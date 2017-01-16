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 Трамп назвал НАТО устаревшим из-за неспособности противостоять терроризму

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает Североатлантический альянся "устаревшим".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", он сделал такое заявление в интервью сразу двум европейским изданиям, опубликованным в воскресенье, 15 января. Это издания Times и Bild.

"Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы", - сказал новоизбранный президент США.

По его словам, Альянс можно считать устаревшим уже на том основании, что он был основан много лет назад.

"Номер два, страны не финансируют НАТО надлежащим образом", - заявил Трамп.

По его словам, НАТО можно назвать устаревшим, потому что "альянс не может противостоять терроризму".

При этом Трамп подчеркнул, что для него НАТО "является очень важным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов к отмене антироссийских санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала

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Трамп на 100% некомпетентный президент,Европе нужно сопли свои цветные подобрать и создать европейскую армию,если не хотят хаоса в Европе.
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Вы абсолютно правы. Веди если путлер нападет на скажем страны Балтии, я на 200 процентов уверен, что Трамп не отдаст приказ их защищать, а пока пройдет процедура его отстранения от должность, крови может немало пролиться
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россия уже не сможет удержать Балтию, захватить может, но удержать.... Не удержит
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Вот как раз Балтию они удержать смогут, более того, рашка скажет будете сопротивляться, ударим ядерной бомбой. Реально 2017 год может стать....ну в общим ладно, нахер этот пессимизм
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нефть в обмен на продовольствие. орда и полгода не продержится.
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насчет крови согласен. ордынцев кровь не пугает: ни своя, ни чужая
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Трамп упрекнул НАТО в неспособности противостоять террористу путину.
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Я понимаю, вы видимо по характеру супероптимист, но читайте слова Трампа правильно, он готов снять санкции за СОКРАЩЕНИЕ, а не за полную сдачу ядерного оружия, это реально самый большой слив американских интересов в истории
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Сокращение может быть полным - Как тебе звучит - До полного сокращения, просто журналисты не заметили слова "полного" - бывает и такое
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ага, адовый ад начался по ходу.... - перестройка по Американски.... . Пипец и Старой и новой Европе...., и не куда бежать...
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Не читайте перед обедом советских газет. Рузвельта пережили, Трумена пережили, Никсона пережили, Дабью Буша пережили, Обаму тоже пережили. И после Трампа продолжим загнивать как ни в чем не бывало.
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а шо у трампа есть?Может он шо то знает мне тетя соня сказала, шо трамп не долго будет, так верить тете соне или нет?
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Если тетя Соня с Дерибасовской, то верить можно.!
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Нутром чувствую, что придется внимать Трампу, но хочется верить все-таки тете Соне.
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Я тебе по нашему по бразильски, скажу, ты верь трампу, а делай, как тетя соня скажет. Ну ты меня понял. Судя по акценту ты парень тот, что надо и умеешь трампа от не трампа отличить
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Нет, с тобой очень интересно говорить! Я очень люблю ОДЕССУ!, это город Герой, но не только .....у меня родственники живут в Одессе. Тесть родом из Одессы.
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пожгли , поубивали , побомбили - это надо долго? недели хватит.
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Та не, тут, как минумум две недели. Меньше никак.
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Ох и натворит этот мудак , если его не притормозят .
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Он прав в одном, что демократы только болтают языком... Вот и наболтали.
Как по мне, так - против лома нет приёма, окромя другого лома.
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тебе оно надо? Иди работай, у вас уже трудовой день! Другой лом.
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І тут Остапа понєсло...(с)
Читаю останні трампівські тези і тихенько офігіваю
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Терроризму не могут противостоять армии. Противостоять терроризму обязаны спецслужбы, полиция, разведка. Армия воюет не с взрывателями метро, не с шахидами на грузовиках, а с оккупантом.
трамп некомпетентен, если не сказать чего и похлеще.
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путену сейчас обидно стало - трамп назвал путина террористом.
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Кажется кроме вас никто не понимает прочитанного. И на другой ветке тоже. Со всем соглашусь.
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Попробуй Трампа пойми, если он говорит Эзоповским языком.
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Так Трамп до 20 го такого наговорит что у путина лысина посидеет
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Идиот...
"НА́ТО, Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатлантический Альянс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN) - военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния[1][2][3][4][5]. Тогда государствами - членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды,
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Пахах сказочный дал**б , жду не дождусь 20го после которого его лично отчитает Сенат , а генералы которые решают судьбу мира с 45 года , управляют группировками Атомных авианосцев и все такое посмотрят на этого клоуна при бабле в близи тк сказать , которого к стати можно в отставку отправить как два цальца об асфальт ...
Оно дедуган сколотило бабло руками работяг , нагуляло шото там много лет назад на хоум видео , стало у руля сверх-страны и будет учить взрослых дядек з шрамами жить ...ну-ну

