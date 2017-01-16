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Все про:госсобственность (55) земля (1398) Киевская область (1322) обыск (915) СБУ (12988) махинации (338) Госгеокадастр (32)

 Чиновники Госгеокадастра пытались вывести из госсобственности 1600 га земли на Киевщине, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) воспрепятствовали отчуждению руководством Госгеокадастра Киевской области земель почти на 2 миллиарда гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, чиновники через подставных лиц вывели из государственной собственности более 800 земельных участков общей площадью более 1600 гектаров в разных районах Киевщины. По оценкам экспертов, рыночная стоимость земель составляет 1,9 миллиарда гривен.

Во время обысков в помещениях Госгеокадастра, офисах частных нотариусов и землеустроительных организаций сотрудники спецслужбы изъяли документацию и другие доказательства проведения сделок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд вернул в собственность Минобороны земучасток стоимостью 32 млн гривен на Ивано-Франковщине

По материалам СБУ суд наложил арест на 800 незаконно отчужденных участков. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества).
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с землей творят беспредел на местах - везде. нотариус+судья = законный беспредел
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Опять ничего удивительного.
Продолжает "працюваты" украиньська ДЕРЖСЛУЖБОВНА ВОРОВСЬКА СВОЛОТА.
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Черговий гучний анонс і імітація бурхливої діяльності-на фініші як завжди тихенький пшшшшік )))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧиновники Госгеокадастра пытались вывести из госсобственности 1600 га земли на Киевщине, - СБУ
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