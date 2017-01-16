 Гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве, задержали в аэропорту "Киев"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники установили, что мужчина 1969 года рождения находится в международном розыске по подозрению в убийстве. Его задержали и передали полиции.
В 2016 году пограничники приняли меры по более чем 2400 сообщениям Международной организации уголовной полиции (Интерпола) в отношении конкретных лиц и транспортных средств.
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Рашка ?
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