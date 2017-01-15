 Олланд призвал администрацию Трампа принимать продуманные решения по Ближнему Востоку

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", выступая в воскресенье на Парижской конференции по ближневосточному урегулированию, Олланд отметил, что она проходит, когда в Вашингтоне готовится приступить к своим обязанностям новая американская администрация.
"Спустя более 20 лет после подписания соглашений в Осло каждый должен хорошо знать, каков урок, который мы извлекаем из истории, каждый должен хорошо понимать, какова цель, и то, что нельзя ни в чем импровизировать, или что-то круто менять", - сказал президент Франции.
По его словам, усилия по урегулированию ближневосточного кризиса начались много лет назад и должны быть продолжены.
"Справедливо и необходимо, чтобы международное сообщество серьезно задумалось о наилучшем способе достижения решения через сосуществование двух государств. И я утверждаю, что это решение - единственно возможное для мира и безопасности", - подчеркнул Олланд.
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Я думаю, что с большой вероятностью следующим президентом США может стать Майк Пенс, вступающий в должность вице-президент США. И стать им намного раньше 2020 года.
Потому что Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту задолго до окончания его первого срока. И я вам сейчас дам свою аргументацию, а ваше дело - с ней соглашаться, или нет.
В делах репутации важна не только сама объективная репутация, а ещё и т.н. «perception», т.е. то, что люди думают о тебе, учитывая их собственные субъективные мнения. Иногда важны не только доказательства, а просто подозрения.
Путин и его ОПГ, явно неумело влезая не в своё дело (двоечники!), уже наполовину потопили Трампа, даже вызвав всплеск американского народного творчества с недавно изобретённым хештегом #therussiansdidit.
В своей внешней политике, касающейся России, Трамп уже стал хромой уткой: его заочная (или не заочная) «дружба» с Путиным не будет поощряться ни большинством американского народа (потому что #therussiansdidit), ни Конгрессом (потому что #therussiansdidit), ни Сенатом (потому что #therussiansdidit), ни Республиканской партией (потому что #therussiansdidit), ни, прости господи, Верховным судом, если до него, по какой-то причине, дойдёт дело (потому что #therussiansdidit). Ведь #therussiansdidit, «а Трамп что, работает на русских?».
Но это ещё не всё. Любое подозрение на любое движение, используещее люфт концепта #therussiansdidit, повлечёт за собой какое-нибудь сенатское расследование, какие-нибудь слушания в Конгрессе, возможно даже какой-нибудь интерес прокуратуры… к Трампу и его команде - особенно к тем людям, которые когда-либо входили в его предвыборный штаб, или были как-то ассоциированы с ним.
И их начнут одного за другим вызывать на ковёр к конгрессменам и сенаторам, и одного за другим приводить к присяге, с клятвой на Библии - «Клянусь говорить правду, только правду и ничего кроме правды, и да поможет мне Б-г».
Вызывал шлюх мочиться на кровать, на которой ранее спала президентская чета Барак и Мишель Обама в Ритц-Карлтоне в Москве? На Библии только что клялся? Говори правду, иначе век свободы не видать!
Пол Маннафорт, Майк Флинн, Рекс Тиллерсон и остальная гоп-компания, встречались с Путиным? О чём с ним тёрли? Что ему обещали? В обмен на что? Что он вам обещал? В обмен на что?
И попробуй соврать. Ну давай, попробуй. А у разведки есть другие сведения, и - бац! - ты (Дональд Трамп, Пол Маннафорт, Майк Флинн, Рекс Тиллерсон и т.д., нужное подчеркнуть) уже лжёшь под присягой. И уличён в этом. И от этого может случиться импичмент. Вспомните, что было с Клинтоном. Билл который, не Хиллари. Это ж бывает. Такое случается. Запросто. В Америке, не в России.
Нет, в нормальной ситуации ни Конгресс, ни Сенат, ни прокуратура, ни Верховный суд не будут тебя чморить. Не будут требовать показаний под присягой. Но если #therussiansdidit, а ты напрямик повязан с «русскими» каким-то гешефтом, то ты многократно увеличиваешь свои шансы на утирание холодного пота со лба, говоря «Клянусь говорить правду, только правду и ничего кроме правды, и да поможет мне Б-г».
Думаешь, тебя будет прикрывать республиканский Конгресс и республиканский Сенат? Вспомни о Джоне Маккейне и Марко Рубио, наивный. А если ты ещё и сам Дональд Трамп, то не забывай: республиканцем ты являешься только номинально, понарошку. Забыл?
