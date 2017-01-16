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 Оккупанты заявляют, что в Крыму нет шансов построить горнолыжный курорт

Оккупированный Крым не имеет шансов создать горнолыжный курорт.

Об этом заявил так называемый "министр" курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Кafanews.

"У нас нет шансов сделать в Крыму горнолыжный курорт по многим причинам. И мое пребывание в Сочи на Красной Поляне меня еще больше в этом убедило. У нас очень много нюансов, связанных с тем, что наш климат не позволяет этого сделать. У нас снег лежит не так долго в Крыму, как это необходимо. Другой момент - нет запаса тех ресурсов, которые бы обеспечивали искусственный снег, как это делается. Это не лично мое мнение - это мнение специалистов", - сказал Стрельбицкий.

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В то же время он отметил, что, например, зимнее путешествие по горному Крыму даст отдыхающим не меньший заряд здоровья, чем лыжи. Стрельбицкий заверил, что скоро туристы смогут остаться наедине с природой и насладиться красотами крымских гор на плато Ай-Петри, так как уже разработана концепция развития этой территории, согласно которой там не останется никаких торговых самостроев.


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