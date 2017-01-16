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Все про:Обухов (69) остров (10) продажа (393)

 Экс-глава Обуховской РГА и его заместитель получили по 4 года тюрьмы за незаконную продажу двух островов в 2008 году

Кагарлыкский районный суд Киевской области приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего председателя Обуховской районной государственной администрации Виктора Остринского и его заместителя Игната Белемца за незаконную передачу 37 га земли из государственной собственности частным лицам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда от 4 января, передают Українські Новини.

В 2008 году Остринский и Белемец подписали распоряжения, которыми в частную собственность 19 гражданам были переданы 37 гектаров государственных земель.

В дальнейшем они перепродали участки 2 лицам.

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Речь идет о двух островах площадью 10,38 га, которые в то время находились в пользовании компании "ЦППП Бизнес и Право", и водное пространство Каневского водохранилища вокруг них.

Эти участки являются землями водного фонда и рекреационного назначения, передача которых в собственность запрещена.

Указано, что после выделения этой земли в управлении земельных ресурсов Обуховской райадминистрации возник пожар, в результате которого было уничтожено большое количество документов.

Поскольку 2 острова по документам с 2004 года были в пользовании у "ЦППП Бизнес и Право", а в результате действий чиновников земля незаконно была передана, фирма подала иск о взыскании материального ущерба с райадминистрации, райуправления Госгокадастра и Госказначейства.

Суд его удовлетворил, взыскав в пользу фирмы из госбюджета 1,36 млн гривен.

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Кроме указанных 37 га, Остринский в 2008 году также незаконно выделил в собственность 12 гражданам 1,44 га государственной земли, находящейся в пользование компании "Барвинок" в поселках Подгорцы и Романков.

Также, изменив назначение участков из земель промышленности на земли сельскохозяйственного назначения, Остринский незаконно передал в собственность 290 граждан 34,76 га на территории Красненского сельского совета Обуховского района.

Остринский и Белемец свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признали. Суд признал их виновными в злоупотреблении служебным положением и приговорил к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на 2 года.

Виктор Остринский возглавлял Обуховскую райадмнистрацию в 2005-2010 годах.

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А шо з островами? Чи віддадуть їх знов у державну власність?
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Приватна власність-це святе))) Бля,Україна країна парадоксів))))
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Якщо цей гешефт був незаконний, то ніяка вона не приватна, а вкрадена і підлягає поверненню державі.
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А тут вступає в дію дурна норма закону , їх перепродали і наступні покупці є законими вигодонабувачами , треба відміняти декілька актів куплі - продажу .
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Це в цівілізованому світі,не плутати з Україною ))))
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На то він і принят,цей закон Сявченко,щоб бариг з залу суда звільняти )))
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А де конфіскація,чи все "нажито непосильним трудом " )))))))
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Вы серьёзно?За такие решения судей тоже надо садить:не взыскано ни с одного из участников миллионных сделок ни гривны,а фирме из госбюджета взыскано 1,36 млн грн. за счёт народа. Охренительно!
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4года... Через год "примерного поведения" выйдут на условно-досрочное?
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Боротьба корупціонерів з корупцією,це циркова вистава,коли блазень несамовито бореться сам з собою ))))
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ТА ЛЮБОЙ ОТСИДИТ 2 ГОДА ЗА ТАКИЕ БАБКИ (2 года, потому, шо УДО)
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Потім-закон Сявченко і вуаля, свобода встретит нас у входа ))))
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Барыга аууууу! ты забыл орден дать,тварь есть тварь и в верху и в низу...................
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-глава Обуховской РГА и его заместитель получили по 4 года тюрьмы за незаконную продажу двух островов в 2008 году
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