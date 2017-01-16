 Телеканал СТБ извинился за "Битву экстрасенсов" с российскими военными и пообещал уволить виновных

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский написал на странице в Facebook в воскресенье ночью. Приводим его текст полностью.
"В воскресенье 15 января мы показали программу "Битва экстрасенсов", производства телеканала ТНТ (Россия). В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и\или действующие военные.
Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе,
Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим.
Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям.
Мы приняли следующие решения:
1. Прекратить показ программы "Битва экстрасенсов", производства телеканала ТНТ.
2. Уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир."
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вот пинчук завоет...
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Не сомневаюсь, что здесь так и было. Как в самой передаче, так и в "лоханулись с показом, нам стыдно, вы простите".
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