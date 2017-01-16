 По итогам отчетного периода промышленники и аграрии заплатят меньше НДС и налога на прибыль, - глава Федерации металлургов Украины об индексации тарифов на перевозку грузов

Соответствующее письмо глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький направил министру финансов Александру Данилюку, передает uaprom.
Он напомнил, что 11 января на сайте Министерства инфраструктуры Украины был размещен проект приказа "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства транспорта связи Украины" и анализ регуляторного влияния. Приказом предусматривается провести индексацию тарифов на перевозку грузов в пределах Украины на 25% в феврале 2017 года.
"В тексте анализа регуляторного влияния приказа неоднократно акцентируется внимание на том, что утверждение проекта приказа позволит увеличить поступления в бюджет в части налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль", - сказано в письме.
"Поскольку, "Укрзализныця" - это сервисная компания, которая предоставляет услуги промышленности и аграриям Украины, увеличение тарифов Укрзализныцей приведет к увеличению отчислений НДС и налога на прибыль непосредственно самой компанией, - добавил Беленький. - Однако, промышленники и аграрии, в свою очередь, весь НДС от "Укрзализныци" отнесут себе в налоговый кредит, а увеличение расходов по железнодорожному тарифу на валовые расходы, и как следствие, по итогам отчетного периода заплатят меньше НДС, так и налога на прибыль. Следовательно, будут уменьшаться отчисления со стороны промышленных предприятий, как минимум на сумму налогов, уплаченных МПС. А в худшем случае, если в результате этого повышения некоторые производители вынуждены будут снизить производство или закрыться, поступления в бюджет даже снизятся не только по НДС и налогу на прибыль, но и по всем остальным налогам".
В связи с этим Федерация металлургов Украины просит Минфин рассмотреть обращение и сообщить о том, позволит ли утверждение проекта приказа Мининфраструктуры увеличить налоговые поступления в бюджет или же приведет к отсутствию эффекта в увеличении этих поступлений.
Кроме того, ФМУ просит Минфин провести анализ возможных негативных последствий в виде снижения поступлений в бюджет по остальным налогам в результате снижения производства из-за роста себестоимости в части железнодорожного тарифа (запланированный уровень индексации грузовых тарифов в 2017 году в размере 25% значительно превышает запланированный КМУ индекс роста промышленных цен в 8,5%).
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