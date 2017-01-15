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Все про:Косово (178) Сербия (169) угрозы (513)

 Сербия угрожает применить войска для защиты сербов в Косово

Сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", остановили перед границей Косово. Приштина заявляет об угрозе со стороны Сербии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом после остановки сербского поезда на границе с краем заявил президент Сербии Томислав Николич.

"Если сербов будут убивать, мы направим армию", - заявил Николич.

Причиной нового обострения стало то, что накануне Сербия после 18-летнего перерыва собиралась возобновить железнодорожное сообщение с севером Косово.

Издание отмечает, что утром в субботу, 14 января, с центрального вокзала Белграда отправился приобретенный в России и окрашенный в цвета сербского флага поезд, вагоны которого снаружи были расписаны лозунгом "Косово - это Сербия" на разных языках. Внутри вагоны украсили изображениями икон из косовских сербских православных монастырей.

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Поезд следовал в город Косовска-Митровица на севере Косово, населенном преимущественно сербами, однако после резкой реакции косоваров сербский премьер-министр Александар Вучич распорядился остановить его перед границей.

В то же время dpa сообщает, что поезд на границе остановили албанские полицейские по приказу президента Косово Хашима Тачи. Обе стороны мотивировали свои решения попыткой предотвратить столкновения.

Приштина призвала вмешаться и Европейский Союз. Уполномоченная косовского правительства по переговорам с Сербией Эдита Тахир заявила, что возобновление железнодорожного сообщения доказывает, что Сербия намерена дестабилизировать Косово.

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"с центрального вокзала Белграда отправился приобретенный в России и окрашенный в цвета сербского флага поезд, вагоны которого снаружи были расписаны лозунгом "Косово - это Сербия" на разных языках"
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Ну что поделать, не делает украина поезда
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Прокололись. Вот если бы они раскрасили купленный в Штатах поезд, тогда другое дело.
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в том то и дело, они его не красили. Им такой дали...
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Уважаю Обаму, но он никогда не жил в совке и не имел дела с тараканами. Поэтому он не в курсе, что если постоянно не дихлофосить, то тараканы всегда возвращаются...
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Косово наш! путинвидивайска!!1!!! Что, опять двадцать пять?
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Ты неверно проводишь аналогию : это албанцы-сепаратисты, под лозунгами "Косово наш", в 1991-м году объявили о создании НРК (Независимая республика Косово) и провели незаконный (как в Крыму и на Донбассе) референдум с последующими незаконными президентскими выборами... Украина и Сербия, в данном случае, находятся в сходной ситуации, ибо незаконно утратили собственные территрии... Разница лишь в том, что мы, пытаясь вернуть своё, ищем поддержки у США, ЕС и НАТО, а Сербы у РФ.
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Ничего сходного , Косово никуда не присоединилось , остался бы Крым независимым и проблем меньше бы было .
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и провели незаконный (как в Крыму и на Донбассе) референдум

Да неужели такой же? И ихтамнеты со срезанными шевронами из россосии были тоже?
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)делов то, не пускайте поезд да и все, братушки прокатаются с иконами до границы и все разойдутся. Другое дело что Хуйло может провокацию подстроить с "побольше трупов", это в его стиле. Да и то думаю ничего там не будет.
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Не опять ,а снова. Умные люди давно говорят что путен создает конфликты и предлагает пути их решения. Миротворец.
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ни одна великодержавная истерия не проходить без провокации кацапов
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по большому счету

