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Все про:горы (40) Закарпатье (1234) спасатели (100) ГСЧС (638)

 Закарпатские спасатели нашли заблудившегося в районе Драгобрата сноубордиста из Киева

Спасатели ГСЧС нашли заблудившегося в Карпатах киевского сноубордиста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"15 января в 13:00 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на сноуборде (в районе г. Стог, что в Раховском районе) потерял ориентир и заблудился житель Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели сняли с Малой Говерлы туриста, который травмировался и не смог двигаться

Для ведении поисково-спасательных работ были направлены 4 сотрудника Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. С туристом была налажена телефонная связь. Во время разговора спасатели установили ориентировочное место пребывания и отправились ему на встречу.

В 15:30 мужчину (1986 г.р.) нашли в районе полонины Крачуняска, в медицинской помощи он не нуждался. В настоящее время сотрудники ГСЧС сопровождают сноубордиста на полонину Драгобрат, куда он приехал на отдых", - говорится в сообщении.

Читайте: В Карпатах ожидаются лавины, - ГСЧС

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а что так плохо название страны выговариваешь, совковая лопата в зубах застряла?
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Не сцо валянок, просто отвалили подальше за ваш ордынский горизонт от зловонного руцкого духа, а этот шлях верно выведет куда надо..
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Впечатлений от отдыха останется на всю жизнь
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Шо цензору не о чем писать? Если совсем нечего пишите про безвизовый режим.
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сноубордистка из киева была спасена в малибу.

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а определять местоположение триангуляцией если связь есть спасатели научатся в следующем веке...
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в горах?дай бог шоб хоть от одной вышки сигнал был...еще крупно повезло.
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Ну дык и в Киеве сегодня отличный сноуборд присутствует !
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дураков тоже надо спасать, ребят спасателей жаль что лишний раз по тревоге подняли, да ещё из-за какой -то мелочи
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗакарпатские спасатели нашли заблудившегося в районе Драгобрата сноубордиста из Киева
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