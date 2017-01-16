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Все про:Ефремов (1607) Луганщина (3568) суд (19843)

 Экс-нардепа Ефремова доставили в суд Старобельска Луганской области. ФОТО

В понедельник, 16 января, бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов доставлен в здание Старобельского районного суда Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила: "В Старобельском районном суде Луганской области началось рассмотрение дела А.Ефремова по сути"

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд начнет подготовительное заседание по делу Ефремова 16 января

Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.

4 января Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.


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Не пойму зачем издеваться над человеком?

Пристрелили бы его да в и все
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Так вибори були в 2014 році , а він під ст був , не пройшов .
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А, так вот чего из него сделали главного стрелочника страны... Людям - косточка (борьба со злочинной владой папэрэдников), а остальным рыгам, заблудшим овечкам - отмазки и перевод стрелок на краснокожего. Там такого же дерьма - пол Рады.
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Когда власть нечиста,всегда их действия будут непонятны.За ефремовым ,власть судить нужно.
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а зачем в луганскую область повезли? Там что круче чем печерский районный суд. Или там дешевле?
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Они помогут ему сбежать в ЛНР , потом выгонят плотницкого , поставят Ефремова и будут проталкивать выборы.
В Киеве ему было сбегать опасно- все киевляне узнают и поймают.
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а можно застрелить - типа "" при попытке к беггству "" ??
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Ну что? Теперь ждем когда убежит? Ставки, панове?...
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Смотрю я на фотку... И думаю: а можэ это вовсе и не Ефремов??? Хотя, морда не побелела. Наверное, таки он на фотке.
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С приездом! Чтоб ты та и остался - подонок
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це його так поблище до отсоса відвозять, щоб тікати було недалеко?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-нардепа Ефремова доставили в суд Старобельска Луганской области. ФОТО
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