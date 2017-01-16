 Условия содержания крымских политзаключенных в симферопольском СИЗО нечеловеческие: клопы, тараканы, практически никакого медобслуживания, - правозащитница

Об этом в комментарии Крым.Реалии 15 января рассказала координатор объединения "Крымская солидарность" Гульсум Алиева, передает Цензор.НЕТ.
"Дела у крымских политузников без изменений. По-прежнему находятся в СИЗО, условия их содержания там нечеловеческие. Клопы, тараканы кругом, даже в еде, которую приносят. Практически никакого медобслуживания. Больные зубы не лечат, а сразу удаляют. Грипп, простуда, высокая температура все лечат парацетамолом", - рассказывает Гульсум Алиева.
По информации правозащитницы, более всего тревожит то, что политузников отправляют в психлечебницу на принудительную психиатрическую экспертизу.
"Что там с ними происходит? Применяются ли к ним какие-то насильственные действия? Вводятся ли какие-то психотропы или еще что то? Ни в СИЗО, ни в психушку родных не пускают. На наши письма с просьбами о свидании пишут отписки, а на те же просьбы от самих политзаключенных им говорят, не хотите сотрудничать со следствием, не будет и свиданий. Говорить о каких то правах и законах смысла нет, все права у тех кто на стороне оккупантов, а законы для них не писаны", - говорит правохащитница.
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Там де всі бачать маленького виродка-диктатора який узурпував владу і 16 років грабує цей тупий 140-мільйонний лохторат прикриваючись тупою ура-пропагандою і війнами, кацапи бачать президента который поднял их с колен.
Там де всі бачать бажання змін, розвитку і справедливості, кацапи бачать фашизм.
Там де всі бачать концентрат для чистки ванн, труб, унітазів....
Сліпі? Дурні? І те і інше(
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напоказ виставляється образ великого страшного мєдвєдЯ.
І нікчемне чмо вже само почало вірити в цей свій образ.
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