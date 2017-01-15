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Все про:Укрзализныця (956) Мининфраструктуры (415) Омелян (178) Бальчун Войцех (57)

 "Затягивать далее - невозможно": Омелян хочет отчета от Бальчуна в январе

Руководство "Укрзализныци" должно отчитаться о проделанной работе с мая 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо.TV заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что Министерство обращает внимание руководства "Укрзализныци" на сигналы о негативной реакции граждан на работу железной дороги. Иногда, по его словам, "УЗ" на эти замечания реагирует, иногда - нет.

"Я надеюсь, что мы все же проведем детальный разбор полетов, в частности, что происходит и что произошло со времени назначения команды с мая 2016 года. Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия состоялась в январе, потому что затягивать далее - невозможно", - отметил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян: Пока мы не видим достаточного экономического обоснования для повышения "Укрзализницей" тарифов на грузоперевозки

Он объяснил, что после этой встречи будет разработан антикризисный план действий, который должен помочь по проблемам, которые имеются с "Укрзализныцей" не только у власти и правительства, но и у обычных людей и предпринимателей.

Отвечая на вопрос по поводу того, как он оценивает работу главы "УЗ" Войцеха Бальчуна, он отметил, что не доволен.

"Я - нет (не доволен. - Ред.). Я ожидаю гораздо лучшего результата", - подытожил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры начало масштабную реформу морской отрасли. На этой неделе будет назначен новый и.о. АМПУ - латвиец Райвис Вецкаганс, - Омелян

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Фирташхметка крепко взял омеляна за киндеры
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Чем конкретно недоволен г-н Омелян. Не говорит! Значит хитрит! У меня лично, чисто субъективно, к поляку доверия значительно больше.
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Якщо прибутки зросли,то має десь зменьшитись,чи часом не на свята зазіхнув пшек,на гроши пилорамщиків ))))
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Пох.. що УЗ в плюсах,питання чи в плюсах пилорама))))
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Порохоботы,HELP !!! Нужна ваша помощь. Ни хера не могу найти Перемогу.


