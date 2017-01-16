EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  4268  39
Все про:Житомирщина (523) конфликт (597) Нацполиция (5468) ранение (1301) стрельба (2102) убийство (4554) жертва (132)

 Из-за стрельбы в Олевске 1 человек погиб, 6 получили ранения, - полиция

В Олевске (Житомирская область) произошла стрельба. Погиб 1 человек, ранены 6.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на центральной площади около 1:00 произошло столкновение между несколькими десятками мужчин с применением оружия. По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими со Львовщины.

В результате огнестрельные ранения получили 7 человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых умер во время оказания медицинской помощи. Раненые госпитализированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Янтарные" разборки в центре Олевска: неизвестные открыли стрельбу из пистолетов и винтовок по группе молодых людей, есть жертвы, - активист. ФОТОрепортаж

Полиция начала уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство).
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сабаков обосран с головы до ног.От своей некомпетентности и просто тупости.Но сам не уйдет.Без пинка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он отстаивает свои интересы с помощью тех с кем должен бороться. И еще, ему нас-рать что о нем пишут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЭТО ИХ БИЗНЕС!!!!!!!!!!!!!
Он ежесуточно приносит 1 000 000 БАКСОВ!!!!!!!!!!!!!
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аваков каждый день падает все ниже и ниже, думаю когда огласили список людей которым он стволы раздавал наградные, то тогда должен был стать вопрос о взятии его под стражу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да не уйдет он никуда и пинка никакого не будет .ето пецина собака.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да знаю я,чья это собака. На ошейнике написано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
уже второй умер. Слава Вальцману, решале всех проблем! А неплохо у него получается, правда? И бурштыновую мафию победил, и АТО провел за недели, а не месяцы, и экономику поднял, и курс удержал, который, с его слов, "не может быть больше 10 гривен за доллар", и сплошных проффесиАналов везде назначил на должности, ну конфетка, а не Припиздент! Браво!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это почтальон виноват и СМИ которые эту новость рассказали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у меня кошка креветку со стола стырила. Это тоже президент виноват, лично
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
безвизовый брехун и его клан у корыта - и это главное. А то, что он обещал, он прощает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это сантехники виноваты? Ганьба слесарям!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это какое то индийское кино....месть и закон....затянувшаяся расплата....
 показать весь комментарий
Ответить
 
если бы не почталены то в стране был бы порядок - Ганьба почталенам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мізки вибухнули , треба якось відмазувати владу а не знає як .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
электрики виноваты что МВФ отказал Северной Корее в выдаче 1 миллиарда злотых
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дайте успокоительного этому господину, его рас3.14дарасило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тоже иногда пишу зрада когда некоторые личности пишут что Байден приехал распродавать ресурсы Украины, но здесь увы факт на лицо не компетентность право охренительно структуры вцелом, а не отдельных подразделений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Петербуржец разбился насмерть при падении с дивана
Петербуржец погиб при падении с дивана в минувшую субботу. Небольшой высоты оказалось достаточно, чтобы получить фатальную травму головы.
Как стало известно «Фонтанке», 46-летний петербуржец получил смертельные травмы, упав с дивана в гостях у друга. Инцидент произошел 14 января в квартире одного из домов по улице Зайцева.
Мужчины вместе выпивали.
В ходе посиделок гость упал с дивана и ударился головой."

http://www.fontanka.ru/2017/01/15/007/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тато ходит по конату.
Поджигателям - позор!
А у нас в колхозной бане
Мальчик мыло проглотил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В тебе діарея ? Давай щось скажи про обіцянки справитись з бурштином .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геи бурштын копали пока электрики пирогов не дали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрозуміло , перевантажся бо з глузду з'їхав .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тупо через реку
Видит Грека щуку
А у неї діабет від чоколату
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вже три роки звиздять про закон про бурштин. звиздять, звиздять і ніхєра. А міліарди доларів ідуть мимо бюджету в кармани підарів - бандоти, ментів, сбушників.
Тварі кончені одним законом і його втіленням можна вирішити дві проблеми --1) забезпечити роботою населення Волині, Рівненщини, Житомирщини і отримати мілліонні податки на усіх рівнях, від села до держбюджете. Причому кошти в твердій валюті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разнообразно живется у нас на Украине, ничего не скажешь! Стрельба с гранатами в центре города.... Ну хоть "Боярышник" не пьют!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Криве Озеро , Княжичі , Олевськ , скільки людей ще треба відвезти до трупарні щоб Аваков підняв свій зад і пішов геть . Да , ще про зброю заспівайте , мабуть у всіх були дозвола .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вполне может быть, что и разрешение было. Авакян любит раздавать бандючкам наградные стволы, чем эти бандючки хуже других то?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никогда, ни один из них сам, по собственной воле, не поднимет свой зад и не пойдет геть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где Нац Гвардия на новеньких броневиках, которых так не хватает на передке у ВСУшников? Чьи жопы греет?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за стрельбы в Олевске 1 человек погиб, 6 получили ранения, - полиция
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ визит ГСЧС Донбасс Донецкая область ДТП жертва задержание Киев Крым Кыргызстан Мининфраструктуры Нацполиция обстрел оккупация Омелян переговоры пограничники потери ранение Россия сепаратизм СТБ стрельба США терроризм Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти