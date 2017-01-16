 "Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", - Матиос о причастности офицеров Нацгвардии к сепаратизму

Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "О заявлении нардепа Билецкого. Командующий Нацгвардии после заявления политика безотлагательно направил в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа.
Проверим тщательно, беспристрастно и по закону.
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Радикальность претензий в блоге (а не в полной мере действенный инструмент депутатского обращения) нардепа Билецкого несколько удивила.
Опубликованный (посредством блога в УП) эмоционально - не присущий боевому офицеру радикализм исповедует другая (а не Гражданский корпус или Азов) политическая сила.
Разберемся и дадим оценку по закону".
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Проверим....
....и отпустим под "подписку"....
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