
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Байден дозвіл приїхав спитати в Порошенка? Чи відзвітуватись по факту зробленої роботи?

Він приїхав від нього звіт почути, 3,14 йому дати за "рехформи". Щоб потім своєму наступникові передати справи з проблемами, що треба вирішувати.

Ситуація в країні критична, тільки буде перегиб - одразу Майдан. Я гадаю, візит Байдена не допоможе, тих тільки могила справить. Але протокол такий - попередити треба.
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Вот , и сказочке конец - а кто слушал молодец !
Джо сказав открити текстом : суспильство мае виришувати подальшу долю своеи краини, а не корумповани посадовци ! порох -витягай з пид лижка вализи !
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Байден: г-н Порошенко, когда вы с подельниками перестанете обворовывать Украину?
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Андрію Жагуну :не думаю,що Байден приїхав до нас пити горілку,але ,задля об'єктивності - діабетики,навіть ін'єкційні,можуть бухати не гірше за недіабетиків.Спитай ендокрінолога.А алкоцапа я відправляю в спам.
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кроме сала мыв этот кейс увы. ничего положить не можем))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВероятно, Байден будет говорить о передаче украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу, - политолог
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