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 Турецкий грузовой самолет рухнул на жилые дома в Кыргызстане: более 30 человек погибли, 15 домов разрушены

При заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Кыргызстана потерпел крушение грузовой самолет Boeing 744 турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга в Бишкек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики.

Крушение произошло в 07:31 по местному времени (03:41 по киевскому времени). Причиной крушения стали сложные погодные условия.

Как сообщает местное издание Zanoza со ссылкой на правительство Киргизии, по предварительным уточненным данным, есть 28 погибших, среди которых три члена экипажа, один выжил. Разрушены 15 домов.

По обновленной информации, погибли 32 человека, из которых четыре члена экипажа.

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В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке.

"Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако по каким-то причинам не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе аэропорта наблюдались плохие погодные условия", - сообщили в МЧС.

Аэропорт Манас закрыт.
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Киргизы такие самые, как и кацапы...
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Видящий_23
Киргизы такие самые, как и кацапы...- а ты тоже из того же боярышника, сидоров
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Ахренеть! Опять что-ли груз плохо закрепили и он "поехал" нарушив центровку самолёта (сместил цент тяжести)? Если груз военного характера это вдвойне непростительно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТурецкий грузовой самолет рухнул на жилые дома в Кыргызстане: более 30 человек погибли, 15 домов разрушены
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