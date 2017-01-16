 Украинское посольство проверяет информацию о жертвах крушения "Боинга" в Кыргызстане, - МИД

Об этом сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины в Твиттер в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.
"Посольство Украины проверяет, ну было ли среди пассажиров Boeing-747, который потерпел крушение под Бишкеком, украинцев", - сказано в сообщении.
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