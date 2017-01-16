 За прошедшие сутки боевики 60 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки 15 января 2017 г., опубликованном в Facebook.
По дпнным штаба, на мариупольском направлении из122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.
На луганском направлении, из 120- и 82-мм минометов боевики обстреливали Новозвановку и Троицкое. Также по Новозвановке вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.
На донецком направлении из152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.
"Всего состоялось 60 обстрелов. Один украинский воин получил ранения", - сказано в сообщении.
Напомним, 14 января в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) было зафиксировано 60 обстрелов со стороны российско-террористических войск.
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