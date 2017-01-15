 На Херсонщине смонтировали 108 из 150 метров телерадиовышки для вещания на оккупированный Крым

Об этом сообщил председатель Генической РГА в Херсонсой области Александр Воробьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По прогнозу члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского вещание на оккупированный Крым начнется через месяц.
Напоминаем, 2 декабря 2016 года на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки - 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично - Симферопольский район.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио "Meydan" и "Радио крымских громад".
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- дядь, у вас в руках рупор, может крикните в него.
берет рупор и в ухо мальчику - пошел на.уй, мальчик!
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