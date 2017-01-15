 Закарпатские спасатели нашли заблудившегося в районе Драгобрата сноубордиста из Киева

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"15 января в 13:00 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на сноуборде (в районе г. Стог, что в Раховском районе) потерял ориентир и заблудился житель Киева.
Для ведении поисково-спасательных работ были направлены 4 сотрудника Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. С туристом была налажена телефонная связь. Во время разговора спасатели установили ориентировочное место пребывания и отправились ему на встречу.
В 15:30 мужчину (1986 г.р.) нашли в районе полонины Крачуняска, в медицинской помощи он не нуждался. В настоящее время сотрудники ГСЧС сопровождают сноубордиста на полонину Драгобрат, куда он приехал на отдых", - говорится в сообщении.
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