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Россия встала с колен! www.youtube.com/watch?v=YiQKWk4kBd8
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Беда, коль пироги печи начнёт сапожник...Рокер то он хоть какой?
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Меньше министрам по разным эфирам шастать надо и больше работать!
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Хм, если такая истерия значит сапоги хорошие! Надо брать!
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Мабуть бабла на пилораму малувато надійшло))0 Ну які такі прибутки можут бути ,всі прибутки на пилораму )))
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- так, бля. что вы сделали за целый год???
- да!
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Я тут- не очень в курсе. Тока вчера, кажись, было тут декларировано, что Укрзализныця вылезла из жутких убытков- в плюс. Так я теперь- в непонятке: это было хорошо? Чи не очень? Чи вовсе- плохо??? Реально- какая-то нерацуха прет, со всех сторон. А чё так?
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Да не "нерацуха" это, а желание найти крайнего в затягивании реформ и маленьком эффекте от них. Да, прибыль есть, но этого пока мало. Система не доломана.
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Кажется, я узнаю почерк. Вот... узнаю. Похож на тезку некоего Александра... В смысле- Саши... Рад, если не ошибся.
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Фух, а я думала мне одной кажется я не одна вспомнила Сашу-Галю
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Он же,ЧУБАКА,как ещё там..."ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ".............
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Омеляна жаба давить!
Войцех Балчун: як і розраховували, фінансовий результат ПАТ «Укрзалізниця» за 2016 рік прибутковий - 303 млн грн http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/443224/
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Что тут непонятного. Руководитель Укрзализныци пан Бальчун (поляк, которого пригласили занять эту должность) не хочет участвовать в коррупционных схемах. Министру Омеляну это не нравится.
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что вышло в плюс это заметно невооруженным глазом.в декабре пользовался их услугами.
вот раньше что запомнилось,так то что проводницам в поезде,ставился план(наверное так правильно будет это назвать) по продаже чаягазетминералок,за рейс,если не продали,то высчитывали из зарплаты,счаз этого нет.но билет на 50 грн подорожал,относительно последнего раза,а так все норм,постель чистая,из окон не дует,сервис ненавязчив.ааа,спомнил,полотенца поменяли,раньше вафельные были,а теперь махровые.ну и курить низянизя.
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Бывают и вафельные и махровые такие . А цена билета у них не фиксирована и колеблется в пределах гривен 30 на один и тот же поезд. Почему, не знаю.
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Я знаю!!! Это какой-то конченный "вокзальный сбор". Именно поэтому цена билета из Мариуполя в Одессу, на автобусе, стоит на 45 гривен дороже, чем из Одессы- в Мариуполь. В этот же самый день! На тот же самый автобус. При этом- в Одессе- таки вокзал. А в Мариуполе- сарай!!!
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Какабобики где ваша звиздежь о том что от Кирпы и до Бальчуна железаа только процветала а сейчас пи(е)здить стало невозможно?? Какососы))
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Бальчуна пригласил Гройсман, Омелян представитель НФ. Что им опять мешает?
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конфлікт між партіями.Як на мене,Омелян більш переконливий
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Если не могут работать, значит убирать нужно обоих. Тем более Омеляна то Бальчун не устраивает, то назначенный госсекретарь его ведомства. И только о борьбе с коррупцией ничего не слышно.
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Не,ну его насчёт госсекретаря понять можно...Всем хочется молоденьких двадцати лет от роду со знанием английского "перевожу со словарём,самоваром и через дорогу тоже"...
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у 20 років ще розуму бракує,ти кажеш нісенітницю
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Так Омелян этого и добивается. Бальчуна -назад в Польшу, а Омеляна к Ахметову на большую зарплату.
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Звичайнi poбочі моменти.Поки що нічого критичногою.Бальчун щось зробив,Омелян просить плану дій у тому числі і боротьби проти корупції.Поки що йде латання дір,перебудови не видно.Подивимося,що буде далі
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Мабуть НФ у парткасу перестало гроші від УЗ отримувати. Люди НФ, посажені на різні посади в УЗ вже не можуть красти стільки, як раніше і політикам, що забезпечили їхнє призначення, "подячні відкати" більше не несуть.
Бальчуна формально запросив Гройсман, але мабуть вісм зрозуміло що насправді це зробив Порошенко. Поляк прикрив деякі корупційні ланцюжки і УЗ раптом стала прибутковою. Ну а НФ в шокє. Зробити вони нічого не можуть. Шантажувати виходом з коаліції не вийде, бо в разі дочасних виборів їм нічого не світить, доводиться терпіти!
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Ты хоть поняло,шо насрало,какая разница,шо он с наркофронта,КМ гройсмана,а вернее пэтра и такие наезды без вказивок в принципе не возможны
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А ты жаловался? Я нет!Де ті кляузьники?Під вагонами з залізною рудою поховалися?
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Работу министров надо оценивать по времени "сидения" в СМИ. Омелян где только дороги уже не построил и на ТВ и на ФБ..."трудится" в поте чела. А Бальчуна я редко вижу, но залізниця в "плюсы" вылезла, поезда новые запускаются. Медленно? Да медленно. Но он же не Аваков, ему японцы поезда по Киоту не передают.
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Ахметка задолбался платить за вагоны,та оно и партнерам по угольку ни к чему,гешефт может стать еще прибыльней, если все в убытки переводить,не,этот Бальчун не может ни по новому,ни по старому,шо своих прохвесионалов нет,надо доимать,пусть уезжает на родину,у нас тут своя специфика,европейцам этого не понять
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Иностранным министрам здесь не миллионные зарплаты давать надо,а автомат с портупеей и зарплату на самоокупаемости.Тогда мож чё и получится.
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Мене чуть ковінька не схватила після їхніх декларацій.То ти хочеш ще їх звіти почитати?
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Битва екстрасенсів на СТБ

У російській версії екстрасенс Даші сказав, що один з вояків, до якого веде зверталася "Влад" (на фото крайній справа, на зйомках був в чорному береті і, ще, там проскочило ім'я його брата "Ваня") воював в Україні. Це стовідсотковий кандидат в базу "миротворця". Та й у інших може бути рило в пуху
Я теж потрапила випадково і просто в шоці, показувати вбивць, які воювали в Чечні, говорити про те, що вони отримували урядові нагороди, звеличувати мразь, які можливо і на сході у нас відзначилися !! Це повний треш !!!!
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Журналисту Эспрессо слабо было спросить, что он сам, как профильный министр сделал для развития отрасли? Достали уже эти журналюги.
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Ну да,раньше "предприниматели" приходили к начальнику депо с просьбой он давал команду вагонникам они выхватывали вагоны как бы для ремонта,вагоны отдавались по загрузку и "предприниматели" были очень благодарны. А вагоны которые действительно надо было отцеплять отфутболивались дальше по дороге потому что запчастей нет.
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уволить по "письмам трудящихся"... совок во всей красе)) Все недовольные поездами и вагонами пишут прямо Омеляну...))
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Ух ты мля смотри, какой принципиальный нашелся.
Никак этого Бальчуна в покое не оставит, падло.
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Финанстовые результаты - в наличии (+ 17 млрд. грн. по отношению к 2015).
Огромный заказ на производство и модернизацию вагонов у отечественных производителей - да.
Развитие - тоже есть (электрички на Польшу, планируется в Венгрию).
Отход от схем и единые правила для всех заказчиков (Ахметов и иже с ним без льгот остались).
Это все за ПОЛГОДА. И без увеличения стоимости проезда.
Может я чего-то не понимаю, конечно, но, как по мне, результат впечатляет.
Есть ли недостатки. Конечно, есть. Но ведь это руководством УЗ не замалчивается, они стремятся к исправлению. Но, не все сразу.

