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Все про:сепаратизм (12609) СТБ (27)

 В Нацтелерадио пообещали проверить телеканал СТБ после "Битвы экстрасенсов" с российскими военными

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины пообещали проверить телеканал СТБ после трансляции российской версии "Битвы экстрасенсов", в которой снимались наёмники "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время обсуждения на Facebook-странице журналиста Богдана Буткевича заявил член Нацтелерадио Сергей Костинский.

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"В понедельник будет проведён анализ записанного эфира и соответствующее решение касательно дальнейших процедурных действий", - написал Костинский.


сепаратизм

Напомним, ранее телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными.
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неплохо , но врятли ...лучше штрафом наказать , пусть оплатят БТР или танк
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Закрыть это "ГАВНО" .. чтоб другим неповадно Было!
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пальчим погрозят, как в случае с "Интером"? Припизден-барыга уже не кроясь показывает, что промосковские шестерки рыги - это его друзья, это его партнеры, это он сам и есть, основатель партии рыгионов. А все олигархи, одной крови и одной веры с олигархами Мордора - его соучастники.
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А что тут прооверять ? Долго мы еще церимонится и сюсюкаться будем как в детском саду ? Это же бред какой-то - мы воюем ,а нам эти рожи с телека улыбаются ! Да за такое тюрьма с конфискацией должна быть ! А не сраные проверки...
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Есть такое королевство Бутан , там всё телевиденье запрещенно указом короля .
И это правильно .
Не нужно засерать головы гражданам .
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низзя..там медведчуковской жона шоу ведет....
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Пусть переезжает куда-нибудь в Сыктывкар и там ведёт , что ей разрешат .
А у нас ящик включишь - одни хитрожопые маланцы ...
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Хай нацраду з телерадіо так лікарі лікують,як вони працюють.
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Канал СТБ-це маргінальний сепаратистський канал. Все . що транслюється.- російською мовою.Візьміть будь-яке шоу.Всі ведучі-російськомовні, все викривляється так . наче українці недолюди. що розмовляють суржиком.Їхній серіал-КОЛИ МИ ВДОМА-це низькопробне мило! Де ви бачили в житті таких типажів,?У нас є нацрада з питань культури? Хтось цікавиться тим, що робиться на телебаченні і зокрема на СТБ?
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По причетним особам до передачі повинні були б проведені контррозвідувальні заходи.
Україна знаходиться у стані війни!!!!!!!!!!!!!!
Люба провокація, тим більш у мережах ЗМІ повинна розглядатись як диверсія!!!!!!!!!!!!!!!!
По телебаченню крутять москальські передачі, що це ,

Крим про...ли з-за того , що там крутили москалів, напротязі багатьох років........
Подача інформації це є зброя, а інформація це куля яка вибиває мізки.

На період війни необхідно ввести цензуру.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Нацтелерадио пообещали проверить телеканал СТБ после "Битвы экстрасенсов" с российскими военными
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