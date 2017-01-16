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 Директор ЦРУ призвал Трампа следить за словами и быть осторожным с Россией

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Бреннан посоветовал новоизбранному президенту США Дональду Трампу помнить о спонтанных замечаниях на присяге в пятницу, намекая на склонность будущего президента делать громкие заявления в Twitter.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, уходящий директор ЦРУ Джон Бреннан в воскресенье в интервью Fox News Sunday посоветовал Дональду Трампу, прежде чем тот займет президентское кресло, не прощать России ее недавние действия и следить за своими высказываниями.

"Спонтанность-это не то, что защищает интересы национальной безопасности, и поэтому, когда он говорит или когда он реагирует, просто убедитесь, что он понимает, что последствия и влияние на Соединенные Штаты могут быть серьезными. Это больше, чем господин Трамп, это касается США", - сказал Бреннан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией, - будущий вице-президент Пенс



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ты анекдот хуйла про бабушку с органами дедушки помнишь ? , думаю они просто Партнеры по неразделенной любви ... :D
А по факту Трамп так топит за " то не русня ссыт в лифте , шо лично я - имхо , уверен на 100% шо в кремле у них есть компромат на Трампа.
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Трампушке намекают, что возьмут его за яйца, ежели он вякнет что либо не то!
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Так уже не работают, времена не те.
Это было в оральном, Овальном кабинете!

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мне кажется что такие чики, запросто дадут ему пизды, притом не той что с волосами, а руками и ногами ))))
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Это уже не чики, а какие то культуристки, явно на гормонах сидят! Вломят легко!
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читал в оригинале, аж не мог поверить, он там реально трампушке засадил))
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подождите недельку... этот козёл так напинает, мало не покажется.
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CNN^ "В России на 68-м году жизни внезапно скончался посол США Джон Теффт»
Просто так в параше не умирают
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Глянул мельком - показалось Гриценко. Аж вздрогнул....
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а чего ты его так боишься????

П.С. бабой с косой, если вздумаешь страшить, то не ко мне
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по сравнению с некоторыми соседями, с которыми Украина была в тесной дружбе - результат не такой уж ужашающый
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Извините, fedjka - fedjka, в Норвегии еще хуже?
Не знал)))
С уважением оггромнім к Вам отношусь, но... мне как-то все-равно на дурноватіх соседей))) Я в Украине живу. И оно мне больно.
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разве Украина сосед Норвегии - или что то не так пошло.
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Русские рвутся жить в Норвегию? Это опять я и через три дня все верну.
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да, но их отсылает в основном обратно, теперь и сириицов - если прожили на россие более полгода - не принимает как бежэнцов - так оно есть.
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значит отчисчяешсья в бане - иногда полезно но иногда из за того, что админ не понел сути сказанного.( даже не знаю - сколько раз уже я тоже побывал, призною - половину из них - заслужэнно а вторая половина на совести админа)
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ну не знаю про дурность белорусов, но лукшенко не очень то умный - сколько раз были изменения у них в денгах за тот жэ период - вот и вес ответ - а факт таков - всем странам, которые противостоит или якобы противостоит USA, всем похожый выход - если не веришь - сравни сам - возми условных противников USA и курссовые изменения к доллару
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Я не говорил про белорусов. Боже упаси! Откуда вы это взяли? Вы сказали про "еще хуже у соседей".... Так , Украина граничит со многими странами.... раисся там, например... не?
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я говорил - только не назвал точно (с уважэния к части народа),и я и писал - некоторими - остольное, которые подходит, по усмотрнию читателя.
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это ТРОЛЬ С ФЕЙКОВЫМ НИКОМ! у них новая мулька такая... в спам сук!
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Почему вы решили что Женя Травников любит путина ? Ему похуй на политику вобще, крутит моторы в гараже и пилит обзоры на ютубе.
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Этому жирному, немытому рукожопу хочется видеть Украину в составе мордора хуйла. Оно малограмотное, свиноподобное чмо, обманывающее людей.
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Откуда у вас такие сведения ? Подробнее пожалуста раскажите
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Я тоже. Звонить я ему сейчас не стану, позновато уже, а вот высер ваш отправлю в скайп скриншотом. Интересно будет услышать его мнение и соображения по поводу вас.
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Только скажи этому немытому рукожопу, пусть помоется и оденется как человек, а потом уже делает свои умозаключения.
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Мне лично похуй как он одевается, пусть хоть в трусах ходит, это его личное дело. Дайте лучше ссылочку на его "умозаключения", и признания в любви путену.
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А вас почему это волнует ? Может я с ним просто пиво пью ?
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Так ссылочка на его любовь к путену будет ? или ты пропизделся, балабол ?
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естественно - в любой стране, где есть развиватса способное общество и свободные люди - любои избранный только фамилие, лишь на россеие - есть хуило, есть россия, нет хуила, нет россии - интересно, сколько ещё протянет россия.
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их нужно просто экономически вернуть в 90-е - и все, job done.
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У Обамы даже собака говно, а вот сука хуйла - все давала и была рада


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..... президентского пула............ пула, по молдавски -хуй
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Надо было просто показать Трампу прессу... Если не дурак - поймет. (если) А вдруг?


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Как всегда, пишут, что нам слышать приятно.
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Прощальные слова директора ЦРУ. А вы демократы знали, молчали и только смотрели как рашка анексирует Крым. Рашка получила санкции только после сбитого Боинга когда в Донецке полным ходом шла война. Заткнись старая крыса, твое мнение уже знаем. Бог все видет, и вас, сволочей демократов бог накажет за премию мира.
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заметь, при республикансах Балтйиские страны востоновили не зависимость, при республиканцах стали полноценными членами клуба друзеи NATO - при демократах в основном болтня и русские же тоже люди, надо им помочь и понять их, им было так трудно - так всегда - рассея при демократах с колен встаёт - по краиней мере руские так трындят.
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ну то что уже трамп наговорил, боюсь Бог накажет его еще больше, чем демократов за 10 лет их работы. Хамское отношение к актрисам мирового уровня, журналистам, мстительное поведение, лизание яиц путину, золотой дождь! Какая гадость, этот ваш трамп!
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Зоя,а зачем Флинн бегает в русское посольство с докладами?
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Опять " полюбившиеся "всем ,комические "герои "дынры - Захарченко и Плотницкий.
В этот раз серьезная озабоченность на лице Захарченко , не на шутку перепугала Плотницкого. Он застал товарища сидящим на табуретке в самом темном углу комнаты в позе "лягушки", ноги на табуретке на присядке и руки между ног , так же касаются ладонями табуретки. Только такои гибкий и небольшой , хотя " большой "человек как Захарченко, мог в такои позе сидеть на табуретке.Себя Плотницкий даже просто сидя на табуретке чувствовал не комфортно толстым.
Поразило выражение лица на физиономии товарища Захарченко ;-/(

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Поразило выражение лица на физиономии товарища Захарченко . Он бездумно смотрел куда то в даль, сильно выпучив глаза , рот был пер открыт и перекошен, из угла рта свисала и время от времени капала слюна. -"Дурдом" -произнес Плотницкий и стал глазами искать старый дисковый телефонный аппарат - Позвонить в дурдом?! - то ли спрашивал себя ,то ли спрашивал Захарченко"
" не-на-до - промямлил Захарченко - Налей"
Плотницкий обвел взглядом пустои стол и пустые деревянные полки , вздохнул глубоко , долго и мучительно , и решил распросить на "сухую". -" Захар , ты че?"
-" Бендеровцы" -полушепотом просвистел Захарченко .
- Где пля?! - глаза Плотницкого выпучились так же как у приятеля, он с испугом осмотрел оставшиеся темные углы, буд то там деиствительно могли стоять бендеровцы.
- Не понял ты Плотный. Я проснулся в семь утра от чего ? Радио пилять, как заорет " доброго ранку, вас вIтае радiо " незалежнiсть"!!!! А потом- " Ще не вмерла....."!!!! Тут я и обосрался.
Плотницкий не смотря на всю тучность своего тела , сидя на табуретке подтянулна нее ноги
и сел практически в позу " лягушки" , понимая что так безопаснее, чем держать ноги на полу.
- Захар, а Захар, так уже 9 вечера, надо ж делать что то.
- Вот !!!! - он поднял в верх руку с указательным пальцем, помохав им в воздухе -Я сидел вот так и думал.что же делать?! И придумал !!!! - в этот момент Захарченко вытянулся наконец то в полный рост на табуретке ( как ребенок на новогоднем выступлении перед соседями), хоть он так и не достал головой до потолка , но с низу смотрелся значительно . Взгляд его полыхнул самоотверженным огоньком - ГЛУШИТЬ БУДЕМ!!!!
- Гениально!!!!! -Плотницкий с восторгом смотрел на эту светлую голову , с низу в верх( на все что мог видеть до головы). - Чем глушить? - поинтересовался .
- А вот тем что передал Путин!!!
Плотницкий пытался прокрутить в уме все что было передано Путиным за период от 31 декабря, т к все что было передано "до", товарищи загнали по дешевке что на металолом что на дачу Аксенова и ко в Крыму . Мысли становились печальнее , ими он и поделился -Захар , чем глушить? Путин передал только контейнер с " боярышником"..........
- Ага! - радостно залыбился Захарченко - Вот его и будем глушить!!!!!
- Гениально!!!!!
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Первый -это гибрид Хуйла с грустной лошадью.
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гибрид хуйла с лошадью - это шмонька которая держит плакат. эта шмара на всех фото где селигерские ушлепки лижут очко хуйлу, она так сказать раскосое круглое лицо расейской славянской моложежи.
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Напоминает убийство Кеннеди.
ЦРУ намекнуло Трампу - "следи за базаром, а то грохним как Кеннеди" )
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я уже говорил, что если он будет выежываться - ему устроят прогулку по Далласу на кабриолете )))
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Продление санкций против РФ. Журналист рассказал, как Обама нанес последний удар по позициям Путина

Сегодня, 00:25



Трампа Путин бояться не будет. Российский президент будет проверять, где та "красная линия", которую он сможет безнаказанно перейти, пишет Портников.

Обама нанес последний удар по позициям ПутинаReuters
Президент США Барак Обама за несколько дней до смены администрации в Белом доме нанес последний удар по позициям российского коллеги. Санкции против России, введенных в ответ на аннексию Крыма и войну на Донбассе, продлены еще на год.
Об этом журналист Виталий Портниковпишет в материале на Радио "Свобода".
Он подчеркнул, что таким образом, администрация нового президента США Дональда Трампа будет круглый год работать с Россией в ситуации, когда решение о санкциях уже утверждено. "И для того, чтобы изменить это решение, понадобятся веские поводы. Прежде всего - это изменение политики самой России относительно оккупированных территорий", - отметил журналист.
"Показательно, что решение Обамы о продлении санкций против России фактически совпало с заявлением нового президента США о том, что он сохранит санкции "в любом случае на время" и отменит их, только "если нам удастся найти общий язык". Это высказывание Дональда Трампа уже значительно отличается от его предыдущих оценок роли санкций против путинского режима. Но что самое важное - оно касается исключительно санкций, введенных Бараком Обамой в ответ на вмешательство России в избирательную кампанию в Соединенных Штатах. О санкциях, введенных в ответ на агрессию Путина против Украины, Трамп не говорит вообще. Потому что прекрасно понимает, что для отмены этих санкций должны возникнуть совершенно новые обстоятельства", - считает автор.
"И он будет ожидать, что Владимир Путин создаст эти обстоятельства - то есть приложит усилия для деэскалации в Украине, уйдет с Донбасса, проявит готовность к консультациям по Крыму. То есть будет вести себя как конструктивный политик. Что позволит Дональду Трампу продемонстрировать: его предшественник просто не мог договориться с Путиным. Путин не уважал и не боялся Обаму", - подчеркнул Портников.
"Так вот, Трампа Путин тоже бояться не будет. Российский президент не просто не продемонстрирует "конструктивности". Он будет проверять, где та "красная линия", которую он сможет безнаказанно перейти, чтобы продемонстрировать всему миру слабость и беспомощность нового президента США. Путин не будет ликвидировать старые зоны напряженности. Он будет создавать новые. В том числе и во внутренней политике самих Соединенных Штатов.
И вот здесь все действительно будет зависеть от готовности новой американской администрации ответить на российский вызов", - добавил журналист.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент США Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине.
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а этот журналист не хочет посмотреть - когда же при республикансов на россие жилос хорошо то.
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с большой вероятностью следующим президентом США может стать Майк Пенс, потому что Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту задолго до окончания его первого срока.


Путин и его ОПГ, явно неумело влезая не в своё дело (двоечники!), уже наполовину потопили Трампа, даже вызвав всплеск американского народного творчества с недавно изобретённым хештегом #therussiansdidit. В своей внешней политике, касающейся России, Трамп уже стал хромой уткой: его заочная (или не заочная) «дружба» с Путиным не будет поощряться ни большинством американского народа (потому что #therussiansdidit), ни Конгрессом (потому что #therussiansdidit), ни Сенатом (потому что #therussiansdidit), ни Республиканской партией (потому что #therussiansdidit), ни, прости господи, Верховным судом, если до него, по какой-то причине, дойдёт дело (потому что #therussiansdidit). Ведь #therussiansdidit, «а Трамп что, работает на русских?». http://censoru.net/15948-slava-rabinovich-sleduyuschim-prezidentom-ssha-mozhet-stat-mayk-pens.html
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По ходу ми будемо свідками вистави **аля Ніксон 2**. трамп, рижий їбун косорилий і любитель**золотого дождя** попаде під імпічмент , а там і до зради США недалеко. Одним словом, трамп дуже скоро пойме, що таке Конгресс та Сенат США. А Маккейн йому все конкретно нагадає.
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Между тем, вряд ли в Вашингтоне по-настоящему верят в то, что хакерские наскоки России, героически взломавшей электронную почту американских демократов, которую, прямо скажем, не особенно-то и защищали (и не сумевших, к слову, проделать аналогичную операцию с республиканцами, потому что по ошибке вломились на пустой сервер), могли сколь-либо существенно повлиять на результат президентской кампании. Свежий компромат на Трампа, по крайней мере, то, что известно общественности на сегодняшний день, тоже пока не слишком впечатляет. Однако, как бы там ни было, в свете последних скандалов Москве будет как минимум трудно рассчитывать на такую быструю отмену санкций, чтобы хором считать дни до инаугурации дорогого друга Дональда. Что же касается всеобщего признания Путина "серьезным мировым игроком", то таких обычно и признают только для того, чтобы потом взяться за них всерьез и надолго , а точнее до полного уничтожения ...)!
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Со свинным праздником дарагие рассияне! С таунсяем!!!

"Таусе́нь - русский народный праздник, Васильев вечер, канун нового года, сочельник. Авсе́нь-таусе́нь - припев рождественских колядок, таусе́нить - петь рождественские колядки или колядовать в Васильев вечер. Слово (как и овсень)
более характерно для северо-восточных русских, в отличие от колядок и щедровок у южных."

Русский таусень или авсень , обряды которого очень сходны с обрядами мордовского таунсяя. В переводе с мордовского Таунсяй означает День свиньи. Русский таусень едва ли не старинный мордовский обряд, перешедший к русским.

По крайней мере он справляется только в тех местностях Великой Руси, где издревле обитала Мордва.

В день Нового года у Мордвы, как и у русских, свиная голова на столе. В этот день Мордва празднует богу свиней, а русские считают празднуемого в этот день церковью Василия Великого покровителем свиней.

Мордовский таунсяй совершенно одинаков с русским таусенем. Так же дети ходят под окнами, выпрашивая свиных ножек и лепешек, так же бранят хозяев, если они долго не подают им подачки, и так же величают их, как и русские.


Мордовский Кёлу-молян во всем похож на русский семик. Мордовские девушки поют теперь о честном семике, заменяя им своего старинного Кёлу-oзаиса. И в мордовских и в русских деревнях девушки собирают в день семика яйца, делают яичницы, плетут березовые венки, кумятся, целуясь через них, и бросают их вводу, с целью угадать, выйдут ли вскоре замуж или умрут. Песни при этом, употребляемые у того и другого народа, чрезвычайно сходны между собой.

Мордовская кёляда совершенно сходна с русскою колядой. Дети одинаково ходят под окнами сбирать свиные кишки и лепешки, носят зажженную свечу и т. д.

Буламань-молян имеет сходство с русским обычаем в этот день приносить повивальным бабушкам кашу, отчего самый день называется у русских "бабьи каши".

Варение каши в свином сычуге, то есть желудке, совпадает с русским обычаем варить свиной желудок 29-го декабря (двумя днями после Мордвы) в день св. Анисьи, которая поэтому и называется Анисья-желудочница.

П. И. Мельников-Печерский в "Очерки Мордвы" написанном в 1909 г.

Территория распространения обозначенных терминов (а также их вариантов: авсенька, усень, тусень, таусень, баусень и др.) - районы Поволжья, средних и некоторых южных областей России (Тверская, Ярославская, Московская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Оренбургская, частично - Воронежская, Белгородская и Курская).

ПЫСЫ. И исче есть тута.

http://necto-shuhrich.livejournal.com/57026.html
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Он у Путина под колпаком так что следить не приходится какую методичку дали в Кремле по той и работает
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