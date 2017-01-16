 Турецкий грузовой самолет рухнул на жилые дома в Кыргызстане: более 30 человек погибли, 15 домов разрушены

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики.
Крушение произошло в 07:31 по местному времени (03:41 по киевскому времени). Причиной крушения стали сложные погодные условия.
Как сообщает местное издание Zanoza со ссылкой на правительство Киргизии, по предварительным уточненным данным, есть 28 погибших, среди которых три члена экипажа, один выжил. Разрушены 15 домов.
По обновленной информации, погибли 32 человека, из которых четыре члена экипажа.
В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке.
"Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако по каким-то причинам не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе аэропорта наблюдались плохие погодные условия", - сообщили в МЧС.
Аэропорт Манас закрыт.
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Киргизы такие самые, как и кацапы...- а ты тоже из того же боярышника, сидоров
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