 В Нацтелерадио пообещали проверить телеканал СТБ после "Битвы экстрасенсов" с российскими военными

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время обсуждения на Facebook-странице журналиста Богдана Буткевича заявил член Нацтелерадио Сергей Костинский.
"В понедельник будет проведён анализ записанного эфира и соответствующее решение касательно дальнейших процедурных действий", - написал Костинский.
Напомним, ранее телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными.
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Телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными: "Это был тест на терпимость Нацрады?". ФОТОрепортаж (обновлено)(326)
"Я обвиняю руководство Нацгвардии в прямом покрывательстве офицеров-сепаратистов", - Билецкий(620)
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Бывший депутат одного из райсоветов на Луганщине осужден к 4 годам тюрьмы за сепаратизм(10)
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И это правильно .
Не нужно засерать головы гражданам .
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А у нас ящик включишь - одни хитрожопые маланцы ...
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Україна знаходиться у стані війни!!!!!!!!!!!!!!
Люба провокація, тим більш у мережах ЗМІ повинна розглядатись як диверсія!!!!!!!!!!!!!!!!
По телебаченню крутять москальські передачі, що це ,
Крим про...ли з-за того , що там крутили москалів, напротязі багатьох років........
Подача інформації це є зброя, а інформація це куля яка вибиває мізки.
На період війни необхідно ввести цензуру.
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