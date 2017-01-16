 Трамп назвал НАТО устаревшим из-за неспособности противостоять терроризму

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", он сделал такое заявление в интервью сразу двум европейским изданиям, опубликованным в воскресенье, 15 января. Это издания Times и Bild.
"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы", - сказал новоизбранный президент США.
По его словам, Альянс можно считать устаревшим уже на том основании, что он был основан много лет назад.
"Номер два, страны не финансируют НАТО надлежащим образом", - заявил Трамп.
По его словам, НАТО можно назвать устаревшим, потому что "альянс не может противостоять терроризму".
При этом Трамп подчеркнул, что для него НАТО "является очень важным".
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Как по мне, так - против лома нет приёма, окромя другого лома.
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Читаю останні трампівські тези і тихенько офігіваю
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трамп некомпетентен, если не сказать чего и похлеще.
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"НА́ТО, Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатлантический Альянс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN) - военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния[1][2][3][4][5]. Тогда государствами - членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды,
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Оно дедуган сколотило бабло руками работяг , нагуляло шото там много лет назад на хоум видео , стало у руля сверх-страны и будет учить взрослых дядек з шрамами жить ...ну-ну
Кино будет! - Голливуд отдыхает . Смотрим
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Вот цитата из его интервью Times. Это пиз...ц бл.
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они что курят одну и ту же траву?
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President trump is a creep, pervert, piss loving rapist, child molester, daughter fucker and a pedophile, its gonna be awesome four years of tv, i better stock up on popcorn.
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"Современный" подход, похоже, предполагает прямое сотрудничество с терриристическими государствами.
Этого и ждут в тревоге все здравомыслящие от Трампа.
Это и пытался уже наладить предыдущий.
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Трамп в своем последнем посте 20 минут назад раздилил Украину и Крым, почитайте. Он кремлевский агент, сомнений практически не осталось
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- Неуловимый Джо.
- Что, такой быстрый?
- Не, кому он нах*р нужен.
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Трамплин ещё не все причины устаревшести НАТО назвал. НАТО неспособно противостоять карманникам в общественном транспорте и контрабанде сигарет. Ужость!!!
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