 "Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве.
"В этом году исполняется три года, когда Россия решила начать настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убиты 10 тыс. украинцев, гражданских и военных. Война эта продолжается и сегодня", - сказал он.
"Правда на стороне Украины, а справедливость всегда сильнее оружия", - подчеркнул глава государства.
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Ждемс соответствующих телодвижений дальше.
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Скільки в світі людей вмерло з такою ідіотською думкою в голові...
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Или не это, а то?
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