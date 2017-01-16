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Все про:Львовщина (1271) непогода (206) электроэнергия (943) ГСЧС (639)

 Непогода в Украине: ночью на Львовщине обесточены 20 населенных пунктов

В ночь с 15 на 16 января в результате неблагоприятных погодных условий обесточены 20 населенных пунктов во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"С 15 на 16 января в результате неблагоприятных погодных условий (небольшой мокрый снег, обледенение), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 20 населенных пунктов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 населенных пунктов в четырех областях обесточены из-за непогоды

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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"З 15 на 16 січня внаслідок несприятливих погодних умов (невеликий мокрий сніг, обмерзання)", снігу на землі 3-4 см, сніг сухий, вітру немає. Чи може лінії бід давності падають і обриваються, а бабло на дачі і яхти йде, замість заміни і модернізації ліній.
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