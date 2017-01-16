 Съезд палестинских террористов проходит в Москве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, ожидается, что в переговорах примут участие представители восьми или девяти движений и группировок.
В частности, в палестинских СМИ назывались "Организация освобождения Палестины" (ООП), "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), "Палестинский исламский джихад", "Народный Фронт освобождения Палестины", "Демократический фронт освобождения Палестины", "Палестинская национальная инициатива", "Коммунистическая партия Палестины".
Россия, в отличие от многих других стран (включая Израиль, США, страны Европейского Союза и др.) не признает ХАМАС и "Исламский джихад" террористическими организациями, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками этих группировок, были и российские граждане. Ни ХАМАС, ни "ИД" никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле".
Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАС на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами этой террористической организации.
"Движение ФАТХ взрывало школьные автобусы, толпу женщин перед синагогой, расстреливало заложников в автобусе с работницами атомной станции.
Национальный фронт освобождения Палестины начинал с угона самолетов, некоторые из которых были взорваны вместе с пассажирами, затем захватили в заложники детей в кибуце Мисгав-Ям, а в последнее время проводит взрывы в центре Иерусалима, в том числе с участием смертников.
ХАМАС взрывал вокзалы, торговые центры, автобусные остановки с людьми, взорвал толпу подростков на дискотеке "Дольфи", регулярно обстреливает жилые кварталы Израиля из сектора Газа.
Террористы из Палестинского исламского джихада многократно открывали стрельбу и взрывались в переполненных автобусах, расстреливали людей в торговых центрах и на городских рынках, именно они взорвали бомбу на Русском Подворье в центре Иерусалима.
Демократический фронт освобождения Палестины взял в заложники 89 детей в израильской школе, убив 25 из них, убивал беременных женщин, минировал автобусы и жилые дома.
И вот все эти прекрасные люди приехали в Москву. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве", - пишет российский журналист Андрей Мальгин.
5456 116
Оккупанты требуют от боевиков фотографии из окопов, - разведка(63)
Капитан ВСУ погиб из-за обстрела в Новоалександровке, младший лейтенант ранен, - пресс-офицер Завтонов(58)
60 обстрелов за сутки: боевики применяли артиллерию, ПТРК, БМП, гранатометы и минометы, - штаб АТО(40)
Один военнослужащий ранен в зоне АТО за сутки, - Мотузяник(22)
ПАК ФА Т-50 – хромая утка в российском строю(0)
Из-за обстрела со стороны боевиков поврежден жилой дом в Железном, - полиция. ФОТО(4)
Боевики обстреляли жилые районы Ирмино на Луганщине, - штаб АТО(14)
Ответить
Звичайно, це жорстоко. Але фанатиків іншими методами не зупинити.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сталін сподівався мати свої терористичні організації, основу яких складали б єврейські терористичні бійці.
Між іншим по Біблії євреї і палестинці є братніми народами по батьківській лінії. Тому родословну у євреїв ведуть по материнській лінії.
Ответить
Москве
МОЖИТ ААЛАХ ИХ НАДОУМИТ ПРИТТИ В ШАХИТЦКИХ ПОЯСАХ У КРЕМЛЬ И НА ЩЁТ РАЗ-ДВА ТРИ...
Ответить
Ответить
Ответить
Тому скоро побачимо роботу безпілотників Ізраїлю.
Ответить
Ответить
Он там уже 15 лет идёт не переставая...
Ответить
Ну и где это лучше всего делать, как не в столице 3/14дерации?
Ответить
Ответить
Ответить