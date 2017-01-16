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 Более 70 стран предложили Израилю и Палестине план "двух государств"

Представители более 70 стран предложили план разрешения конфликта между Палестиной и Израилем, предусматривающий существование двух государств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", в заявлении по итогам парижской конференции по урегулированию конфликта, прошедшей в воскресенье, говорится, что предложенное решение - единственный путь к миру.

Участники встречи также подвергли критике строительство еврейских поселений на палестинских землях и предостерегли стороны конфликта от односторонних действий.

На конференции не было делегатов от Израиля и палестинцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал конференцию "антиизраильской". От Соединенных Штатов на форум прибыл государственный секретарь Джон Керри. Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа не приехали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль сократит финансирование ООН в ответ на резолюцию Совбеза

Во время встречи глава германского МИД Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро призвали новую администрацию Белого дома не переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, чтобы не усугубить конфликт. В декабре прошлого года советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй допустила перенос дипломатической миссии после его инаугурации.

В настоящее время в Вашингтоне считают, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одному из государств, и статус города будет определен только после подписания мирного договора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разрабатывают мирный план о взаимном признании Израиля и Палестины

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Хорошие планы но ни один по сути не устраивает Израиль. Это как с Украиной все предлагают, главное, чтобы не в моей стране
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Нам не следут вмешиваться. А то уже ранее не поддержали Израиль. Потом скандал.
Теперь предлагают план двух государств... А у нас свой лугандон... Потом и нам эта международная тусовка предложит план двох государств - Украины и лугандона.
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Нужно предложить Израилю Крым, в составе Украины, естессно. Они его за три дня освободят.
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Ну так а для кого Россия его забрала?

Полуостров замедленного действия
http://www.yalta.com.ua/c_history4.html
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Разделение Израиля на два государства поднимает проблему трёх государств

15.01.2017

Сегодня в Париже «цари земли» (Пс. 2) обозначили свою позицию против святой Божьей горы, Иерусалима. Они хотят отдать Иудею и Самарию (Западный Берег Иордана), и Восточный Иерусалим (включая Стену Плача и Храмовую Гору) так называемым палестинцам, надеясь решить вопрос созданием двух государств.

Тем не менее, похоже, люди кое-чего не знают - например того, что уже существует Палестинское государство для арабов, которое не так давно было создано, и называется оно Иордания.

Вот немного истории.
1. Слово Палестина ведет свою историю не от арабов, но от римлян. Римский император Адриан изменил название Иудеи на Палестину в 135 году н.э.

2. До Первой Мировой войны, границы «Палестины» включали не только земли к западу от реки Иордан - те, что мы сегодня называем Израилем, - но и земли к востоку от Иордана - всю территорию современной Иордании и Израиля.

3. Великобритания взяла эти земли под свой контроль в 1917 году, после того поражения турков в Первой Мировой войне. И они в письменной форме сообщили евреям, что их цель - создание еврейского государства в Палестине. Этот документ - Декларация Бальфура.

4. В 1920 была собрана Конференция в Сан-Ремо (юридическое лицо победителей Первой Мировой), чтобы решить, как распорядиться землями, взятыми у Оттоманской Империи (Турции). Эта группа приняла Декларацию Бальфура, предоставляя международно-правовую основу созданию еврейского государства на территории исторической Палестины.

5. Тем не менее, в 1921 году Великобритания передала 80% исторической части Палестины в качестве любезного жеста арабам, и создала Трансиорданию (то, что сегодня известно как Иордания). Кроме того, они официально отделили эту область от земель, ранее обещанных для создания еврейского государства. И если бы им пришлось пересмотреть свои обязательства перед еврейским народом, тогда они бы признали, что изначально планировалось разрешить еврейские поселения по обе стороны реки Иордан.

6. Важно понимать: ранее в истории никогда не было страны под названием Иордания или Трансиордания. Это совершенно новая нация, обозначающая палестинских арабов, живущих на Восточном Берегу Иордана.

7. Таким образом, отбирание земли, законно обещанной для еврейских поселений и создание нового государства для палестинских арабов будет, фактически, созданием третьего государства в регионе: два из них предназначены для палестинских арабов и одно для палестинских евреев.

8. Вас мог удивить употребленный мною термин, «палестинские евреи». Но это термин, обозначающий любого человека, живущего в исторической Палестине - еврея, араба или христианина. Не существует арабской национальности, связанной с этим словом, равно как и арабского государства, называемого Палестина.

Итак, когда народы мира стремятся разделить Землю Обетованную, создавая арабское государство на Западном Берегу реки Иордан, важно понимать, что это не решение вопроса в виде двух государств, но проблема в виде трёх.
Что еще хуже, так это то, что руководство палестинцев крайне коррумпировано, оно грабит людей и крадет средства международной помощи. Исламские террористические группировки захватят в нем власть очень быстро, так же, как сделали это в Секторе Газа.

