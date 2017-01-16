 Глава Совбеза РФ Патрушев: "Основные интернет-серверы используются Вашингтоном в разведывательных и других целях"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В последнее время мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил", - заявил Патрушев.
"Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют. К примеру, администрация Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире", - уверяет Патрушев.
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Может 16?
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Особливо тупо, коли у випадку з Кримом они нагадують, що Америка таким же чином захопила Гаваї чи Пуерто-Ріко. Забувають тільки сказати, що то було сто років тому...
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Так и норовят узнать рецепт приготовления говнища для изготовления статуй петухов...
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Все эти компютеры, айфоны , сервера нужно бульдозером сравнять с землей.
А вместо них применять только скрепную сколковскую технику. Вот например винчестер на 50 mb, весом 25 кг, равного которому в мире нет.
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Свободный обмен информацией смертельно опасен им - это аксиома.
В перспективе оставят россиянам только радиоточки, ну и пару каналов ТВ - чтобы рыло вождя не подзабылось
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