ЕЕС предал Украину и оставил ее наедине с рассеей
все эти гнилые разговоры о снятии с пидарашки половинчатых санкций,запроданцы штайнмайеры,земаны,орбаны и многие другие...фийоны и лепены продажные шлюхи педерации дебильные референдумы в голландии ....так что своим безразличием и равнодушием европейцы заслужили еще одну горячую точку.
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И не одну. Вторая мировая их ничему не научила.
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Ну что? ЕС НАТО США. Я же вас предупреждал. Путин не остановится. Он маньяк. Как бы я этого хотел. Что бы вы поумнели. Уже все. По предыдущим эпизодам можно быть уверенным. Что то начнется.
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Читают. И меня знают. Уже давно и все разведки мира.
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в советники Трампа пойдете работать? приходите завтра на собеседование в посольство США
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нет, Йованович, больше информации дать не могу, нас могут подслушать
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бомбардировки Москвы? все остальное и так как бы идет...
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Как быстро забывают люди горе пренисенное войной. Знаю многих из миротворческого контингента но это сторонние люди а местные зачем опять кровавую жатву?
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Пора запускать поезд дружбы в Крым это Украина!!!
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Да, в Джанкой хотя бы. И воду, раскрашенную в цвета флага.
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Украина поезда дружбы не запускает. Ты все попутал. Это путен запускал поезда дружбы из Крыма с титушней. Тут и к бабке не ходи что это такой же поезд.
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Признав Независимость Косово было нарушено международное право. Применив силу против Сербии на её територии НАТО ТОЖЕ нарушило международное право. При этом они защищали косовских албанцев от этнических чисток , творимых сербской армией под командованием комунистов . Руководствовалось оно конечно же самыми благими намерениями, выстилая дорогу Проекту Объединённой демократической Европы прямо в ад. Напоминаю тем кто подзабыл историю , бомбить Сербию начали в 1999 г когда Чечня -Ичкерия была Независимой , в кремле сидел Ельцин и Немцов в зам.министрах ....А про какое то х.йло в высших политических кругах орды никто и не слышал. Но тут прилетели справедливые американские самолёты и свободолюбивые Томагавки , быстро всё там отутюжили и стабилизировали. Сербская армия тут же признала свою победу (знакомо ? не?) и подписав ,,минские" мирные соглашения отвалила домой , оставив територию Косово американцам , которые ПООБЕЩАЛИ уговорить (в соответствии с этими соглашениями!) косоваров остаться в составе Сербии при условии что она будет автономией с ОСОБЫМ статусом и самоуправлением , собственной албанской полицией , там не будет сербской армии, а её функции будут выполнять международные войска КФОР под эгидой НАТО ( тоже ничего не напоминает?)
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как пох_й что высрал кацап ... вся эта словесная "блевотина" яйца выеденного не стоит.
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нет, не напоминает. Где ты видел в даунбасе этнические чистки? Ах да, там же украинцам животы вспаривали за то , что они говорили на украинском. Тогда да, похоже
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Многие в той ситуации с Косово не знали бы, что делать. Сербы уже переносили войну даже в Венгрию, начав минировать Будапешт. Каша еще та была, хотя международное право нарушено.
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После того как миротвоцы НАТО прочно и НАДОЛГО обосновались в Косово. Всего то через пару каких то месяцев некая ,,шура" халифата (или эмирата) Дагестан в составе АЖ ДВУХ кишлаков решила ,,вдруг" почему то присоединяться к Чечне -Ичкерии , якобы так решил народ на сельском сходе , появились первые ,,зелёные" человечки из Ичкерии и как то СТРАННО быстро ,,Смерчи" и Ураганы паРашных ВС проезжали недалеко от этих кишлаков . Небольшая победоносная войнушка ВС орды закончилась естессно всухую в пользу орды. ..И казалось бы конфликт со злыми ,,вакхабитами" людоедами закончен и доблестная расисянская армада всех ,,убила" как вещали тогда ещё не обласканные талантом киселёва федеральные СМИ, НО оказалось НЕ всех ,,убила" кто -то для чего -то ,,выжил-выполз" Для чего-же?

А для того чтобы ВЗЯТЬ на себя ответственность и заодно взвалить ответственность на Президента Чечни А.Масхадова за безумные и бессмысленные взрывы жилых домов в ряде крупных раиссянских федеральных городов. И вот тогда то на камеры и вылезло то самое НЕПРИМЕТНОЕ , СЕРОЕ и плешивое х.йло с нехитрой программой- ,,замочим ИХ всех в сортире"
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западники как всегда дебилы или самонадеянные ленивцы...
рашку в 90х не добавили , Сербию тоже..
толи ещё будет ( возможно)
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Международное право не признает изменение границ признавая право народа на самоопределение. Для Косово было сделано исключение из за этнических чисток.Так что Крым к этому прицеденту никаким боком,а вот Чечня очень даже подходит.Т.е. надо было признавать независимость Чечни что бы быть последовательными.
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Путин и КГБ идут ко дну Сергей Григорьянц
Путин и КГБ идут ко дну
И это даже более серьезная мировая проблема, чем все треволнения президента США Трампа, потому что мы еще не знаем утянут ли они на дно нашу страну, утонет Путин один или сделает все, чтобы уничтожить Россию. После трех проигранных войн - в Грузии, на Украине и в Сирии - судьба Путина и будущее нашей страны решается уже только в России. Может быть, в Москве, может быть, всей страной.
Года три назад, когда агрессия на Украине только начиналась, мы писали о том, что Путин объявил войну всей европейской цивилизации. И исход войны пока не был ясен, потому что у него есть оружие, которым не обладает никто в мире, - КГБ. Насколько это оружие окажется эффективным, как будет использовано - мы не знали и на благоприятный исход войны можно только надеяться.
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Ни чему не учит Европейские политики похоже дебилы неужели спецслужбы не докладывали о готовящейся провокации вдруг ,неожиданно........ не верю
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Рососия и там свой нос сует..! Виден ее Донбасский почерк !
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Кацапня з радістю поїде на вайну в Косово. Тільки там мокшанців будуть зразу утілізіровать , як носіїв одної із самих страшних бацил в історії людства - кацапізма. Що є і фашизмом і мілітаризмом , любов'ю до війни і грабунків , а саме головне це ненавість до всього білого світу де не пьють баярішнік.
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Никакой даже гипотетической угрозы нет.
У штатов есть база Camp Bondsteel - основная военная база американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косова.
Никакая Сербия даже не рыпнется.
База расположена возле города Урошевац в Косово (фото)


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А у сербов есть 3 Миг -29 и 19 Миг-21 , а там глядишь и Кузя с двумя пожарками в Дунай зайдет .
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Фото сербского поезда.....
снаружи на составе на 21 языке, включая албанский, написано "Косово - это Сербия"

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Идёт война религий Косово - мусульмани , Сербия - хрестиани. Когда в конце концов люди поймут , Бог един ну дорог к нему много , и каждый выбирает свою . Ну Богу неугодное действие , когда человека заставляют силой ити по дороге по которой он ити не хочет. В этом ригеоне так все закручино , за последних 150 лет сербы и албанцы убивали друг друга часто. Территория Косово была присоединена к Сербии в 1910 или 12 годах , ну а потом все знают , пожар первой мировой.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСербия угрожает применить войска для защиты сербов в Косово
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