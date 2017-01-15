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 На Херсонщине смонтировали 108 из 150 метров телерадиовышки для вещания на оккупированный Крым

На Чонгаре смонтировали уже 108 метров телевышки, которая будет осуществлять вещание на оккупированный Крым.

Об этом сообщил председатель Генической РГА в Херсонсой области Александр Воробьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По прогнозу члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского вещание на оккупированный Крым начнется через месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство телерадиовышки на Чонгаре идет по плану, тестовое вещание запланировано на конец января, - Нацсовет


Напоминаем, 2 декабря 2016 года на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки - 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично - Симферопольский район.

Смотрите также: Вышка на Чонгаре для вещания на оккупированный Крым достигает уже 90 метров. ФОТО

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио "Meydan" и "Радио крымских громад".



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ну шо, готовтесь , кацапы, к украинским проклятиям
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Самое тупое капиталовложение. Сделайте лучше на спутнике интересную программу-и люди сами найдут и смотреть будут. А так это отмазка для тупых. Типа-мы боремся.
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Телевизионный сигнал туда надо передавать а не радио которое никто не слушает. Вы бы еще азбукой Морзе передавали.
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не проще ли было повесить маленькую антенку на спутник? было бы аж 30 км высоты.
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нет, так аутентичней ... и тем более, что Крым, это наша территория
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А цапи увімкнуть глушилку на цій частоті і всьо.
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Да какая разница ? Главное , что бабло распилили , вышку установили и отчитались - работа проделана ...
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Как только установят, врубить бы на полную наш гимн, а за ним - гимн украинских националистов, да так, чтоб аж горы затряслись!
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ха - ха , молитесь, крымские выродки, Украина берёт своё
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- не заплывать за буйки!
- дядь, у вас в руках рупор, может крикните в него.
берет рупор и в ухо мальчику - пошел на.уй, мальчик!
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Каменный век какойто... хотя бабло распилить самое то!
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Осталось наладить поставки ламповых и детекторных приемников.
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А шо у нас с забором от кацов, Народ платит , а бабки уходят презику в карман
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Лучше бы канал перекрыли, а а то валят воду в Крым только так.
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Просто этот сигнал везде не заглушишь. Это весело смотреть на взрывы пуканов у кацапов.
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что бы крымчане знали, какими темпами идет обнищание и оскатинивание в свинарнике? полезное дело
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Херсонщине смонтировали 108 из 150 метров телерадиовышки для вещания на оккупированный Крым
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