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 За прошедшие сутки боевики 60 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб

За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащих получил ранения. Всего было зафиксировано 60 обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки 15 января 2017 г., опубликованном в Facebook.

По дпнным штаба, на мариупольском направлении из122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На луганском направлении, из 120- и 82-мм минометов боевики обстреливали Новозвановку и Троицкое. Также по Новозвановке вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитан ВСУ погиб из-за обстрела в Новоалександровке, младший лейтенант ранен, - пресс-офицер Завтонов

На донецком направлении из152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.

"Всего состоялось 60 обстрелов. Один украинский воин получил ранения", - сказано в сообщении.

Напомним, 14 января в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) было зафиксировано 60 обстрелов со стороны российско-террористических войск.


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Смерть расіянським окупантам!!!! мочкуйте хлопці клятих масксвіто-бурятов, вообщем чурок!!!! А хлопцю нашому скорішого одужання!!!
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Рубить пальцы на руках.Ноги до колен.И отпускать с миром - мы не злопамятные. Нам нужно лишь,чтобы они не могли дальше нас убивать.
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барыга.. это главнокомандующее падло вобще реагирует как то на это? или ему кроме как брехать и с гонтаревой воровать больше нет приоритетов?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки боевики 60 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб
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