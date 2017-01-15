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 Телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными: "Это был тест на терпимость Нацрады?"

В "Битве экстрасенсов" на СТБ показали российских военных, один из которых признался в том, что служил в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, в воскресенье вечером на телеканале СТБ был показан выпуск российской версии проекта "Битва экстрасенсов", в котором принимали участие российские военные. При этом, один из них признался, что служил "на Украине", где его "заставляли себе могилу копать". Этот момент в эфире показан не был. Его можно посмотреть здесь (начиная с 1:10:00).

Эта ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях. В частности народный депутат Борислав Береза у себя в Facebook написал: "Гребаные сепары в "Битве Экстрасенсов" на СТБ??? Программу сняли с сепарьем в главной роли и крутят по украинскому каналу. Я правильно понимаю, что Пинчук делает теперь все чтобы на его завтрак в Давосе никто не пришел? Или это был тест на терпимость украинцев и Нацрады? Если сепарье появится в "Україна має талант" то это будет утвердительный ответ на все вопросы".

стб

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Это вы зря. Человеку все плохо, вот и спросил.
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Может и зря, только ничего понять нельзя все посты уничтожены Даже не понимаю о чем речь, спасибо цензору
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￼ Damon Smith
Сейчас россияне, кстати, заговорили о том, что путину неплохо бы голову проверить. После того, как он подписал законы, противоречащие Конституции о раздаче земли китайцам.

Новый президент всея россиян Трамп не одобрит .
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А какой интерес у Трампа к китайцам? Я вам скажу, я как-то работал в одной китайской фирме. Эта фирма держала треть мировой отрасли. Одна фирма. Так вот, китайцы замечательные ребята, пока не познакомишься с ними поближе. Они очень зубастые, невероятно. Я вам реально говорю, что лучше памперс в виде России, чем такие соседи.
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Тоже работал на них, правда недолго. Платят хорошо и вовремя, а потом только своих ставят.
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Пока у нас тут такой замес, китайцы получили у России землю, а у нас получили контроль над аграрным сектором http://ubr.ua/market/agricultural-market/kitaicy-mogut-chastichno-vykupit-gpzku-462341
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Причем они более трудолюбивые, чем кто либо. С наукой у них проблема, но они покупают ученых. Если так дальше пойдет, то многие наши будут не нужны.
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ВР -это сбор блатных под видом нищих дерибанющие бюджет.
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Я им еще обзор прессы советую выдать в эфир, используя Донецкий вестник. Очень жизнеутверждающие пожелание отшлёпано в нем на первой странице. И на портрете под пожеланием, опять же, близкий гопникам из СТБ фраерок-фюрерок, плохо, кстати, кончивший в свое время.

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на кого предлагаеш заменить? на экс-рыгов?
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жена Медведчука уже там появилась, правда скромно одетая, без роскошных вечерних платьев с вываливающейся грудью как было 3 года назад
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Чем ближе к смерти империя, тем сильнее ее предсмертные судороги...
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Петро Олексійович Барига точно не а курсах
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Помните, как Нацрада шантажировала 1+1 незаконным лишением лицензии, типа будьте более лояльными Порошенку? А Интер, всякие откровенные сепарские НьюсВан, 112, НьюсНетворк, ахметовский Украина, Пинчуковские СТБ никто не трогает
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1+1 до сих не указал своего владельца, а это уже нарушение закона. Лишат лицензии и правильно сделают. Вдруг там кацап владелец?
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Ты явно заторможенный. Ткаченко еще в прошлом году в прямом эфире 3 раза указал бенефициара. Еще раньше Нацрада таки проголосовала за продление лицензии, что было бы невозможно без всех документов.
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Трампа не интересует бюджет ,который дерибанет ВР. Его интересует Китай.
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Это представить, что в США на телевиденье в студии игил говорит как они воевали против Америки. У пенчука, что последнюю трубу отобрали? Позор.
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, типа будьте более лояльными Порошенку?

Куда ж уже больше ? ..))
1+1 и на Михо , всё время , гавкало так , что аж противно было смотреть ...
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Ты перепутал, это Михо по заказу Порошенко мочил и НФ и Коломойского.
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Не смеши - посмотри эфиры ТСН про Михо или с его участием .
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1+1 принадлежит путину - докажи что нет - Владельца то этот канал не указал.
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Ты явно заторможенный. Ткаченко еще в прошлом году в прямом эфире 3 раза указал бенефициара. Еще раньше Нацрада таки проголосовала за продление лицензии, что было бы невозможно без всех документов.
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Это местный дурачок,не пытайся даже, шо то обьяснять
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1+1 чей канал? Покажи отчет канала относительно владельца. Нет отчета, значит канал 1+1 путина.
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можеш спокойно вообще не смотреть украинское тв, подписывайся на Discovery, History channel, National Geographic и будет тебе щястье, что-то новое о нашем мире выучиш, лучше чем забивать голову всяким трэшэм.
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Ну и каков будет для них результат нужно хоть одного полить бензином и спалить тогда эти мрази притихнут
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И чего я не удивлен? Ватница ковальчук спокойно продолжает там свои каши варить,несмотря на протесты украинцев.
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Главред стб сказал ,это альтернативное мнения и ничего плохого в этом нет
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тётя Роза ‏@AnakoyherЗа 3 года после Майдана
Юлия Владимировна
заметно преобразилась.
В отличие от Украины :D