За двадцать лет ты поменял политические партии пять (!!!) раз, от республиканцев до Партии реформ, до демократов, до республиканцев, потом опять уйдя от республиканцев, и, в конце концов, опять к ним примкнув! Маккейн и Рубио тебе напомнят, если что. Если забыл.
Есть ещё одна карта в рукаве. Это - The Foreign Corrupt Practices Act. Ох, сколько же я раньше бумаги исписал в Фейсбуке, объясняя что это такое!
Ну вот, Дональд Трамп, Пол Маннафорт, Майк Флинн, Рекс Тиллерсон и т.д., нужное подчеркнуть, клянётесь говорить правду, только правду и ничего кроме правды, и да поможет вам Б-г?
Тогда вопрос: бабло в качестве взяток когда-нибудь давали или получали, Путину или от Путина? Или какие-нибудь бизнес-преференции? Или российскому государству или от российского государства, кто бы его ни представлял? Неважно кто, Михал Иваныч или Игорь Иваныч… Было дело, или нет?
Ах нет? Ах, ах, ах…! Ну давайте посмотрим… Вот у нас ЦРУ что накопало… А вот толстые папочки от ФБР. А вот и Минфин подтянулся. И АНБ. И их материалы говорят об обратном. О жёстком обратном.
И дальше - не только импичмент. Дальше - тюрьма, согласно The Foreign Corrupt Practices Act. И тогда, коротая остаток жизни в тюрьме, ты спросишь себя: «И зачем я ввязался во весь этот блуд с американским президентством, а главное - зачем я связался с Володьей?».
А Майк Пенс, на сегодняшний день избранный 48-й всего лишь вице-президент США, въедет на твоё, Дональд, место в овальный кабинет и… обязательно воткнёт очередной нож в изрезанную спину путлера.
Потому что #ПутинВсехПереиграл и #ДоигралсяПодлец!
Слава Рабинович
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если про трампа, думаю можем ожидать массу сюрпризов.
вспомни актера. или саксофониста.
придурок может оказаться не менее интересным.
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Кстати: Нетаньяху - демократически избранный лидер. А вот Абу Мазен - уже восемь лет как сидит на троне незаконно, т.к. в "палестинской автономии" не было выборов, положенных по ихним же законам. Но арабский террорист не может быть фюрером, т.к. за ним стоИт всё "международное сообщество" прожжённых антисемитов.
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Кямран Агаев: между Путиным и Эрдоганом запахло газом
Конъюнктурные договоренности Путина и Эрдогана по Сирии создали впечатление о якобы окончательном оформлении потепления отношений между двумя странами. Однако деятельность кремлевской кормушки "Газпрома" на турецком рынке свидетельствует об обратном. Более того, именно на примере Турции российский монополист из орудия политического давления и шантажа превращается в заложника авантюристических проектов Путина в ущерб своим коммерческим интересам.
По сообщению авторитетной газеты деловых кругов Турции "Dunya", руководство "Газпрома" собирается выдвинуть иски к частным турецким газовым импортерам, с которыми не удается договориться о цене газа на 2017 год.
Газета утверждает, что дочерняя структура монополиста - "Газпром экспорт" подготавливает соответствующие материалы в Стокгольмский арбитражный суд против шести компаний, которые закупают ежегодно до 10 млрд. кубометров российского газа - Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell и Kibar Enerji. Эти компании рассматривают существующую цену высокой и требуют скидок. Остальные 17 млрд. кубов газа, поставляемых в Турцию приходятся на государственную компанию Вотаs, с которой пока у "Газпрома" нет разногласий.
По мнению делового издания, подобное развитие событий может негативно повлиять на перспективы реализации возобновленного российско-турецкого газопроводного проекта "Турецкий поток".
Целесообразно напомнить о том, что ценовая проблема с турецкими потребителями газа возникла "благодаря" Путину и тянется аж с декабря 2014 года. Тогда в Анкаре на заседании Совета сотрудничества высшего уровня двух стран кремлевский "газовый стратег" в ответ на готовность Эрдогана по содействию в переформатировании замороженного ЕС из-за Крыма "Южного потока" в "Турецкий поток" пообещал скидку на поставляемый газ.
