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Все про:авиакатастрофа (1034) Кыргызстан (173) самолет (2082) жертвы (790)

 Крушение самолета в Кыргызстане: количество жертв возросло до 37

По последним данным, в результате авиакатастрофы, происшедшей утром 16 января, вблизи аэропорта столицы Киргызстане, погибли 35 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Минздрав республики.

Также отмечается, что пилот, выживший после падения вблизи аэропорта киргизской столицы грузового Boeing, скончался по дороге в больницу.

"Турецкий летчик от полученных травм скончался по дороге в больницу", - отметили в ведомстве.

Как сообщили позже в МЧС Киргизии, число жертв уже составляет 37 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкий грузовой самолет рухнул на жилые дома в Кыргызстане: более 30 человек погибли, 15 домов разрушены

Напомним, ранее сообщалось о жертвах падения турецкого грузового "Боинга-747", упавшего ночью на жилые дома в дачном поселке, расположенном в районе международного аэропорта "Манас" в Киргизии. Самолет выполнял рейс из Гонконга в Стамбул.
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Учений ПВО в Украине не было
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Глупая шутка. Погибли простые люди. И не важно какой национальности. Соболезную от всей души.
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в рассции были учения
с точными стрельбами
по грузовым самолетам
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"а скажут- нас было четверо, а у нас.......и один раненый " - виноваты, конечно же, бендеровцы, что там Кисель поет !!??
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Там такой момент. Новогодний теракт в стамбульском ночном клубе совершил, по всей видимости, уйгур - гражданин Кыргызстана. И вот тебе на! Не прошло и полгода, и снова турки попадают в трагическую ситуацию, связанную с Кыргызстаном. А уйгурские сепаратисты, также как и курдские сепаратисты, по большей части в хороших отношениях с Москвой. Да и сам Кыргызстан - верный союзник Кремля.
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Це вже схоже на конспірологію , літак то військовий як туда міг уйгур пролізти .
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Конечно, прямой причинно-следственной связи здесь, скорее всего, нет. Я лишь попытался выразить дух времени. Авиация - это сложная отрасль. Часто аварии там случаются неспроста. Вспомните сколько разбилось иранских самолетов, пока Иран был под санкциями. Т.е. истинные причины авиакатастроф зачастую остаются невыясненными: слишком много факторов надо брать во нимание.
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Investigabiles viae Domini (Неисповедимы пути Господни)
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Понятно, что это дело рук )(уйлостана.Кыргызы-союзники касабов.
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Как говорят конструктора, самолеты просто так не падают , надежность приборов и механизмов очень высокая , вообщем не трогай технику и она не подведет ,тем более Боинг
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрушение самолета в Кыргызстане: количество жертв возросло до 37
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