Я считаю, что пользуюсь ЖД достаточно часто - 1-2 раза в месяц. Никакого ухудшения сервиса не заметил. Стало возможно электронным билетом пользоваться (даже не распечатывать его). Претензии, конечно, есть, но абсолютно не критичные.
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А кто иностранцев приглашал которых сьели,список не малый,бальчун один остался,так шо твои попытки отмазать ни к чему
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Він не залишився. Він був запрошений ПІСЛЯ того як з'їли попередніх. Також замість невдахи грузинера у МОЗ була запрошена Уляна Супрун. Їх запросили тому, що ЖОДНА з українських кандидатур не мала підтримки у ВР (думаю ви знаєте, що у нас парламентсько-президентська республіка і уряд формує коаліція). Наші депутати не довіряють українським менеджерам, бояться, що призначена на хлібну посаду людина почне підігравати конкурентам, тому доводиться запрошувати іноземців, як "рівновіддалених".
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Охота на варягов продолжается, барыги и реформы несовместимые понятия.
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Хотелось бы, чтобы Омелян прямо и однозначно высказал свою позицию по желдор преференциям для предприятий олигархов. Прежде всего, Ахметова. А то получается, что наезжая на Бальчуна, он крышует бизнес олигархов.
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А чтобы россияне не подглядывали за тем, как мясо едят бояре, бояре решили запретить дроны:
россиян обяжут ставить на учет радиоуправляемые игрушки. А то поналепят камер на свои вертолетики да летают над шубохранилищами приличных людей. А вот нет, хуюшки! С 1 июля начнет действовать закон, который обяжет россиян регистрировать беспилотные летательные аппараты, которые весят менее тридцати килограммов. В эту категорию входят и радиоуправляемые игрушки, продающиеся в детских магазинах. Самолетик или вертолетик с радиоуправлением для своего ребенка теперь нельзя будет купить просто так. Родителям придется ставить модель на учет.

А после регистрации нужно будет, перед тем как поиграть с вертолетиком, как я полагаю, получить разрешение на использование воздушного пространства - например, своей комнаты! И, сцуко, не дай бог хомячка на нем прокатить - это уже расценивается как конкуренция аэрофлоту! Они этого не простят! А если, не дайте боги, чей-то дрон, пролетая над храмом, запечатлеет, как поп на колокольне причащает юного отрока просвиркой через рот? А это еще неизвестно, что попы будут творить в отданном им просто так Исаакиевском соборе. Кстати, Исакия попам показалось мало, и они потребовали запретить балет «Щелкунчик», назвав его оккультной постановкой. Ведь Чайковский был содомитом. Содомия - это от сатаны, соответственно и все, что создал содомит, также от сатаны. Некрасиво же! Вот помню, как сто лет назад попы допизделись и так «оккультненько» на столбах раскачивались! Вот где, говорят, красотища была!
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Бальчуну не хватает публичности, чаще с прессой надо общаться, разъяснять свои действия и ситуацию.
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А хто його пустить на ТБ? А кому пояснювати? Продажним журнашлюшкам, експерДам та блоХерам? Вони все одно все перебрешуть!
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Зачем? В 2015, до Бальчуна, по УЗ было почти 17 миллиардов убытка. В 2016 свыше 300 млн. чистой прибыли. Что ещё разъяснять?
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Може Омелян про таке: "О 17:10 на залізничному перегоні «Наварія - Щирець» Пустомитівського району, на 1500 км, пасажирським електропоїздом №829 сполученням «Львів - Ужгород» був смертельно травмований житель..." 1500-й кілометр це від москви. І так по цілій Україні. І це навіть тепер...
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Впервые за долгие годы предприятие получило прибыль, так что сейчас и поляка погонят.
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Ага, пришел поляк - и сразу сервис Укрзалiзницi стал фиговым.
А до этого все всех устраивало. Придурок барыжный.
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Ни хрена себе!!!
С мая работает, уже конец января на дворе -
а он
на 1 и 9 мая, на день конституции, на день независимости, на святого Омеляна, на дети в школу, на католическое рождство, на новый год, на наше рождество - и что самое обидное - на старый новый год - НИЧЕГО НЕ ЗАНЁС!!! Музыкант!!! Палляк, мать иво!!!

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Одно можно сказать точно, порядочные люди на шоколадных бандитов работать не будут.
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Бальчун негідник?
Йго між іншим "чоколатний" Горйсман запросив. А вигнати хочуть "істині патріоти" із НФ!
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ВСЕ В САД! - Вы там будете петь? - Нет, вы там будете слушать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Затягивать далее - невозможно": Омелян хочет отчета от Бальчуна в январе
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