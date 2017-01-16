 Непогода в Украине: за прошедшие сутки в ДТП погибли семь человек, еще 62 - травмированы, - Нацполиция.КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
"Сегодня, 16 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях", - сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях.
В ведомстве напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
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