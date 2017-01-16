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Все про:санкции (5788) ядерное оружие (436) Трамп (469)

 Трамп готов к отмене антироссийских санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности предложить российскому президенту Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу BBC", об этом он заявил в интервью британской газете Times.

Трамп также раскритиковал российскую кампанию в Сирии, заявив, что она привела к "ужасной гуманитарной ситуации".

"Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией, - цитирует Трампа Times. - Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкцией, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют".

Трамп заявил, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но долго это может и не продлиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ призвал Трампа следить за словами и быть осторожным с Россией

Меркель он раскритиковал за "катастрофическую ошибку", которую она сделала, разрешив миллионам мигрантов приехать в Германию.

Он заявил, что всего через несколько недель после вступления на свой пост предложит Великобритании "справедливую" сделку, чтобы сделать выход страны из ЕС "великим делом". Он также пригласил премьер-министра страны Терезу Мэй сразу же после своего вступления в должность посетить Белый дом.

Трамп полагает, что другие страны вслед за Великобританией будут покидать ЕС, так как Евросоюзу большой ущерб нанес миграционный кризис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб Трампа опровергает сообщения о планах встречи с Путиным

Он также обещал укрепить границы США, в том числе путем ограничений на въезд европейцев, а также жесткой проверки всех въезжающих в США выходцев из стран, где распространен исламский терроризм.

Трамп также раскритиковал внешнюю политику США, заявив, что решение о вторжение в Ирак, вероятно, является худшим решением в истории страны, а дела в Афганистане также идут достаточно плохо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олланд призвал администрацию Трампа принимать продуманные решения по Ближнему Востоку

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Злые языки говорят,что Трамп через третьи руки купил недавно 19,5% акций Роснефти... брешуть люди
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злые языки они многое говорят но украинцы умнее кацапов и знают что победа за ними.
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Трамп должен понять, что вата пытается выйти на мировую. Третью мировую. Вот события в Сербии сегодня. Сербы решили запустить поезд в Косово через 18 лет. Вдумайтесь - раскрасили вагоны в сербские флаги и написали Косово это Сербия, обвешали иконами. Ну, косовцы возмутились и остановили поезд на границе. На что президент Сербии сказал что и войска может ввести.
Ничего не напоминает? И кто финансирует ясно? А Трампу еше не ясно.
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Он очень жадный и эгоистичный, как мне кажется.
Ничего он не поймёт - потому что не хочет (ему пофигу судьба мира, как и судьба США).
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Да все всем ясно. Только купили, похоже, его с потрохами. Ща все разведки мира следы ищут и все будет зависеть от того, как быстро найдут. Но так взялись, что если они есть, то наверное найдут.
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Года 2 назад, была информация, что Трамп банкрот и что у него 2 миллиарда долгов. Так что купить его было несложно.
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в 2017 году РАБссия обязана выплатить 80 млрд.долл..,по кредитам ГрязьПрома и Роснефти.будет дюже антиресно к концу года..
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Кононов ‏@nickolaykononov 13 янв.
Пентагон удлиняет коды ядерных боеголовок на 140+ знаков, чтобы президент Трамп не мог их твитнуть.
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не удивлюсь если завтра опровергнут данную новость.
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поржать можно с любой новости. Позавчера кацаПсинка сожла мужа облив его Боярышником.это я сегодня случайно нашел в Ютубе
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Якщо це станеться, то ця війна на Донбасі триватиме вічно. Трамп кончене безпринципне лайно.
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не треба програмувати себе та Україну на негатив.
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Так оно тут с 2014 года пасется видать на цензоре такие модераторы сидят
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Ты за кого глаголишь - скажи кто был бы лучшим от Порошенко президентом, а то твоя идеология непонятна.
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Рассказывай как Пэдро в одиночку спас Украину на другой ветке.
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Ти б краще спитав хто був би гірший за нього!

Твій Порошенко - мародер, барига, воєнний злочинець, порушник КУ і зрадник.
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Реагую на конкретну новину. Буде спростування- буду лише радіти.
А взагалі, програмуй, не програмуй...
Головне щоб вкінці не вийшло як в анекдоті про Кашпіровського: "Я не хочу срати, я не хочу срати...я не обісрався..." Шо толку себе заспокоювати?
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где тоя уже это слышал. А - Дефолт Украине! И доллар по 70!
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Видно я тебя уже на любимом тобой ресурсе достал
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ти вже тут всіх дістав своїми байками про "вєліколєпного" Пєцю
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Нам , главное не расслабляться , а гнать эту кремлёвскую шушеру за поребрик с ихними фейками , ложью и подлостью .
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мда, тут конечно не уточняетса, которые из санкцый - не ну за взлом серверов - адекватно, отнять у козломордных ядерное оружие, так сказать - володя, снимим санкцыи и не будем вас долбить за взлом серверов, но в компенсацию даваи ядерные под прес.
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Т.е. вы на полном серьезе полагаете, что владимИр отдаст все ядерное оружие за ослабление, даже не отмену санкцый???
:D

Я вот думаю, что это кукла.
Для быдла, не для владимИра.

