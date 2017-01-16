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 "Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев", - Порошенко

За время российской агрессии против Украины погибли 10 тыс. украинских граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве.

"В этом году исполняется три года, когда Россия решила начать настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убиты 10 тыс. украинцев, гражданских и военных. Война эта продолжается и сегодня", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один военнослужащий погиб, трое ранены за сутки на Донбассе, - Мотузяник

"Правда на стороне Украины, а справедливость всегда сильнее оружия", - подчеркнул глава государства.
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То есть президент официально назвал АТО- войной.
Ждемс соответствующих телодвижений дальше.
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"Это война, в которой убиты 10 тыс. украинцев", ---- Но я все равно буду клепать конфетки в Липецке и платить налоги в казну агрессора !!! =) Да Петро ?!?
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Это АТО по вашему же решению, господин президент.
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а справедливость всегда сильнее оружия

Скільки в світі людей вмерло з такою ідіотською думкою в голові...
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Правда на стороне Украины, а фабрика в Липецьку
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І побудована ще одна кондитерська фабрика на расєє...
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Педро, ты нам тут лазаря не пой !! ты нам лучше скажи, сколько уже бабла срубил на этом гешефте ??!!!
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гы...ну ты же уверен.давай сам предьявляй все гешефты...или в методичке только общие фразы?
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Это нам война. А вам - мать родна. Кто не верит - посмотрите, ка выросли доходы властьимущих.
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ублюдок, почему россия до сих пор не признана агрессором, который развязал войну как того пологают международные нормы?
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когда ты чмо говоришь правду...??? война или ато...???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев", - Порошенко
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