 "Затягивать далее - невозможно": Омелян хочет отчета от Бальчуна в январе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо.TV заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Он отметил, что Министерство обращает внимание руководства "Укрзализныци" на сигналы о негативной реакции граждан на работу железной дороги. Иногда, по его словам, "УЗ" на эти замечания реагирует, иногда - нет.
"Я надеюсь, что мы все же проведем детальный разбор полетов, в частности, что происходит и что произошло со времени назначения команды с мая 2016 года. Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия состоялась в январе, потому что затягивать далее - невозможно", - отметил Омелян.
Он объяснил, что после этой встречи будет разработан антикризисный план действий, который должен помочь по проблемам, которые имеются с "Укрзализныцей" не только у власти и правительства, но и у обычных людей и предпринимателей.
Отвечая на вопрос по поводу того, как он оценивает работу главы "УЗ" Войцеха Бальчуна, он отметил, что не доволен.
"Я - нет (не доволен. - Ред.). Я ожидаю гораздо лучшего результата", - подытожил Омелян.
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Мининфраструктуры планирует в 2017 году отремонтировать около 2,5 тыс. км дорог, - Омелян(109)
В 2017 году мы планируем отремонтировать минимум 2-2,5 тыс. км автодорог и 80 мостов, - Омелян(30)
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"Коломойский сейчас уже другой. Не из-за того, что случилось с "ПриватБанком", а потому, что он хочет конкуренции в небе", - Омелян(38)
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Омелян: Пока мы не видим достаточного экономического обоснования для повышения "Укрзализницей" тарифов на грузоперевозки(36)
"Бальчун вместо работы занимается не тем, чем нужно", - Омелян недоволен темпами реформ "УЗ"(59)
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https://www.youtube.com/watch?v=eTVThI7bAL8
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- да!
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не бойтесь....
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Войцех Балчун: як і розраховували, фінансовий результат ПАТ «Укрзалізниця» за 2016 рік прибутковий - 303 млн грн http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/443224/
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вот раньше что запомнилось,так то что проводницам в поезде,ставился план(наверное так правильно будет это назвать) по продаже чаягазетминералок,за рейс,если не продали,то высчитывали из зарплаты,счаз этого нет.но билет на 50 грн подорожал,относительно последнего раза,а так все норм,постель чистая,из окон не дует,сервис ненавязчив.ааа,спомнил,полотенца поменяли,раньше вафельные были,а теперь махровые.ну и курить низянизя.
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Бальчуна формально запросив Гройсман, але мабуть вісм зрозуміло що насправді це зробив Порошенко. Поляк прикрив деякі корупційні ланцюжки і УЗ раптом стала прибутковою. Ну а НФ в шокє. Зробити вони нічого не можуть. Шантажувати виходом з коаліції не вийде, бо в разі дочасних виборів їм нічого не світить, доводиться терпіти!
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У російській версії екстрасенс Даші сказав, що один з вояків, до якого веде зверталася "Влад" (на фото крайній справа, на зйомках був в чорному береті і, ще, там проскочило ім'я його брата "Ваня") воював в Україні. Це стовідсотковий кандидат в базу "миротворця". Та й у інших може бути рило в пуху
Я теж потрапила випадково і просто в шоці, показувати вбивць, які воювали в Чечні, говорити про те, що вони отримували урядові нагороди, звеличувати мразь, які можливо і на сході у нас відзначилися !! Це повний треш !!!!
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Никак этого Бальчуна в покое не оставит, падло.
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Огромный заказ на производство и модернизацию вагонов у отечественных производителей - да.
Развитие - тоже есть (электрички на Польшу, планируется в Венгрию).
Отход от схем и единые правила для всех заказчиков (Ахметов и иже с ним без льгот остались).
Это все за ПОЛГОДА. И без увеличения стоимости проезда.
Может я чего-то не понимаю, конечно, но, как по мне, результат впечатляет.
Есть ли недостатки. Конечно, есть. Но ведь это руководством УЗ не замалчивается, они стремятся к исправлению. Но, не все сразу.
Я считаю, что пользуюсь ЖД достаточно часто - 1-2 раза в месяц. Никакого ухудшения сервиса не заметил. Стало возможно электронным билетом пользоваться (даже не распечатывать его). Претензии, конечно, есть, но абсолютно не критичные.
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россиян обяжут ставить на учет радиоуправляемые игрушки. А то поналепят камер на свои вертолетики да летают над шубохранилищами приличных людей. А вот нет, хуюшки! С 1 июля начнет действовать закон, который обяжет россиян регистрировать беспилотные летательные аппараты, которые весят менее тридцати килограммов. В эту категорию входят и радиоуправляемые игрушки, продающиеся в детских магазинах. Самолетик или вертолетик с радиоуправлением для своего ребенка теперь нельзя будет купить просто так. Родителям придется ставить модель на учет.
А после регистрации нужно будет, перед тем как поиграть с вертолетиком, как я полагаю, получить разрешение на использование воздушного пространства - например, своей комнаты! И, сцуко, не дай бог хомячка на нем прокатить - это уже расценивается как конкуренция аэрофлоту! Они этого не простят! А если, не дайте боги, чей-то дрон, пролетая над храмом, запечатлеет, как поп на колокольне причащает юного отрока просвиркой через рот? А это еще неизвестно, что попы будут творить в отданном им просто так Исаакиевском соборе. Кстати, Исакия попам показалось мало, и они потребовали запретить балет «Щелкунчик», назвав его оккультной постановкой. Ведь Чайковский был содомитом. Содомия - это от сатаны, соответственно и все, что создал содомит, также от сатаны. Некрасиво же! Вот помню, как сто лет назад попы допизделись и так «оккультненько» на столбах раскачивались! Вот где, говорят, красотища была!
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А до этого все всех устраивало. Придурок барыжный.
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С мая работает, уже конец января на дворе -
а он
на 1 и 9 мая, на день конституции, на день независимости, на святого Омеляна, на дети в школу, на католическое рождство, на новый год, на наше рождество - и что самое обидное - на старый новый год - НИЧЕГО НЕ ЗАНЁС!!! Музыкант!!! Палляк, мать иво!!!
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Йго між іншим "чоколатний" Горйсман запросив. А вигнати хочуть "істині патріоти" із НФ!
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