 Из-за стрельбы в Олевске 1 человек погиб, 6 получили ранения, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, на центральной площади около 1:00 произошло столкновение между несколькими десятками мужчин с применением оружия. По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими со Львовщины.
В результате огнестрельные ранения получили 7 человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых умер во время оказания медицинской помощи. Раненые госпитализированы.
Полиция начала уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство).
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Он ежесуточно приносит 1 000 000 БАКСОВ!!!!!!!!!!!!!
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ!!!!!!!!!
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Петербуржец погиб при падении с дивана в минувшую субботу. Небольшой высоты оказалось достаточно, чтобы получить фатальную травму головы.
Как стало известно «Фонтанке», 46-летний петербуржец получил смертельные травмы, упав с дивана в гостях у друга. Инцидент произошел 14 января в квартире одного из домов по улице Зайцева.
Мужчины вместе выпивали.
В ходе посиделок гость упал с дивана и ударился головой."
http://www.fontanka.ru/2017/01/15/007/
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Поджигателям - позор!
А у нас в колхозной бане
Мальчик мыло проглотил.
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Видит Грека щуку
А у неї діабет від чоколату
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Тварі кончені одним законом і його втіленням можна вирішити дві проблеми --1) забезпечити роботою населення Волині, Рівненщини, Житомирщини і отримати мілліонні податки на усіх рівнях, від села до держбюджете. Причому кошти в твердій валюті.
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