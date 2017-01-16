 Украина и Сингапур подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере исследований, управления и инвестиций, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении МИД в твиттере.
В тексте отмечается: "Украина подписала 2 меморандума о взаимопонимании с Сингапуром относительно содействия исследованиям, изучение опыта эффективного управления и содействия инвестициям.
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