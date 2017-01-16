 Чиновники Госгеокадастра пытались вывести из госсобственности 1600 га земли на Киевщине, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, чиновники через подставных лиц вывели из государственной собственности более 800 земельных участков общей площадью более 1600 гектаров в разных районах Киевщины. По оценкам экспертов, рыночная стоимость земель составляет 1,9 миллиарда гривен.
Во время обысков в помещениях Госгеокадастра, офисах частных нотариусов и землеустроительных организаций сотрудники спецслужбы изъяли документацию и другие доказательства проведения сделок.
По материалам СБУ суд наложил арест на 800 незаконно отчужденных участков. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества).
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