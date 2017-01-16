EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  1479  27
Все про:сепаратизм (12609) Матиос Анатолий (414) Национальная гвардия (1069) Билецкий (58) Аллеров (48)

 "Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", - Матиос о причастности офицеров Нацгвардии к сепаратизму

Заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что заявления народного депутата Украины Андрея Билецкого о причастности к сепаратизму некоторых руководителей Национальной гвардии будут тщательно проверены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "О заявлении нардепа Билецкого. Командующий Нацгвардии после заявления политика безотлагательно направил в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа.

Проверим тщательно, беспристрастно и по закону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я обвиняю руководство Нацгвардии в прямом покрывательстве офицеров-сепаратистов", - Билецкий

Радикальность претензий в блоге (а не в полной мере действенный инструмент депутатского обращения) нардепа Билецкого несколько удивила.

Опубликованный (посредством блога в УП) эмоционально - не присущий боевому офицеру радикализм исповедует другая (а не Гражданский корпус или Азов) политическая сила.

Разберемся и дадим оценку по закону".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия просит военную прокуратуру и СБУ проверить правдивость заявлений Билецкого. ДОКУМЕНТ

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да он сам сепаратист )) На тупую рожу гляньте ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, как для "бройлера" его морда не соответствует
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", - Матиос ---- Верю !!!!! Вот теперь верю !!!! =))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
командующий Нацгвардии после заявления политика безотлагательно направил в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поймаем....
Проверим....
....и отпустим под "подписку"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тварюки шоколадні. коли на посади їх назначали, чому не перевіряли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проверьте лучше по совести,если она у вас имеется...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже было на Цензоре несколько новостей об этом, типа: "Разберемся, зуб даем!" Но за это время уже нужно было и можно было разобраться. Опять сплошное бла, бла... Будут разбираться, как и с "майдановскими беркутовцами", годами. Но сам царь о сепарах в Национальной гвардии ничего не знает. Патамушта плохие бояре, мля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
краще залиш награбоване та йди до дідька разом з вальцманом полтораком аваковим -буде краще
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ой ли?А до сих пор что делали-имитировали или мастур...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разбираются,разбираются.....патриотов,волонтеров сразу сажают-у них нет денег ни на взятку ни на "ЗАЛОГ"-ну просто пашинскому стрелку КПЗ не нашлось-все занято!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... коли хтось телефонує, що в будинку нацгвардії закладенв бомба, то поліція вичисляє такого хулігана чи бандюка за лічені хвилини. А коли якась особа каже, що в будинку засіли сепаратисти, то це є рівноцінно заявити про закладену бомбу. Влада є для того, щоб реагувати на проблеми від громадян і локалізовувати ці проблеми. Ефективна влада - швидко реагує. Гнила влада - повільно. Якщо інформація позивача буде перевірена і визначена, як брехня, то хуліган мусить відповідати за свої слова так само, як і телефонний хуліган. А це тюрма чи штраф. Якщо влада не зреагує, то її незабаром винесуть з кабінетів, як популісти Яценюка з під трибуни Верховної Ради. Де була славна поліція, коли був напад на прем'єр міністра? Свобода слова і відповідальність за свої слова - це права громадянина України. Це стосується всіх популістів-депутатів, також тролів-"всепропало" на цьому сайті, також тих редакторів, які дозволяють цьому лайну виливвтись з їх редакційних вікон. Відповідальним за лайно є не той, хто його зробив, а той хто його назбирав і виплеснув на голови жителів нових "інформаційних міст". Україна зараз виглядає, як середньовічне місто без "інформаційної каналізації", в якому дикі жителі трують себе власними інформаційними нечистотами і гинуть від чумних хвороб і епідемій. Одна з таких інформаційних епідемій є "рускій мір". Гинуть люди. Так само гинули у 18-му від "іспанки". Не зважаючи від віку, статку, національності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это смотря под каким углом проверять... Имею широкий круг знакомых. В т.ч. в Нацгвардии. Так вот - в быту приличные люди, а по сути вата ватой. Мое впечатление что с ними кто-то упорно работает, вероятно ихнее начальство, чтобы укрепить их ватное сознание... Как то сказал одному из них, что меня зовут в тероборону, он в ответ : " Вы что то? Вас всех судить будут!" Отаке життя...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть соответствующий государственный орган, в котором есть соответствующий департамент, прямыми обязанностями сотрудников которого является выявление и пресечение деятельности различных "чуждых элементов" в том числе в военных структурах государства. А ты, матиос, каким боком там со своими "орлами" примазываешься? Чтобы "разобраться" так, как "надо"? О том, как ты "принципиально и честно разбираешься" говорят твои "статки", происхождение которых ты внятно объяснить не можешь! Так что "не мучай ж...пу" и "изыди, сатана"! Пусть СБУ, а в отношении командующего НГ и его замов НАБУ, проведут параллельное принципиальное расследование, без оглядок на возможные "окрики" "определенных" людей и доложат обществу. В противном случае, если Билецкий предоставит неопровержимые доказательства преступной деятельности руководства НГ, а ты по указке своих "патронов" будешь пытаться "отмазать" тех "офицеров", то поднимется такая "буча", что и ты, и твои "начальникА" станете той "дыркой", куда "изольется" гнев уставшего от ваших "экспериментов" Народа. И не просто Народа, а его активнейшей части, которые знают, как надо поступать с врагами Государства Украина!!! Так что сто раз подумай, матиос, прежде чем "подписываться" за му...озвонов, носящих погоны! Хотя, о тебе можно сказать тоже самое...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если б это кто-то другой написал а не билецкий ещё можно было бы почитать что он там написал а так, даже и вникать не стоит
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", - Матиос о причастности офицеров Нацгвардии к сепаратизму
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ визит ГСЧС Донбасс Донецкая область ДТП жертва задержание Киев Крым Кыргызстан Мининфраструктуры Нацполиция обстрел оккупация Омелян переговоры пограничники потери ранение Россия сепаратизм СТБ стрельба США терроризм Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти