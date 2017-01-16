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Все про:Байден (367) визит (2003) США (11669)

 Вице-президент США Джо Байден прибыл в Украину

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет вице-президента США Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Вице-президент США уже спустился по трапу, около которого его встречала официальная деллегация. Байдена встречают с караваем.

На 7:30, сегодня, 16 января у Байдена запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", - Обама наградил Байдена медалью Свободы. ВИДЕО

В 8:45 пройдет встреча с президентом Петром Порошенко на Банковой.

Первоначально анонсировалось начало визита 15 января, но позднее Кабмин сообщил, что вице-президент перенес визит на следующий день. В Белом доме сказали, что он проведет двусторонние встречи с президентом страны Петром Порошенко, а его поездка в Украину "подчеркнет поддержку США и его личное участие в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности".
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Джо́зеф Робине́тт Ба́йден американский политик, Демократической партии,

Конгресс Сенат

лоббирующие интересы Украины в Вашингтоне
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а це правда,що його предак--незаконний син князя Дмитра ВИшневецьеого?Якщо так,то Байдин наш мужик!
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тут все понятно, после того как уйдёт ненависный всем русским обамка и его люди и прийдут люди Трампа произойдёт для тебя перемога, правильно кацап?
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с Ольгинского Сарая разве что, по твоей риторике видно тру кацапа, который рад что Обама который сыт в России по подъездах уходит и приходит Трамп и покажет всем кузькину мать
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Democratic Party) - наряду с Республиканской, одна из двух крупнейших современных политических партийСША. Является старейшей действующей политическойпартией в США и одной из старейших в мире. Её неофициальный символ - ослик (символ упрямого преодоления препятствий и выносливости), неофициальный цвет - голубой
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ну так это цивилизация, а не какой та там казёл из парашки .. гыыы
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железная логика, Байден знает что Порошенко вор но ради Украины врет и молчит об этом, феерично !!!
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А ты бы хотел,что бы он с ноги прямо с трапа ему по харе заехал ? )) У тебя тоже с логикой ,ничего )
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Кацапня - а ви яким боком до цієї події? Чому такі збуджені?
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жрать хотят, на рассее то совсем хреново, вот и ползают тут на коленях с протянутой рукой под общий хохот, вяликие пля
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Байден-наш друг.Но внутренние проблемы нам придётся решать самим.
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Много чего подано. Не люблю ,когда брешут ,как тот тролль выше
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А я крайности не люблю. Не всё, что можно, подано.
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Пришло время заплатить за аннексию Крыма. Украина подала несколько сотен исков против России за оккупацию ее полуострова, убытки от войны и незаконную поддержку терроризма.
Об этом сегодня пишет польское издание Rzeczpospolitaсо ссылкой на министра юстиции Украины Павла Петренко. Всего, по его словам, украинские граждане подали против России 700 исков только в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Это жалобы тех, кто пострадал в ходе аннексии Крыма или вторжения российский войск в Донбассе. Их детали не известны. Но издание отмечает, что в общедоступном графике работы ЕСПЧ в первой половине 2016 года нет ни одного рассмотрения дел против России.========================================================================

Украина подала в Европейский суд по правам человека четвертый иск против Российской Федерации.
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Сказать на прощание - "Денег нет, но вы держитесь".
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поцелуйте его крепко в зад. Толку уже с него
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Бутусов, уйми шокофильного сиониста! Он делает из твоего сайта кладбище с крестами
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Не далек тот день ,когда и из тебя сделают крест
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Даже Польша имеет больше прав на Киев, чем современная Украина, которой всего 25 лет. Но вообще в 17 веке Россия буквально купила Киев, заплатив властям Речи Посполитой 146 тысяч золотых рублей.«Княжество Литовское и Речь Посполитая владели Киевом 324 года (до 1684 года), в то время как Украина - всего 23 года. Уж не будем говорить, сколько Киев был под Русью.И в 1686 году был заключен «Вечный мир», мир Гжимултовского (по польски), который завершил российско-польскую войну, которая началась в 1654 году. И этот «Вечный мир» ясно все изложил, что, к чему и как. И один из пунктов этого соглашения между сторонами был такой - Россия платит 146 тысяч рублей золотом, и Польша отдает России Киев. Мы его купили! Свидомые могут хоть башкой об стенку убиться, но есть этот мир, есть русские списки, польские списки, там все написано. Это межправительственное соглашение между Россией и Польшей о принадлежности Киева».Однако украинцы предпочитают в упор не замечать этих договоренностей, уповая на то, что якобы в период после двух революций 1917 года Украина получила статус самостоятельного государства. Этот факт тоже легко оспорить. Прежде всего, потому, что международное сообщество, те же поляки, официально признали Киев часть РСФСР. При этом до сих пор не существует ни одного документа, который бы подтверждал, что Киев - украинский город.«Причем интересный момент: в период гражданской войны в России в 1918-1920 годов, поляки признали Киев частью РСФСР, то есть Советской России. Так как Российская Федерация является наследницей РСФСР без сомнения, наследницей СССР, наследницей Российской империи и Русского царства, то как ни крути, есть два международных договора, где четко и ясно прописано - Киев принадлежит России. И нет ни одного международного договора, где написано, что Киев - это Украина»
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99%. Ждем реакции алконафта.
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Судя по обилтю крестов, новость неоднозначнач
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это ватные одноклеточные рос тролли типа тебя, им тут не подают
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че тебя так плющит то терпило ватно вафельное, с голодухи на раззее ? вяликие пля, ну умора
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Шестикутному любителю кудрявого кренделя напоминаю, что слово "недалек" пишется слитно, а крестовых походов вы шугаетесь со времен Ричарда Львиное Сердце.
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