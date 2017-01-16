 Трамп готов к отмене антироссийских санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала

Трамп также раскритиковал российскую кампанию в Сирии, заявив, что она привела к "ужасной гуманитарной ситуации".
"Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией, - цитирует Трампа Times. - Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкцией, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют".
Трамп заявил, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но долго это может и не продлиться.
Меркель он раскритиковал за "катастрофическую ошибку", которую она сделала, разрешив миллионам мигрантов приехать в Германию.
Он заявил, что всего через несколько недель после вступления на свой пост предложит Великобритании "справедливую" сделку, чтобы сделать выход страны из ЕС "великим делом". Он также пригласил премьер-министра страны Терезу Мэй сразу же после своего вступления в должность посетить Белый дом.
Трамп полагает, что другие страны вслед за Великобританией будут покидать ЕС, так как Евросоюзу большой ущерб нанес миграционный кризис.
Он также обещал укрепить границы США, в том числе путем ограничений на въезд европейцев, а также жесткой проверки всех въезжающих в США выходцев из стран, где распространен исламский терроризм.
Трамп также раскритиковал внешнюю политику США, заявив, что решение о вторжение в Ирак, вероятно, является худшим решением в истории страны, а дела в Афганистане также идут достаточно плохо.
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Ничего не напоминает? И кто финансирует ясно? А Трампу еше не ясно.
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Ничего он не поймёт - потому что не хочет (ему пофигу судьба мира, как и судьба США).
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Пентагон удлиняет коды ядерных боеголовок на 140+ знаков, чтобы президент Трамп не мог их твитнуть.
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Твій Порошенко - мародер, барига, воєнний злочинець, порушник КУ і зрадник.
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А взагалі, програмуй, не програмуй...
Головне щоб вкінці не вийшло як в анекдоті про Кашпіровського: "Я не хочу срати, я не хочу срати...я не обісрався..." Шо толку себе заспокоювати?
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:D
Я вот думаю, что это кукла.
Для быдла, не для владимИра.
Условно, без конкретных цифр, вот какая задумка, которая скорее всего уже перетерта промеж дональда и владимИра:
Для тотального разрушения всей мировой структуры экономики бешенной раше нужно 30 боеголовок.
У раши их 2 000.
Раше самой нахер не нужно и ой как тяжко обслуживать 2 000.
Дональд делает вид, что заключает с рашей Сделку Вечности - и договаривается снизить (взаимно, не забываем) количество боеголовок до 200.
Дональд и владимИр обнимаются в десна, долбят друг друга на авансцене и викиликают сцену, где они в экстазе писают друг на дружка - ОНИ СНИЗИЛИ ЗАПАСЫ В ДЕСЯТЬ РАЗ, за что дональд снимает с раши санкции:
1. за спис**ную Грузию
2. за спис**ный Крым
3. за гибридвойну на юге Украины
4. за преступления против человечности в Сирии
А в сухом остатке запаса ЯО будет не на 100 уничтожений планеты, а всего на три.
Занавес.
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Ну что тут скажешь, 3/14дарасы то они оба, но долбоОЙб только один...
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А теперь это чубатое 3/14дpилo безмозглое появилось!
Кароче, бум посмотреть...
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Напомним Трампу что санкции были введены потому что Украина страдает от России
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Мир спасает Доброта!
Исцеляет теплотою
Радость дарит без конца....
Так ли это на самом деле мы совсем скоро узнаем..
Надобраніч
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Slava Rabinovich
8 ч ·
Я думаю, что с большой вероятностью следующим президентом США может стать Майк Пенс, вступающий в должность вице-президент США. И стать им намного раньше 2020 года. Потому что Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту задолго до окончания его первого срока
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Трамп делает ставку на дураков, которые забудут скоро, что Украину, Грузию кремль захватывал без использования ядерного оружия и что санкции были введены всвязи именно с агрессией потив Украины.
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