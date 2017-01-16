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 Телеканал СТБ извинился за "Битву экстрасенсов" с российскими военными и пообещал уволить виновных

Руководство телеканала СТБ извинилось за показ в эфире в воскресенье, 15 января, программы "Битва экстрасенсов" производства российского телеканала ТНТ, в которой участвовали военнослужащие Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский написал на странице в Facebook в воскресенье ночью. Приводим его текст полностью.

"В воскресенье 15 января мы показали программу "Битва экстрасенсов", производства телеканала ТНТ (Россия). В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и\или действующие военные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными: "Это был тест на терпимость Нацрады?"

Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе,
Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим.

Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям.

Мы приняли следующие решения:

1. Прекратить показ программы "Битва экстрасенсов", производства телеканала ТНТ.
2. Уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир."

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вице-президент Федерации дзюдо Украины Рожинов с главарями боевиков в Донецке провел турнир. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Это Вы мягко как то....сепар-пидор! Ну если от тех, которых он обокрал. Этот меценат, жлоб!
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Того мудака , который последнее время делает не однозначные заявления , тесть которого будучи дважды президентом на пенсии , представляет Украину в минских переговорах .
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в точку это он козлиназажравшасямудачина. Он живет лишнее, сколько существует независимая Украина. Да и тесть, который убил Черновола и Гонгадзе.
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молодцы.. Исправились
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окуел что ли, лишнехромосомный? Вали в Парашу свою
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Если паршивый кот нагадил, то нагадит и второй раз. Пока у них пророссийские редактора , нарушения будут продолжаться. Томущо у них размыты границы в понятиях. У них " националист" как ругательство.
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Ну для начала влупить несколько десятков миллионов штрафа .
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А на вырученные деньги закупить новейшие снайперские винтовки для АТО,
вот пинчук завоет...
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Точно . А штраф можно сделать постоянным взносом до освобождения Донбаса , и крыма . Это его будет стимулировать в нужном направлении .
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На этот раз можно простить, ну вот если еще раз будет что-то подобное, то палить СТБ к ху.м
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Если сразу не наказать, то эта мразь может расползтись по другим ТВ каналам.
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Ну лучшкго наказания чем спалить к ху.м, на мой взгляд нет
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да пинчук и сейчас Украину обворовывает, он, как начал при кучме воровать так и до сих пор гнобит, а теперь стал, ненавидеть в открытую, сука!
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Оштрафовать на первый раз миллионов на 50 эдак. А если повториться, то закрывать. И под дурачка пусть не работает. Все он понимал и знал.
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Если речь идёт от 17 сезоне "Битвы экстрасенсов" (ТНТ), то как раз наоборот один из участников программы ("Даши") раскрывает "страшную государственную тайну московии", об участии рф-ии в войне в Украине. Когда показывается не художественный вымысел, а документальная проза, пусть даже о самых страшных преступлениях и убийцах, то в том нет никакой крамолы, зритель сам для себя должен определить СВОЁ отношение к увиденному. Это даже в какой-то мере полезно видеть, как себя ведут и думают, пусть даже самые мерзкие тебе существа, из увиденного, можно и НУЖНО делать ВЫВОДЫ и формировать СОБСТВЕННОСТЬ мнение и МИРОВОЗЗРЕНИЕ. Извинения руководства канала вызваны практически топорным и формальным исполнением некоторых решений и постановлений (запретов) очень глупыми представителей государственных служащих (чинуш).
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Самая лучшая импровизация -это заранее придуманная и отрепетированная.
Не сомневаюсь, что здесь так и было. Как в самой передаче, так и в "лоханулись с показом, нам стыдно, вы простите".
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СТБ нужно национализировать,Пинчук вор и предатель Родины.
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Это что , СТБ почитал ласковые лайки в Интернете от благодарных зрителей ? Пусть Пинчуку их передадут.
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Это "извините", уж очень сильно смахивает на "ну не получилось"...
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еще им штраф нужно нормальный влупить, что-бы мало не казалось.
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И сепарскую статью пинчук случайно написал.
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Который извинился , уволить последним .
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Ну да, случайно. Самое палевное они попытались вырезать, но общий смысл остался.
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Все УКРАИНЦЫ, должны уяснить, что пинчук КОЗЕЛ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелеканал СТБ извинился за "Битву экстрасенсов" с российскими военными и пообещал уволить виновных
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