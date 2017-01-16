 Непогода в Украине: ночью на Львовщине обесточены 20 населенных пунктов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
"С 15 на 16 января в результате неблагоприятных погодных условий (небольшой мокрый снег, обледенение), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 20 населенных пунктов", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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