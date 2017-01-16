 Гройсман на встрече с Байденом: Я хочу поблагодарить за веру в Украину, за то, что она была и остается в Вашем сердце

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
"Я хочу заверить Вас в том, что мое правительство и я лично как премьер-министр не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри нашей страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в наше государство. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели нас к успеху. Я точно знаю, что изменения, которые мы делаем, будут наилучшим вкладом в успех нашей страны", - подчеркнул Гройсман.
"Наши реформы, изменения, открытость нужны нам, эффективная борьба с коррупцией нужна нам. И это не просто высокие слова - это то, что будет делать нас сильными, - отметил премьер. - С нашей стороны мы на 100% преданы изменениям в нашей стране и будем делать все для того, чтобы и Ваш вклад, который Вы делали не один год, имел успех".
Гройсман также поблагодарил за твердую и неизменную позицию США и личное лидерство Джо Байдена в деле мобилизации международной помощи и поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Ваша личная роль, особенно в последние годы борьбы за нашу независимость является чрезвычайно важной для нашей страны во всех сферах, - подчеркнул премьер. - Я хочу поблагодарить за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в Вашем сердце. Я знаю, что через 4 дня Ваше внимание к нашему государству не будет меньше, чем было до сих пор".
Он также отметил усилия Администрации президента Барака Обамы, направленные на противодействие российской агрессии, на оказание помощи Украине - военного вооружения нелетального характера, проведение тренировок украинских военнослужащих, медицинской помощи раненым и экспертной помощи на проведение внутренних реформ.
Гройсман напомнил, что США было принято решение о предоставлении кредитных гарантий объемом в 3 млрд долларов, что стало весомым вкладом в стабилизацию экономики Украины.
Глава правительства высоко оценил санкционные политику США в отношении РФ и поприветствовал недавнее продление санкций против политиков и компаний из России. Санкции должны оставаться в силе до момента полной имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым.
Премьер также подчеркнул готовность Украины и руководства страны к дальнейшему развитию стратегического партнерства с США. Он отметил важность помощи США для трансформации Украины в ключевых направлениях, среди которых: реформирование таможенной службы, борьба с коррупцией, проведение децентрализации и поддержка энергетической безопасности.
Гройсман сообщил Байдену о шагах правительства в продолжении внутренних реформ и реализации программы сотрудничества с Международным Валютным Фондом. Среди приоритетов правительства - усиление независимости судебной ветви власти, проведение масштабной приватизации государственных предприятий, продолжение реформирования энергетического сектора, банковской отрасли Украины, а также реформирование Пенсионного фонда Украины.
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Твой сын не такой как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
И жизнь моя вечная игра.
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У меня, честно говоря- единственный вывод: шо-то продал Гройсман Байдену. И шо-то объемное. Иначе- каким боком Байдену Украина через 4 дня??? Неужто заводик таки Припортовый???
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Я, потомственный жидобандеровец в третьем поколении, бандерлог и подданный киевской кровавой хунты, укроп по материнской линии и хохол по отцу, недобитый кастрюлеголовый хвашизд прошу мистера Вице-президента США Джо Байдена ходатайствовать перед Госдепом о принятии Украины в НАТО и оказании помощи в патрулировании восточных границ самостийной Украины американскими самолетами «P-8A Poseidon», авиабаза которых размещается в населенном пункте Сигонелла на Сицилии. В просьбе прошу не отказать.
С почтением, старец Антипа.
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