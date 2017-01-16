EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  274  0
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5362) Нацполиция (5468) смерть (4351)

 Непогода в Украине: за прошедшие сутки в ДТП погибли семь человек, еще 62 - травмированы, - Нацполиция.КАРТА

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы - 62.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Сегодня, 16 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50%) зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях.

карта

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Две легковушки столкнулись в центре столицы: женщина погибла, два человека травмированы. ФОТОрепортаж

В ведомстве напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНепогода в Украине: за прошедшие сутки в ДТП погибли семь человек, еще 62 - травмированы, - Нацполиция.КАРТА
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ визит ГСЧС Донбасс Донецкая область ДТП жертва задержание Киев Крым Кыргызстан Мининфраструктуры Нацполиция обстрел оккупация Омелян переговоры пограничники потери ранение Россия сепаратизм СТБ стрельба США терроризм Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти