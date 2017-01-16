 Директор ЦРУ призвал Трампа следить за словами и быть осторожным с Россией

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, уходящий директор ЦРУ Джон Бреннан в воскресенье в интервью Fox News Sunday посоветовал Дональду Трампу, прежде чем тот займет президентское кресло, не прощать России ее недавние действия и следить за своими высказываниями.
"Спонтанность-это не то, что защищает интересы национальной безопасности, и поэтому, когда он говорит или когда он реагирует, просто убедитесь, что он понимает, что последствия и влияние на Соединенные Штаты могут быть серьезными. Это больше, чем господин Трамп, это касается США", - сказал Бреннан.
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А по факту Трамп так топит за " то не русня ссыт в лифте , шо лично я - имхо , уверен на 100% шо в кремле у них есть компромат на Трампа.
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Это было в
оральном, Овальном кабинете!
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МудБаблищев...)
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Просто так в параше не умирают
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П.С. бабой с косой, если вздумаешь страшить, то не ко мне
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https://www.google.com/search?q=john+tefft&ie=utf-8&oe=utf-8#q=john+tefft&tbs=qdr:w
или давай свой линк в студию
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Не знал)))
С уважением оггромнім к Вам отношусь, но... мне как-то все-равно на дурноватіх соседей))) Я в Украине живу. И оно мне больно.
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В этот раз серьезная озабоченность на лице Захарченко , не на шутку перепугала Плотницкого. Он застал товарища сидящим на табуретке в самом темном углу комнаты в позе "лягушки", ноги на табуретке на присядке и руки между ног , так же касаются ладонями табуретки. Только такои гибкий и небольшой , хотя " большой "человек как Захарченко, мог в такои позе сидеть на табуретке.Себя Плотницкий даже просто сидя на табуретке чувствовал не комфортно толстым.
Поразило выражение лица на физиономии товарища Захарченко ;-/(
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" не-на-до - промямлил Захарченко - Налей"
Плотницкий обвел взглядом пустои стол и пустые деревянные полки , вздохнул глубоко , долго и мучительно , и решил распросить на "сухую". -" Захар , ты че?"
-" Бендеровцы" -полушепотом просвистел Захарченко .
- Где пля?! - глаза Плотницкого выпучились так же как у приятеля, он с испугом осмотрел оставшиеся темные углы, буд то там деиствительно могли стоять бендеровцы.
- Не понял ты Плотный. Я проснулся в семь утра от чего ? Радио пилять, как заорет " доброго ранку, вас вIтае радiо " незалежнiсть"!!!! А потом- " Ще не вмерла....."!!!! Тут я и обосрался.
Плотницкий не смотря на всю тучность своего тела , сидя на табуретке подтянулна нее ноги
и сел практически в позу " лягушки" , понимая что так безопаснее, чем держать ноги на полу.
- Захар, а Захар, так уже 9 вечера, надо ж делать что то.
- Вот !!!! - он поднял в верх руку с указательным пальцем, помохав им в воздухе -Я сидел вот так и думал.что же делать?! И придумал !!!! - в этот момент Захарченко вытянулся наконец то в полный рост на табуретке ( как ребенок на новогоднем выступлении перед соседями), хоть он так и не достал головой до потолка , но с низу смотрелся значительно . Взгляд его полыхнул самоотверженным огоньком - ГЛУШИТЬ БУДЕМ!!!!
- Гениально!!!!! -Плотницкий с восторгом смотрел на эту светлую голову , с низу в верх( на все что мог видеть до головы). - Чем глушить? - поинтересовался .
- А вот тем что передал Путин!!!
Плотницкий пытался прокрутить в уме все что было передано Путиным за период от 31 декабря, т к все что было передано "до", товарищи загнали по дешевке что на металолом что на дачу Аксенова и ко в Крыму . Мысли становились печальнее , ими он и поделился -Захар , чем глушить? Путин передал только контейнер с " боярышником"..........
- Ага! - радостно залыбился Захарченко - Вот его и будем глушить!!!!!
- Гениально!!!!!
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ЦРУ намекнуло Трампу - "следи за базаром, а то грохним как Кеннеди" )
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Сегодня, 00:25
Трампа Путин бояться не будет. Российский президент будет проверять, где та "красная линия", которую он сможет безнаказанно перейти, пишет Портников.
Обама нанес последний удар по позициям ПутинаReuters
Президент США Барак Обама за несколько дней до смены администрации в Белом доме нанес последний удар по позициям российского коллеги. Санкции против России, введенных в ответ на аннексию Крыма и войну на Донбассе, продлены еще на год.
Об этом журналист Виталий Портниковпишет в материале на Радио "Свобода".
Он подчеркнул, что таким образом, администрация нового президента США Дональда Трампа будет круглый год работать с Россией в ситуации, когда решение о санкциях уже утверждено. "И для того, чтобы изменить это решение, понадобятся веские поводы. Прежде всего - это изменение политики самой России относительно оккупированных территорий", - отметил журналист.
"Показательно, что решение Обамы о продлении санкций против России фактически совпало с заявлением нового президента США о том, что он сохранит санкции "в любом случае на время" и отменит их, только "если нам удастся найти общий язык". Это высказывание Дональда Трампа уже значительно отличается от его предыдущих оценок роли санкций против путинского режима. Но что самое важное - оно касается исключительно санкций, введенных Бараком Обамой в ответ на вмешательство России в избирательную кампанию в Соединенных Штатах. О санкциях, введенных в ответ на агрессию Путина против Украины, Трамп не говорит вообще. Потому что прекрасно понимает, что для отмены этих санкций должны возникнуть совершенно новые обстоятельства", - считает автор.
"И он будет ожидать, что Владимир Путин создаст эти обстоятельства - то есть приложит усилия для деэскалации в Украине, уйдет с Донбасса, проявит готовность к консультациям по Крыму. То есть будет вести себя как конструктивный политик. Что позволит Дональду Трампу продемонстрировать: его предшественник просто не мог договориться с Путиным. Путин не уважал и не боялся Обаму", - подчеркнул Портников.
"Так вот, Трампа Путин тоже бояться не будет. Российский президент не просто не продемонстрирует "конструктивности". Он будет проверять, где та "красная линия", которую он сможет безнаказанно перейти, чтобы продемонстрировать всему миру слабость и беспомощность нового президента США. Путин не будет ликвидировать старые зоны напряженности. Он будет создавать новые. В том числе и во внутренней политике самих Соединенных Штатов.
И вот здесь все действительно будет зависеть от готовности новой американской администрации ответить на российский вызов", - добавил журналист.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент США Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине.
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Путин и его ОПГ, явно неумело влезая не в своё дело (двоечники!), уже наполовину потопили Трампа, даже вызвав всплеск американского народного творчества с недавно изобретённым хештегом #therussiansdidit. В своей внешней политике, касающейся России, Трамп уже стал хромой уткой: его заочная (или не заочная) «дружба» с Путиным не будет поощряться ни большинством американского народа (потому что #therussiansdidit), ни Конгрессом (потому что #therussiansdidit), ни Сенатом (потому что #therussiansdidit), ни Республиканской партией (потому что #therussiansdidit), ни, прости господи, Верховным судом, если до него, по какой-то причине, дойдёт дело (потому что #therussiansdidit). Ведь #therussiansdidit, «а Трамп что, работает на русских?». http://censoru.net/15948-slava-rabinovich-sleduyuschim-prezidentom-ssha-mozhet-stat-mayk-pens.html
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Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер уволил главу управления по жилищному строительству за то, что тот в прошлом работал в Штази - секретной полиции ГДР. О прошлом Андрея Холма стало известно в результате расследования, проведенного прессой.
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"Таусе́нь - русский народный праздник, Васильев вечер, канун нового года, сочельник. Авсе́нь-таусе́нь - припев рождественских колядок, таусе́нить - петь рождественские колядки или колядовать в Васильев вечер. Слово (как и овсень)
более характерно для северо-восточных русских, в отличие от колядок и щедровок у южных."
Русский таусень или авсень , обряды которого очень сходны с обрядами мордовского таунсяя. В переводе с мордовского Таунсяй означает День свиньи. Русский таусень едва ли не старинный мордовский обряд, перешедший к русским.
По крайней мере он справляется только в тех местностях Великой Руси, где издревле обитала Мордва.
В день Нового года у Мордвы, как и у русских, свиная голова на столе. В этот день Мордва празднует богу свиней, а русские считают празднуемого в этот день церковью Василия Великого покровителем свиней.
Мордовский таунсяй совершенно одинаков с русским таусенем. Так же дети ходят под окнами, выпрашивая свиных ножек и лепешек, так же бранят хозяев, если они долго не подают им подачки, и так же величают их, как и русские.
Мордовский Кёлу-молян во всем похож на русский семик. Мордовские девушки поют теперь о честном семике, заменяя им своего старинного Кёлу-oзаиса. И в мордовских и в русских деревнях девушки собирают в день семика яйца, делают яичницы, плетут березовые венки, кумятся, целуясь через них, и бросают их вводу, с целью угадать, выйдут ли вскоре замуж или умрут. Песни при этом, употребляемые у того и другого народа, чрезвычайно сходны между собой.
Мордовская кёляда совершенно сходна с русскою колядой. Дети одинаково ходят под окнами сбирать свиные кишки и лепешки, носят зажженную свечу и т. д.
Буламань-молян имеет сходство с русским обычаем в этот день приносить повивальным бабушкам кашу, отчего самый день называется у русских "бабьи каши".
Варение каши в свином сычуге, то есть желудке, совпадает с русским обычаем варить свиной желудок 29-го декабря (двумя днями после Мордвы) в день св. Анисьи, которая поэтому и называется Анисья-желудочница.
П. И. Мельников-Печерский в "Очерки Мордвы" написанном в 1909 г.
Территория распространения обозначенных терминов (а также их вариантов: авсенька, усень, тусень, таусень, баусень и др.) - районы Поволжья, средних и некоторых южных областей России (Тверская, Ярославская, Московская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Оренбургская, частично - Воронежская, Белгородская и Курская).
ПЫСЫ. И исче есть тута.
http://necto-shuhrich.livejournal.com/57026.html
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