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>> В отличие от Украины :D
так она и не у власти. задавай вопросы шоколадной фабрике
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Если сравнить изменения Юли с Порошенко и тогда станет видно кто работает на износ.
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На износ работают мощностя Липетской кондитерской фабрики.
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Липецкая фабрика работает на АТО все доходы которые Порошенко получает от Липецкой фабрики перечисляются на АТО --есть доказательства или балабол, как обычно?
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Ты мордоратор? Есть доказательства и в свое время тебе придется об этом писать.
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К самим китайцам у Трампа интереса нет. Его интересуют те земли которые путен им отдает. Там полезных ископаемых много.
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Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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Комментарии так и пышут патриотизмом! Советую всем независимым пользователям сделать закладку этой ветки. Как только нацсовет или кто ещё попробует призвать СТБ к ответу, все те же самые комментаторы начнут наперебой вопить как шоколадные свободу слова душат и пытаются СМИ отжать))))
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Шоколадные свободу душат тех, кто не облизывает Порошенко, 1+1 или Шустера, а сепарские прекрасно себя чувствуют
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Это точно, ведь без конкретных примеров просто облить грязью канал - идиотизм. Если виноват, то надо конкретно говорить в чем.
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ну что то очень мало "комментаторов"вступилось за "дождь"...как я понимаю, большинство за то, чтоб остался только 5ый канал, вот тогда будет "перемога" над сепарами
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Порошенко возглавил рейтинг богатейших чиновников Украины.

В январском номере украинского издательства Forbes вышел рейтинг богатейших чиновников и нардепов страны, основанный на анализе е-деклараций.

Проанализированы декларации нардепов, членов Кабмина, губернаторов, мэров крупных городов, сотрудников аппарата Администрации президента. Учитывалась сумма наличных средств, средств на банковских счетах, а также оценочная стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.
Первая пятерка выглядит следующим образом: Петр Порошенко (состояние президента в 2015 году превысило 940 млн долларов), Константин Жеваго (427,36 млн долларов), Вадим Новинский (368,29 млн долларов), Александр Герега (191,44 млн долларов), Александр Фельдман (156,91 млн долларов).
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как раз, классический олигарх, соединение власти и бизнеса в одних руках... Учите матчасть.
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Законы Украины не запрещают президенту владеть бизнесом, законы Украины запрещают президенту им управлять и Порошенко сейчас не управляет своим бизнесом, поэтому ты плюнул в свою же морду. Трамп так же имеет бизнес и не собирается его продавать - дальше что?
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только как то подозрительно, только порох стал президентом, он резко увеличил свой капитал и рошены начали расти, как грибы после дождя...совпадение?
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Я не знал,что это канал пинчука,теперь понятно почему Гай всех пугает то полномасштабной,то мобилизацией...
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а то, что гадя савченко в 2012г. участвовала в битве экстрасенсов совпадение? и жена медведчука тогда была ведущей на стб.
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Забрать лицензию, арестовать директора, впаять штраф размером в стоимость телеканала...
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Смотрела сегодня про Мозамбик. Грязь невероятно, нищета. Там врачей почти нет, и только шаманы. В Мозамбике прибыльная профессия . Богатые родители детей отдают в университет шаманов. И потом те зарабатывают много денег( как наши нотариусы). Лекарств не надо - косточку от хомяка подавят и есть лекарство.
И вспомнила Битву экстрасенсов. НАВЕРНО олигархи и кгбисты пытаются и нам привить такую жизнь- по экстрасенсам бегать . И врачей сократить.
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Це перевірка терпимості українців, скільки ще плювків в обличчя ми зможемо витерпіти...
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Янтарь копали за копейки осознавая что нас грабят нашими руками, а тут скококо будэма тярпети? Что по пальцах начали бить?
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Більше за усе повеселіл депутат Береза... має можливість на відповідну депутатську ініціативу, але марнує час на фейсбучні страдання...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТелеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными: "Это был тест на терпимость Нацрады?"
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