Условно, без конкретных цифр, вот какая задумка, которая скорее всего уже перетерта промеж дональда и владимИра:

Для тотального разрушения всей мировой структуры экономики бешенной раше нужно 30 боеголовок.
У раши их 2 000.
Раше самой нахер не нужно и ой как тяжко обслуживать 2 000.
Дональд делает вид, что заключает с рашей Сделку Вечности - и договаривается снизить (взаимно, не забываем) количество боеголовок до 200.
Дональд и владимИр обнимаются в десна, долбят друг друга на авансцене и викиликают сцену, где они в экстазе писают друг на дружка - ОНИ СНИЗИЛИ ЗАПАСЫ В ДЕСЯТЬ РАЗ, за что дональд снимает с раши санкции:

1. за спис**ную Грузию
2. за спис**ный Крым
3. за гибридвойну на юге Украины
4. за преступления против человечности в Сирии

А в сухом остатке запаса ЯО будет не на 100 уничтожений планеты, а всего на три.
Занавес.
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Дефольт был в 1998 году,в 2008 году,следовательно следующий дефолт намечен на 2018 год...
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трамп - человек несистемный и авантюрный. американская власть - это Система: инертная развесованная предсказуемая(вменяемая). как с ней трамп собирается бодаться я не пойму. тем более не пойму как он собираецца победить СИСТЕМУ?
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Скоро всё узнаем ! А пока удовольствуемся фейками от Песькова
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кстати Трамп банкротился за свою карьеру 7 раз кажется,так что не всё так просто..
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Отстегнули , видать , кремлёвские пацаны ...
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от природы он не рыжий. это он свою седину шелухой от лука-репки красит. как яйки пасхальные
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Усе - теперь кацапы бросятся туда же - теперь слепят памятник из шелухи чтобы быть впяряди Америки
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нельзя исключать. там есть такие кАлоритные персонажи как эрнест макаренко или сергей марков, или жирик с залдостановым.
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То есть, х@йло ему впарил своё ржавое говно, времён ссср, которое от сквозняка рассыпается, в обмен на снятие санкций?
Ну что тут скажешь, 3/14дарасы то они оба, но долбоОЙб только один...
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В противостоянии США с парахой кацапы всегда оставались лохами
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Ну, это было при нормальных президентах США...
А теперь это чубатое 3/14дpилo безмозглое появилось!
Кароче, бум посмотреть...
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ДА кацапы ! .... снимайте труселя и нагинайтесь раком ! .... и санкции, возможно, отменят !
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+ под шумок, вместе с ржавыми ракетами затопите кузнецова, дабы больше не позориться ...
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16 января 1918 года на III всероссийском съезде советов,впервые прозвучала фраза : Грабь награбленное!это сказал не чЛенин,а другие большевики чЛенинцы,чЛенин это сделал позже,ипа Экспроприяация экспроприаторов.. Некоторые историки утверждают что оба изречения придумал донской казак Шамов.
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"Экспроприаторов экспроприируют" - это фраза из 1-го тома"Капитала" Карла Маркса.
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Вообщем мир летит в трам тара ры... . В принципе он говорит правильные вещи... - и про Евросоюз, и про имигрантов , и про западных без зубых политиков, и про Ирак и Афганистан... - все правильно, только про нового Гитлера забыл - забыть, простить и дружить с ним, это к хаусу и большой войне 100%.
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"Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкций".
Напомним Трампу что санкции были введены потому что Украина страдает от России
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Так устроена природа
Мир спасает Доброта!
Исцеляет теплотою
Радость дарит без конца....
Так ли это на самом деле мы совсем скоро узнаем..
Надобраніч
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Меньше ядерного оружия в мире это очень хорошо.
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ну конечно ху-лу выгодно сокращать, так как ,,сатана" кирдык, а ,,ярсы" из-за санкций они выпускать не могут.
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ну скажут ему что сократили, и как он проверит? Какой-то клоун не талантливый попался, надеюсь ему не дадут долго лажать.
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там республиканцы хитрый ход сделали,что бы выборы выиграть, посмотрите кто будет у руля если трампу импичмент сделают.
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республиканцы везде в большинстве, так что им импичмент сделать как два пальца об...
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во и не один я так думаю=))

Slava Rabinovich
8 ч ·

Я думаю, что с большой вероятностью следующим президентом США может стать Майк Пенс, вступающий в должность вице-президент США. И стать им намного раньше 2020 года. Потому что Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту задолго до окончания его первого срока
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То есть Трамп предлагает не что иное, как облегчить военное бремя России и одновременно снять с нее санкции. Он что думает, все такие же дурные, как он сам? Керивнычек.
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а шо там облегчать, если оборонка параши заявила что все новые ракеты, самолеты, танки и т.д. откладывает выпуск до 2020г., нету комплектующих, а вот США ослабит тогда свою оборону.
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Подписание договора о сокращение ЯО дало бы Трампу возможность встретиться с Путиным. Большинство американцев, как Республиканцев так и Демократов, поддержали бы такой договор.
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не, договор они поддержат, но не в обмен на санкции.
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Верно, санкции отменят за просто так в связи с улучшением отношений между США и Россией. при условии что Трампу удастся договориться с Путиным по ЯО и ряду других вопросов.
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"Шило на мыло"

Трамп делает ставку на дураков, которые забудут скоро, что Украину, Грузию кремль захватывал без использования ядерного оружия и что санкции были введены всвязи именно с агрессией потив Украины.
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90% американцев наплевать на Украину с Грузией.
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Этому американскому жирику следовало бы поинтересоваться,как Украина с Россией сократила ядерные вооружения в обмен...
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Обсмоктаний російський агент ще не став президентом, а вже пропонує за наш рахунок домовлятися з Росією.
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Он ищет повод снят санкции, молодец. Рассия распилит пару десятков ржавых непригодных ядерных ракет
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп готов к отмене антироссийских санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала
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