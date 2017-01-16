 Экс-глава Обуховской РГА и его заместитель получили по 4 года тюрьмы за незаконную продажу двух островов в 2008 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда от 4 января, передают Українські Новини.
В 2008 году Остринский и Белемец подписали распоряжения, которыми в частную собственность 19 гражданам были переданы 37 гектаров государственных земель.
В дальнейшем они перепродали участки 2 лицам.
Речь идет о двух островах площадью 10,38 га, которые в то время находились в пользовании компании "ЦППП Бизнес и Право", и водное пространство Каневского водохранилища вокруг них.
Эти участки являются землями водного фонда и рекреационного назначения, передача которых в собственность запрещена.
Указано, что после выделения этой земли в управлении земельных ресурсов Обуховской райадминистрации возник пожар, в результате которого было уничтожено большое количество документов.
Поскольку 2 острова по документам с 2004 года были в пользовании у "ЦППП Бизнес и Право", а в результате действий чиновников земля незаконно была передана, фирма подала иск о взыскании материального ущерба с райадминистрации, райуправления Госгокадастра и Госказначейства.
Суд его удовлетворил, взыскав в пользу фирмы из госбюджета 1,36 млн гривен.
Кроме указанных 37 га, Остринский в 2008 году также незаконно выделил в собственность 12 гражданам 1,44 га государственной земли, находящейся в пользование компании "Барвинок" в поселках Подгорцы и Романков.
Также, изменив назначение участков из земель промышленности на земли сельскохозяйственного назначения, Остринский незаконно передал в собственность 290 граждан 34,76 га на территории Красненского сельского совета Обуховского района.
Остринский и Белемец свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признали. Суд признал их виновными в злоупотреблении служебным положением и приговорил к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на 2 года.
Виктор Остринский возглавлял Обуховскую райадмнистрацию в 2005-2010 годах.
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