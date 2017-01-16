 За год пограничники пресекли деятельность свыше 150 противоправных групп в составе 420 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
"В 2016 году сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы во взаимодействии с другими правоохранительными органами пресекли деятельность свыше 150 противоправных групп в составе 420 человек, ликвидировали 24 канала незаконной миграции и прекратили функционирование 11 каналов торговли людьми", - сообщает ведомство.
Кроме того, как отметили в Госпогранслужбе, в прошлом году в рамках мероприятий по противодействию незаконной миграции пограничниками задержано 35 организаторов преступных групп, из которых 5 иностранцев. В частности, совместно с подразделениями Пограничной стражи Республики Польша были ликвидированы африканский, сирийский и турецкий каналы, а в августе 2016 года совместно со словацкими коллегами завершена операция по разоблачению и пресечению вьетнамского канала незаконной миграции.
Также пограничники обнаружили и прекратили деятельность 6 преступных групп и задержали 12 организаторов, которые занимались торговлей людьми. Открыто и начато 19 уголовных производств по ст. 149 УКУ "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", выполнено более 60 поручений на проведение следственных (розыскных) действий.
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Я сплю спокойно . Слава нашим хлопцам во тьме по следам за мудаками .. , барыги рано или поздно нажрутся и умоются ,то такэ, а Кордон стоит стеной, видел , знаю , верю .
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