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 Съезд палестинских террористов проходит в Москве

15-17 января в Москве в Институте востоковедения Российской академии наук проходят неформальные межпалестинские переговоры по восстановлению национального единства, в которых принимают участие представители палестинских организаций, некоторые из которых признаны в США и ЕС террористическими, но не признаются таковыми в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, ожидается, что в переговорах примут участие представители восьми или девяти движений и группировок.

В частности, в палестинских СМИ назывались "Организация освобождения Палестины" (ООП), "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), "Палестинский исламский джихад", "Народный Фронт освобождения Палестины", "Демократический фронт освобождения Палестины", "Палестинская национальная инициатива", "Коммунистическая партия Палестины".

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Россия, в отличие от многих других стран (включая Израиль, США, страны Европейского Союза и др.) не признает ХАМАС и "Исламский джихад" террористическими организациями, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками этих группировок, были и российские граждане. Ни ХАМАС, ни "ИД" никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАС на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами этой террористической организации.

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"Движение ФАТХ взрывало школьные автобусы, толпу женщин перед синагогой, расстреливало заложников в автобусе с работницами атомной станции.
Национальный фронт освобождения Палестины начинал с угона самолетов, некоторые из которых были взорваны вместе с пассажирами, затем захватили в заложники детей в кибуце Мисгав-Ям, а в последнее время проводит взрывы в центре Иерусалима, в том числе с участием смертников.
ХАМАС взрывал вокзалы, торговые центры, автобусные остановки с людьми, взорвал толпу подростков на дискотеке "Дольфи", регулярно обстреливает жилые кварталы Израиля из сектора Газа.
Террористы из Палестинского исламского джихада многократно открывали стрельбу и взрывались в переполненных автобусах, расстреливали людей в торговых центрах и на городских рынках, именно они взорвали бомбу на Русском Подворье в центре Иерусалима.
Демократический фронт освобождения Палестины взял в заложники 89 детей в израильской школе, убив 25 из них, убивал беременных женщин, минировал автобусы и жилые дома.
И вот все эти прекрасные люди приехали в Москву. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве", - пишет российский журналист Андрей Мальгин.
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То не секрет. Особенно учитывая что он голосовал за "закон Димы Яковлева", по которому в США не выпустили больных детей, для которых уже были назначены операции. Дети, конечно, умерли.
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Сама дієва боротьба з ісламським тероризмом, це захоплення їх близьких родичів, чоловіків від 14 років. Далі, коли терористи не складають зброю - кастрація заручників, живе тіло поміщають в тушу свині і хоронять в стару могилу не ісламського походження.
Звичайно, це жорстоко. Але фанатиків іншими методами не зупинити.
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Интересно, израильские спецслужбы до сих пор принципиально не работают против рашки?
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почитайте британську енциклопедію чім і яким чином займалися жиди в палестині і не тількі коли ще не було езраелю а до речі оон без згоди палестинців дав дуже суперечливе право на державу на їх теренах
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У палестинских арабов давно есть своё государство: Иордания.
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СРСР підтримав створення Ізраїлю на Палестинській Землі.
Сталін сподівався мати свої терористичні організації, основу яких складали б єврейські терористичні бійці.

Між іншим по Біблії євреї і палестинці є братніми народами по батьківській лінії. Тому родословну у євреїв ведуть по материнській лінії.
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Съезд палестинских террористов проходит в
Москве

МОЖИТ ААЛАХ ИХ НАДОУМИТ ПРИТТИ В ШАХИТЦКИХ ПОЯСАХ У КРЕМЛЬ И НА ЩЁТ РАЗ-ДВА ТРИ...
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Это просто писец какой-то! Я одно не могу понять,почему такие организации как ООН ничего об этом не говорят?! А ОБСЕ это тоже считает нормальным,что там Дуся или как там ее,что за Дождь так возмущалась,ничего не зочет рассказать по этому поводу?
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Виявилося, що Дощ то власність рижого Піськова.
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Швидше за все терористи будуть просити у Путлєра зброю і фінанси.
Тому скоро побачимо роботу безпілотників Ізраїлю.

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На когда всемирный съезд педофилов в Москве намечен???????? Есть у кого инфа ???
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Проснулся...)))
Он там уже 15 лет идёт не переставая...
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3/14дарасы всех стран объединяйтесь!
Ну и где это лучше всего делать, как не в столице 3/14дерации?
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а чого вибухів нема на масквабаді??? нічого не розумію....)
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А чему здесь удивляться? Терроризм - государственная политика путинской России, и Москва - это столица мирового терроризма. Неужели у кого-то еще остаются сомнения, что ИГИЛ появилась и существует без поддержки окуркоподобного фюрера? А совещание палестинской компании в Москве - это подтверждение вышесказанного и одновременный инструктаж промосковских воинов ислама.
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