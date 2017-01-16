 С утра боевики осуществили 6 обстрелов по позициям ВСУ, - Матюхин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба Леонид Матюхин.
"С 0 часов ночь прошла спокойно, однако на эту минуту есть всего 6 обстрелов наших позиций, из гранатометов, стрелкового оружия, на мариупольском направлении - Гнутово, Водяное, Красногоровка, Широкино, на луганском Новозвановка, на донецком - Мироновское", - сообщил Матюхин.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 60 обстрелов.
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