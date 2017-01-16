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 С утра боевики осуществили 6 обстрелов по позициям ВСУ, - Матюхин

С начала дня боевики обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО 6 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба Леонид Матюхин.

"С 0 часов ночь прошла спокойно, однако на эту минуту есть всего 6 обстрелов наших позиций, из гранатометов, стрелкового оружия, на мариупольском направлении - Гнутово, Водяное, Красногоровка, Широкино, на луганском Новозвановка, на донецком - Мироновское", - сообщил Матюхин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитан ВСУ погиб из-за обстрела в Новоалександровке, младший лейтенант ранен, - пресс-офицер Завтонов

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 60 обстрелов.
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кацапи кляті чекають,шо їх трамп закидає печеньками....)))подохните падли скоріш,чим це станеться..смерть расіянським окупантам !!!! Мочкуйте хлопці клятих сепаров,треба за Героїв ДАПу помститись !!!!!
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А где визовый режим с парпашей ,мы воюем или где , Пинчук в Довосе вообще какой то договорняк готовит, рассказывает про ошибки УНР в 18-м , шото мутят
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