С одной стороны, Запад сражается с ИГИЛ; одновременно с этим - они желают создать еще одно государство исламских радикалов. Израиль олицетворяет в регионе демократические идеалы, уважение права человека и устойчивую экономику, но народы мира хотят создать страну, которая очень скоро превратится в очередной оплот исламского тоталитаризма. Израиль наполняет мир технологическими и медицинскими открытиями, тогда как исламские государства учат своих детей ненавидеть и убивать. Нам действительно нужна еще одна такая страна?

Несмотря на всё это, мы твердо стоим в Израиле, зная, что тот же самый Бог, возродивший Израиль из пепла Холокоста, и дававший нам победу в каждой битве против нас, будет продолжать держать нас у Себя перед глазами.

Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.
Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя;
не дремлет и не спит хранящий Израиля. (Пс.120:1-4)
Автор - Рон Кантор / messiahsmandate.org
Перевод - Алекс Фишман для ieshua.org
Источник: ieshua.org - Разделение Израиля на два государства поднимает проблему трёх государств
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Так твой вывод КАКОЙ? зачем так много аргументов..Ты конкретно с кем с евреями, или арабами?
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Не нафига так много писать? Тебе надо народ возбудить? Так им всем пофиг палестина и израиль
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Вот проблемы Израиля нас точно не волнуют.
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Не скажи, очень волнуют, недавно самолеты пожар посылали тушить, сегодня тоже нужно, что то Израилю послать для поддержки, может пару тонн мацы.
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Кардибалет на льду. Все одели коньки, только лед заливать не кому, Израиль не хочет, а Палестина не может.
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Или пытаются научить плавать, но в бассейн не налили воду!
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Европейские страны на ближнем востоке от фонаря границы провели,теперь проблемы,пусть сами их и решают.
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Британия была вообще против образования Израился. "Границы" там уже Израиль сам провел, насколько сил хватило.
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Англичане такие разделы творили везде. Например, разделение Индии и Пакистана после ВМВ или так называемая линия Керзона по которой Украина лишилась своих этничных земель - Лемківщина, Підляшшя, Посяння, Сокальщина, Равщина, Холмщина.
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Разделение колониальной Индии было мудрым решением: оно позволило прекратить межрелигиозную войну.
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Не скажи, сколько резанины было и трупов, как с той, так и с другой стороны!
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"На конференции не было делегатов от Израиля и палестинцев"

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Даешь священное ерусалимское королевство!!! :D

А, шоб никому обидно не было, зачистить Ерусалим по всем правилам крестовых походов (т.е. от всех).
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А как же договор между Саладином и Ричардом Львиное сердце?
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Будет упразднен в Минском формате принцем Джоном.
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А шо договор?
Иерусалим взяли. Иерусалимян (мусульман, иудеев, христиан) вырезали. И наступил мир, благодать и договоры между Ричардом и Саладином.
Правда потом дружно резать перестали и начали жить-поживать добра наживать (каждый граф в своем замке) и на этом просрали все полимеры.
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Надо было Хулагу и Кит-буку-нойона поддержать! И тогда Ерусалим остался бы христианским!
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Не... Большинство крестоносцев туда совсем не за этим шло. Как только удавалось графу, барону или еще какому вельможе захватить достаточный кусок земли и замок - так для него крестовый поход и защита Святой земли и заканчивались.

Поэтому нифига бы не выгорело в перспективе полюбому.
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А как же захват Палестинских территорий ?
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От сотворения Мира считаем или от октябрьской революции?
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С 14 mai 1948 , по Григорианскому календарю .
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И что там было 14-го мая 1948 года ? О каком захвате речь, и кем ?
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Израиль скажет , ваше нам с кисточкой мы вас мазали ...
Вот и весь ответ , они всю, свою свою историю ведут войну с арабами , конец войны - конец израиля

не не это не кровожадность , просто у них и так палестинцы с ножами на людей нападают , опустить руки , это также как и у нас сказать кацапам , Да мы вас признаем братьями , берите наше наследие и все такое и через одно поколение нас уже так само не будет .
короче я бы нах послал , всех кто учит твою страну как жить , а не , стоп , я так и сделаю , пшли нах все, русня в первую очередь , вам вообще совет поехать в чячню спросить почему у них канал Дождь не показывает, не демократично .. рамзанка парешаИт
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Все бывают очень рассудительны и толерантны в вопросах, которые не затрагивают непосредственно их интересы...
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Герхард
После 2 мир.войны Британия не препятствовала созданию Израиля и сразу его признала,границы там провели именно от фонаря,на всей подмандатной территории,пусть сами там и разбираются,арабы и евреи,эта тема Украине вообще не интересна.
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а где там место для двух государств - моноэтническая территория почти .. - поздно уже пить боржоми, когда почки отказали...Профукали арабы все.. - через 10 лет вопрос можно закрыть окончательно


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолее 70 стран предложили Израилю и Палестине план "двух государств"
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