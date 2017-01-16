 Крушение самолета в Кыргызстане: количество жертв возросло до 37

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Минздрав республики.
Также отмечается, что пилот, выживший после падения вблизи аэропорта киргизской столицы грузового Boeing, скончался по дороге в больницу.
"Турецкий летчик от полученных травм скончался по дороге в больницу", - отметили в ведомстве.
Как сообщили позже в МЧС Киргизии, число жертв уже составляет 37 человек.
Напомним, ранее сообщалось о жертвах падения турецкого грузового "Боинга-747", упавшего ночью на жилые дома в дачном поселке, расположенном в районе международного аэропорта "Манас" в Киргизии. Самолет выполнял рейс из Гонконга в Стамбул.
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