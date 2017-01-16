 Экс-нардепа Ефремова доставили в суд Старобельска Луганской области. ФОТО

Она отметила: "В Старобельском районном суде Луганской области началось рассмотрение дела А.Ефремова по сути"





Как информирует Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.



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