Кино будет! - Голливуд отдыхает . Смотрим
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Трамп несет какую-то бессвязную чушь. Неужели Задорнов был прав насчет тупых американцев? Как они могли выбрать этого неадеквата? Ладно украинцы постоянно выбирают всяких зеков и барыг, но америкосам не надо брать с нам пример.
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Для голосовавших за Трампа внешняя политика была на десятом месте.
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Дуже багато американців не вміють читати і писати (на повному серйозі). Різні джерела наводять різні данні. Хтось називає чверть країни, хтось говорить навіть про третину.
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Террористы для Трампа это россия и Трамп обвинил НАТО в том что не разнесли логово террориста до сих пор.
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Научитесь правильно воспринимать новости подаваемые из США
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Если эти заявления трампа - правда, то путин точно держит чубатого за бейцалы либо акциями роснефти, либо компроматом.
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Старикашке забористые шлюхи попались.Несет весь день ахинею
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Я думаю самое время ,что бы на сцену вышел Китай и вернул свою часть Сибири,хватит этим поцам с самоварами занимвть столько земли,при чем ворованой.
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Это будет в случае масштабной агрессии рашки против Европы
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А японцам Курильские острова вернуть , Украине - Кубань и так далее ..
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Трамп больше озабочен промежностями "мисс Вселенная", чем реальностью, которую он не видит и не ощущает. Ему нужен поводырь, как нечесаному селюку-хуторянину в большом городе или хорошая пиZдюлина от своих же республиканцев для просветления мозгов, если нет желания постигать мир как он есть. В любом случае этот идиотский бред прекратится либо этого лохматого колхозника выкинут на помойку.
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Трамп чем-то напоминает Гадю по его тупым вбросам,
они что курят одну и ту же траву?
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Ему и гаде в мацкве один и тот же ингридиент укололи. Нечто среднее между мельдонием и полонием)
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Пишут те американцы кто за Трампа не голосовал. Переведите это весело)
President trump is a creep, pervert, piss loving rapist, child molester, daughter fucker and a pedophile, its gonna be awesome four years of tv, i better stock up on popcorn.﻿
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Америка с победившим Трампом - какая-то параллельная реальность, как если бы в Украине на выборах Президента победил бы Дарт Вейдер (имеется ввиду не персонаж фильма, а реальный кандидат, взявший себе такое имя, если кто не помнит).
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Неужели это сволочь четыре года продержится во главе супердержавы?
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"устаревшим"

"Современный" подход, похоже, предполагает прямое сотрудничество с терриристическими государствами.
Этого и ждут в тревоге все здравомыслящие от Трампа.
Это и пытался уже наладить предыдущий.
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https://mobile.twitter.com/realdonaldtrump
Трамп в своем последнем посте 20 минут назад раздилил Украину и Крым, почитайте. Он кремлевский агент, сомнений практически не осталось
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Трамп распустит НАТу или сократит бабло, хана недостранам как Проебалтика, Румыны, Болгары и тд
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Трамп слюни распустит а не НАТО. В Штатах должности царя нет.
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теперь есть, радуйся
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не переживай Украина не в НАТО и никогда там не будет, из-за России. А если РОссия рухнет то и НАТО не нужно будет
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Нужно будет, Китай потенциально намного опаснее рашки
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вообще не опаснее, никак. С Китаем можно договориться и окружить со всех сторон, А Россиию никак. Плюс где география НАТО и где Китай. Учи географию
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- Харри, это кто там поскакал?
- Неуловимый Джо.
- Что, такой быстрый?
- Не, кому он нах*р нужен.
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у вас много дикой и безлюдной территории как и население не лучшего качества, к тому же его не много, ядерные ракеты которые могут как взлететь так и упасть обратно, так что ядерное оружие вы зассыте применять, а без него вы никто для развитых и больших европейских стран и уж тем более США
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я тебя об этом спрашивал ? ты таки дебилъ, вычеркиваю
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Трампа можно считать устаревшим хотя бы потому что он старше НАТО.
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Трамп назвал НАТО устаревшим из-за неспособности противостоять терроризму

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Трамплин ещё не все причины устаревшести НАТО назвал. НАТО неспособно противостоять карманникам в общественном транспорте и контрабанде сигарет. Ужость!!!
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Этот рыжий путиноидный американский прибамбас еще натворит делов в этом нашем Мире. Господи были суки и предурки маньяки президентами в Европе по НИКОГДА в США не был президентом явный идиот. Видимо скоро будет 3-я Мировая война раз уже в такой странеак США идиоты президентами становятся.
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Почему же никогда? А Гувер и Хардинг это кто? Гиганты мысли, да?
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Да будет и рашка в итоге проиграет, задача Трампа как можно дольше задержать армию США от вмешательства по протоколу НАТО для защиты союзников, про Украину я вообще молчу. То есть пока Трампа не отстранят от власти он просто как главнокомандующий не будет отдавать приказ на защиту, допустим стран Балтии
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Вобщем это начала конца всей авантюры под названием "майдан", запущеной Баракай абамай
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Трамп не будет за Порошенковскую власть глотку рвать, это 100%
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Икону Трампа не забудьте освятить, говорят помогает.
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Вобщем это начало авантюры под названием санкции тока на пользу расеюшке, больше санкций - больше пользы.
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Весь "майдан" он искуственый, держится хунта на кредитах МВФ, и политической поддержке Запада. ПОменяли Януковича на шестерку Януковича Порошенко, и назвали это революцией
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп назвал НАТО устаревшим из-за неспособности противостоять терроризму
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