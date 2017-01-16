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Все про:аэропорт (1173) Грузия (3284) задержание (4805) Интерпол (319) Киев (15813) пограничники (1027) убийство (4554)

 Гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве, задержали в аэропорту "Киев"

При оформлении в аэропорту "Киев" пассажиров рейса Тбилиси - Киев в отношении гражданина Грузии сработала база данных Интерпола.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники установили, что мужчина 1969 года рождения находится в международном розыске по подозрению в убийстве. Его задержали и передали полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные избили и ограбили мужчину в аэропорту "Киев"

В 2016 году пограничники приняли меры по более чем 2400 сообщениям Международной организации уголовной полиции (Интерпола) в отношении конкретных лиц и транспортных средств.
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Какая разница кто подавал! Убийца он и в Африке убийца.
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Велика , рашка могла подати за участь в АТО на боці України .
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Сомневаюсь что подобная "подача" была бы принята Интерполом.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГражданина Грузии, подозреваемого в убийстве, задержали в аэропорту "Киев"
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