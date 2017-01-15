 Сербия угрожает применить войска для защиты сербов в Косово

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом после остановки сербского поезда на границе с краем заявил президент Сербии Томислав Николич.
"Если сербов будут убивать, мы направим армию", - заявил Николич.
Причиной нового обострения стало то, что накануне Сербия после 18-летнего перерыва собиралась возобновить железнодорожное сообщение с севером Косово.
Издание отмечает, что утром в субботу, 14 января, с центрального вокзала Белграда отправился приобретенный в России и окрашенный в цвета сербского флага поезд, вагоны которого снаружи были расписаны лозунгом "Косово - это Сербия" на разных языках. Внутри вагоны украсили изображениями икон из косовских сербских православных монастырей.
Поезд следовал в город Косовска-Митровица на севере Косово, населенном преимущественно сербами, однако после резкой реакции косоваров сербский премьер-министр Александар Вучич распорядился остановить его перед границей.
В то же время dpa сообщает, что поезд на границе остановили албанские полицейские по приказу президента Косово Хашима Тачи. Обе стороны мотивировали свои решения попыткой предотвратить столкновения.
Приштина призвала вмешаться и Европейский Союз. Уполномоченная косовского правительства по переговорам с Сербией Эдита Тахир заявила, что возобновление железнодорожного сообщения доказывает, что Сербия намерена дестабилизировать Косово.
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Да неужели такой же? И ихтамнеты со срезанными шевронами из россосии были тоже?
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ЕЕС предал Украину и оставил ее наедине с рассеей
все эти гнилые разговоры о снятии с пидарашки половинчатых санкций,запроданцы штайнмайеры,земаны,орбаны и многие другие...фийоны и лепены продажные шлюхи педерации дебильные референдумы в голландии ....так что своим безразличием и равнодушием европейцы заслужили еще одну горячую точку.
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А для того чтобы ВЗЯТЬ на себя ответственность и заодно взвалить ответственность на Президента Чечни А.Масхадова за безумные и бессмысленные взрывы жилых домов в ряде крупных раиссянских федеральных городов. И вот тогда то на камеры и вылезло то самое НЕПРИМЕТНОЕ , СЕРОЕ и плешивое х.йло с нехитрой программой- ,,замочим ИХ всех в сортире"
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рашку в 90х не добавили , Сербию тоже..
толи ещё будет ( возможно)
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Путин и КГБ идут ко дну
И это даже более серьезная мировая проблема, чем все треволнения президента США Трампа, потому что мы еще не знаем утянут ли они на дно нашу страну, утонет Путин один или сделает все, чтобы уничтожить Россию. После трех проигранных войн - в Грузии, на Украине и в Сирии - судьба Путина и будущее нашей страны решается уже только в России. Может быть, в Москве, может быть, всей страной.
Года три назад, когда агрессия на Украине только начиналась, мы писали о том, что Путин объявил войну всей европейской цивилизации. И исход войны пока не был ясен, потому что у него есть оружие, которым не обладает никто в мире, - КГБ. Насколько это оружие окажется эффективным, как будет использовано - мы не знали и на благоприятный исход войны можно только надеяться.
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У штатов есть база Camp Bondsteel - основная военная база американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косова.
Никакая Сербия даже не рыпнется.
База расположена возле города Урошевац в Косово (фото)
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снаружи на составе на 21 языке, включая албанский, написано "Косово - это Сербия"
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