Дальнейшие события показали, в турецкая сторона поставила во главу угла начавшихся консультаций и переговоров по "Турецкому потоку" именно получение ценовой скидки, причем не обещанной в 6,5%, а намного выше - подняв ее до10,25%. Подобный аппетит меркантильного Эрдогана во многом способствовал тому, что расхождения сторон по скидке, наряду с другими вопросами, привели к затягиванию подписания межправительственного соглашения по этому проекту. А начавшийся острый кризис между Москвой и Анкарой из-за сбитого на турецко-сирийской границе в ноябре 2015 года российского Су-24 вообще прервал работу над "Турецким потоком".
Нормализация отношений, начавшаяся после встречи Путина и Эрдогана в августе 2016 года в Санкт-Петербурге и последовавшее затем подписание в октябре "долгожданного" для Москвы межправсоглашения по "Турецкому потоку", вновь поставило на повестку вопрос скидки на российский газ.
Турецкие газовые импортерами посчитали, что потепление отношений дает хорошую возможность для возобновления предоставления ценовой скидки, аннулированной "Газпромом" в январе 2016 года. Хотя специальные экономические меры, введенные указом Путина в декабре 2015 года против Турции не затрагивали сектор энергетики, тем не менее "Газпром" под давлением Кремля отменил тогда скидки на газ для шести частных компаний, действовавшие с января 2015 года. Эта мера сама по себе уже выглядела неоднозначно и имела явно политическую подоплёку.
Кроме того, из-за недовольства частных компаний по поводу отмены скидки, "Газпром" в феврале 2016 года снизил на 10% поставки газа по сравнению с их заявками. Поставки в полном объеме частным импортерам были возобновлены по соглашению, предусматривавшее возможность пересмотра цены с 2017 года, однако, если стороны не приходят к компромиссу, сохраняются ранее согласованные условия.
Представляется, что немалое влияние на нынешнюю позицию "Газпрома", пытающегося защитить свои коммерческие интересы, оказали недавние неожиданные действия турецких властей по национализации крупнейшего частного импортера Akfel Gas, в бизнесе которого участвовал российский монополист. По свидетельству турецких и источников, после этого переговоры по цене были фактически остановлены со стороны "Газпрома". Характерно то, что Кремль никак не прокомментировал этот безусловно недружественный акт по отношению к России и ее важнейшей корпорации, что было воспринято соответствующим образом заинтересованными турецкими компаниями, ведущими ценовой спор с "Газпромом".
Можно предположить, что намерение "Газпрома" выяснять свои отношения с турецкими импортерами в Стокгольме свидетельствует о попытке избежать политической подоплеки и перевести их в коммерческое русло, дабы не испортить кремлевскому хозяину его "вторичного брака" с Эрдоганом, в особенности с учетом их "совместных действий" в Сирии, а также важного для Кремля антиукраинского "Турецкого потока". В любом случае для того, чтобы слишком далеко зайти в отношении турецких потребителей, "Газпрому" потребуется разрешение Путина.
Также действия "Газпрома" по использованию международного арбитражного права можно расценить как профилактические меры и средство давления на турецкую сторону с целью заставить её играть по правилам продавца. Однако ушлые турки хорошо "просекли" нынешний момент, который, с учетом планов Путина закрепиться в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, свидетельствует о том, что для этого ему, как ни парадоксально, вновь, как и в декабре 2014 года, оказался необходим Эрдоган.
Эволюция России и Турции с начала нулевых годов в сторону авторитаризма, политические физиономии Путина и Эрдогана привели к тому, что отношения двух стран, включая газовые отношения, стали слишком персонифицированными. Оказавшись заложником между двумя этими деятелями, "Газпром" еще долго будет находиться в неопределенном положении и вряд ли ему удастся цивилизованно отстаивать на турецком рынке свои коммерческие интересы. Есть все основания предполагать, что "Газпром" вынужден будет пока действовать в соответствии с политическим авантюризмом Путина.
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Не надо быть наивными . Ему нужен свободный проход из Черного моря. А так надо обплывать всю Европу .
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Лучше бы о своем говорили!
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Российские СМИ сообщили о урезании антикризисного плана правительства РФ на 2017 год.
Сначала из антикризисного плана убрали приоритетные проекты, которые оценивались в 178,9 млрд рублей, потом исчезли субсидии российским регионам на 200 млрд рублей. Кроме того, в документе больше не фигурируют предложения по разработке программы финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов России с высоким уровнем долговой нагрузки.
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