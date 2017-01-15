 Телеканал СТБ показал "Битву экстрасенсов" с российскими военными: "Это был тест на терпимость Нацрады?"

Как передает Цензор.НЕТ, в воскресенье вечером на телеканале СТБ был показан выпуск российской версии проекта "Битва экстрасенсов", в котором принимали участие российские военные. При этом, один из них признался, что служил "на Украине", где его "заставляли себе могилу копать". Этот момент в эфире показан не был. Его можно посмотреть здесь (начиная с 1:10:00).
Эта ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях. В частности народный депутат Борислав Береза у себя в Facebook написал: "Гребаные сепары в "Битве Экстрасенсов" на СТБ??? Программу сняли с сепарьем в главной роли и крутят по украинскому каналу. Я правильно понимаю, что Пинчук делает теперь все чтобы на его завтрак в Давосе никто не пришел? Или это был тест на терпимость украинцев и Нацрады? Если сепарье появится в "Україна має талант" то это будет утвердительный ответ на все вопросы".
7983 176
"Решение, которое мы сегодня приняли - это простой вопрос к российскому телеканалу: "Чей Крым?", - Костинский о запрете канала "Дождь" в Украине(726)
"Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - Песков о запрете телеканала "Дождь" в Украине(219)
Нацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь"(196)
Строительство телерадиовышки на Чонгаре идет по плану, тестовое вещание запланировано на конец января, - Нацсовет(47)
Афера с красивым названием и туманными последствиями для Украины - нардеп о спецконфискации(0)
Российские пропагандисты пытались вовлечь британского журналиста Такера в аферу против Порошенко(262)
Люди должны иметь право на оружие. В Древнем Риме говорили: раба от свободного человека отличает право на ношение меча, - Борислав Береза(773)
Ответить
Ответить
Сейчас россияне, кстати, заговорили о том, что путину неплохо бы голову проверить. После того, как он подписал законы, противоречащие Конституции о раздаче земли китайцам.
Новый президент всея россиян Трамп не одобрит .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Куда ж уже больше ? ..))
1+1 и на Михо , всё время , гавкало так , что аж противно было смотреть ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тётя Роза @AnakoyherЗа 3 года после Майдана
Юлия Владимировна
заметно преобразилась.
В отличие от Украины :D
Ответить
так она и не у власти. задавай вопросы шоколадной фабрике
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В январском номере украинского издательства Forbes вышел рейтинг богатейших чиновников и нардепов страны, основанный на анализе е-деклараций.
Проанализированы декларации нардепов, членов Кабмина, губернаторов, мэров крупных городов, сотрудников аппарата Администрации президента. Учитывалась сумма наличных средств, средств на банковских счетах, а также оценочная стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.
Первая пятерка выглядит следующим образом: Петр Порошенко (состояние президента в 2015 году превысило 940 млн долларов), Константин Жеваго (427,36 млн долларов), Вадим Новинский (368,29 млн долларов), Александр Герега (191,44 млн долларов), Александр Фельдман (156,91 млн долларов).
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И вспомнила Битву экстрасенсов. НАВЕРНО олигархи и кгбисты пытаются и нам привить такую жизнь- по экстрасенсам бегать . И врачей сократить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить