 На сегодняшнем заседании в Минске обсудят безопасность и освобождение заложников, - Олифер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ЛІГА.net сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.
По ее словам, сегодня состоится встреча Трехсторонней контактной группы.
Олифер уточнила, что будут обсуждаться вопросы безопасности и освобождения украинских заложников.
5 января советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что к встрече в Минске готовится украинская делегация.
"Мы надеемся, что в ближайшее время все-таки со стороны Российской Федерации будут уже даны нам определенные не просто знаки, но и конкретные действия. Мы понимаем, что именно там принимаются ключевые решения, в том числе и по судьбе наших заложников", - сказал Тандит.
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