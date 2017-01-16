 Вице-президент США Джо Байден прибыл в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Вице-президент США уже спустился по трапу, около которого его встречала официальная деллегация. Байдена встречают с караваем.
На 7:30, сегодня, 16 января у Байдена запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
В 8:45 пройдет встреча с президентом Петром Порошенко на Банковой.
Первоначально анонсировалось начало визита 15 января, но позднее Кабмин сообщил, что вице-президент перенес визит на следующий день. В Белом доме сказали, что он проведет двусторонние встречи с президентом страны Петром Порошенко, а его поездка в Украину "подчеркнет поддержку США и его личное участие в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности".
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лоббирующие интересы Украины в Вашингтоне
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Об этом сегодня пишет польское издание Rzeczpospolitaсо ссылкой на министра юстиции Украины Павла Петренко. Всего, по его словам, украинские граждане подали против России 700 исков только в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Это жалобы тех, кто пострадал в ходе аннексии Крыма или вторжения российский войск в Донбассе. Их детали не известны. Но издание отмечает, что в общедоступном графике работы ЕСПЧ в первой половине 2016 года нет ни одного рассмотрения дел против России.========================================================================
Украина подала в Европейский суд по правам человека четвертый иск против Российской Федерации.
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