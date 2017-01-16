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Все про:Госпогранслужба (2348) пограничники (1026)

 За год пограничники пресекли деятельность свыше 150 противоправных групп в составе 420 человек

За 2016 год сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с другими правоохранительными органами и коллегами из соседних стран пресекли деятельность более 150 противоправных групп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

"В 2016 году сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы во взаимодействии с другими правоохранительными органами пресекли деятельность свыше 150 противоправных групп в составе 420 человек, ликвидировали 24 канала незаконной миграции и прекратили функционирование 11 каналов торговли людьми", - сообщает ведомство.

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Кроме того, как отметили в Госпогранслужбе, в прошлом году в рамках мероприятий по противодействию незаконной миграции пограничниками задержано 35 организаторов преступных групп, из которых 5 иностранцев. В частности, совместно с подразделениями Пограничной стражи Республики Польша были ликвидированы африканский, сирийский и турецкий каналы, а в августе 2016 года совместно со словацкими коллегами завершена операция по разоблачению и пресечению вьетнамского канала незаконной миграции.

Также пограничники обнаружили и прекратили деятельность 6 преступных групп и задержали 12 организаторов, которые занимались торговлей людьми. Открыто и начато 19 уголовных производств по ст. 149 УКУ "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", выполнено более 60 поручений на проведение следственных (розыскных) действий.

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А де те приграничники, которые выпустили министра воровского, и клименко, и азарова, и всех мудаков? И где братуха литвина? Там по любому надо ОТВЕЧАТЬ?
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И теперь эти 420 человек сидит на цензоре и ноют о зраде
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Про тех кому не дают разворовывать Украину как прежде.
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так они не ноют, а отстаивают СВОЕ ПРАВО!!!!!!
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И не толькоко воровать, а еще и отстреливать людей! А шо Вы не знаете?
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Разводите зраду сколько хотите , но граница на замке и русня не пройдет , есть чем бить и есть кому бить .

Я сплю спокойно . Слава нашим хлопцам во тьме по следам за мудаками .. , барыги рано или поздно нажрутся и умоются ,то такэ, а Кордон стоит стеной, видел , знаю , верю .
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Так о зраде ноют только те кто не хочет подчинятся законам Украины - Воровали, воровали, а тут бац и по пальцам начали бить - вот и взвыли о зраде.
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Судя по е - декларациям как-то мягко говоря слабовато бьют
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Некоторые обычные нигде не работающие личности могут удивить даже депутатов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа год пограничники пресекли деятельность свыше 150 противоправных групп в составе 420 человек
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