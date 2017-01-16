 Вследствие перестрелки из-за янтаря на Ривненщине пострадали два человека, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель главы областной полиции Сергей Волков.
"Из материалов установлено, что так называемые разбойники, которые пришли с гранатой и приехали в Старое Село, - это три местных жителя 2000, 1991 и 1995 годов рождения. С ними были еще 5 человек, жители Ривненской области. Все события разворачивались за день, когда между местными парнями возник спор. В результате трое лиц нанесли телесные повреждения двум местным из травматического оружия", - рассказал он.
Напомним, ранее народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой сообщил: "В Рокитнянском районе произошла перестрелка. Между местными янтарекопателями и приезжиими бандитами, которые приехали две недели назад и объявили, что они теперь "крыша". А кто не будет платить "крыше" дань, будут бросать во дворы боевую гранату. И показывали эти гранаты "для устрашения". Но местные полищуки - наученные жизнью и сами хорошо вооружены. Сегодня все это продолжилось стрельбой. Двое "гостей" получили огнестрельные ранения".
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