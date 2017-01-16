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 На сегодняшнем заседании в Минске обсудят безопасность и освобождение заложников, - Олифер

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма вылетел в Минск для участия в заседании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ЛІГА.net сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

По ее словам, сегодня состоится встреча Трехсторонней контактной группы.

Олифер уточнила, что будут обсуждаться вопросы безопасности и освобождения украинских заложников.

5 января советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что к встрече в Минске готовится украинская делегация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители ОРДЛО несут полную ответственность за всех погибших и раненых на Светлодарской дуге, - Кучма

"Мы надеемся, что в ближайшее время все-таки со стороны Российской Федерации будут уже даны нам определенные не просто знаки, но и конкретные действия. Мы понимаем, что именно там принимаются ключевые решения, в том числе и по судьбе наших заложников", - сказал Тандит.
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"Мы надеемся, что в ближайшее время все-таки...Надеяться можно,но экономическая блокада будет результативней.
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Заседание в Минске ? То есть , надо ожидать обострения обстановки на фронте ? Понятно .
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Эту кучму самого сажать нужно.А он себе бонусы зарабатывает.- Опять же,чтобы украинцев дурить.
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Обсудят бeзопасnость..чью? Чучми, чи можe вжe вeрxовnого?
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