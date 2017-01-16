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Все про:интернет (1319) Патрушев (16) Россия (64692) хакер (527) цензура (1160)

 Глава Совбеза РФ Патрушев: "Основные интернет-серверы используются Вашингтоном в разведывательных и других целях"

США используют интернет-серверы для несанкционированного сбора данных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В последнее время мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил", - заявил Патрушев.

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"Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют. К примеру, администрация Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире", - уверяет Патрушев.

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Как-то путанно написано, 6 человек ФСО, из них 8 после совещания.
Может 16?
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..путаницы нет - с совещание подсели два генерала с охраной
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Я понял,намек,что хакеры США повлияли результаты выборов хутина))
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Ватники ни как непоймут -Кто создал -тот и юзает !,дэбилы бля!
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Готовят вату к отключению интернета, в целях безопасности.😅
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все в мире смертушки хатят нашей-хрюкнул патрушев...
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Ну так отключайтесь, кацапы, а не то американцы секрет изготовления коцентрата боярышника и чертежи балалайки выкрадут! Как Вы после этого жить будете?
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Вот что бывает, когда правительство запрещает шить кружевные трусики.
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" значительное увеличение попыток нанесения ущерба"- уберите алкашей от компа , у них руки дрожат и голова в угаре.
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Типова кацапська логіка... Типу якщо іншим можна, то і ми так робитимемо. Найтупіше оправдання...

Особливо тупо, коли у випадку з Кримом они нагадують, що Америка таким же чином захопила Гаваї чи Пуерто-Ріко. Забувають тільки сказати, що то було сто років тому...
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От клятые Пендосы!
Так и норовят узнать рецепт приготовления говнища для изготовления статуй петухов...
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Из того, что сервера в США, вовсе не следует, что хакеры Росии не могут их вскрывать
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Да, да, вашингтонский обком он такой.
Все эти компютеры, айфоны , сервера нужно бульдозером сравнять с землей.
А вместо них применять только скрепную сколковскую технику. Вот например винчестер на 50 mb, весом 25 кг, равного которому в мире нет.
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Ватнички, а ручки нюхали- аткуда растут, балезныя???? Комп в руках объезяна-кусок дерьма!
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рюсских Боярышников хотят захватить от Камчатки до Кенигсберга....омериканцы хвошызды...
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Все диктаторские "пожизненные" режимы живут только в закрытых странах
Свободный обмен информацией смертельно опасен им - это аксиома.
В перспективе оставят россиянам только радиоточки, ну и пару каналов ТВ - чтобы рыло вождя не подзабылось
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все соратнички кацаПсинской РАБссии помалу сдохли,все эти Хоннекеры,Чаушеску и прочие Хуссейно-Арафато-Каддафи
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Прочитав словосочетание "основные интернет-серверы", дальше можно не вникать в содержание: понятно, что дяденька совершенно не в теме современных IT технологий.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Совбеза РФ Патрушев: "Основные интернет-серверы используются Вашингтоном в разведывательных и других целях"
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