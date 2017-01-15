 Мининфраструктуры планирует в 2017 году отремонтировать около 2,5 тыс. км дорог, - Омелян

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.
"Для планомерной работы нам понадобится минимум 50 миллиардов, потому что, фактически, украинские дороги не ремонтировались качественно в течение последних двух десятков лет. Мы то 200 километров за год ремонтировали, то 1000 километров, но не больше", - подчеркнул он.
Омелян отметил, что в 2016 году было отремонтировано около тысячи километров украинских дорог, а в 2017 году планируется отремонтировать до 2,5 тысяч километров.
Он добавил, что Украина вместе с Мировым банком определила стратегию украинских автодорог, в частности, в первую очередь ремонт необходимо провести в центре, на востоке и юге государства.
567 52
90% снегоуборочной техники - это машины в возрасте 30-50 лет, - Омелян(34)
Мининфраструктуры начало масштабную реформу морской отрасли. На этой неделе будет назначен новый и.о. АМПУ - латвиец Райвис Вецкаганс, - Омелян(19)
"Коломойский сейчас уже другой. Не из-за того, что случилось с "ПриватБанком", а потому, что он хочет конкуренции в небе", - Омелян(38)
"Самая большая проблема Саакашвили, что он не создал сильной команды, которую имел в Грузии", - Омелян(53)
Реформи: потреба маленького, простого, але важливого кроку. ФОТО(0)
Омелян: Пока мы не видим достаточного экономического обоснования для повышения "Укрзализницей" тарифов на грузоперевозки(36)
Проект "воздушного экспресса" в Борисполь возможен только в формате "легкого метро", - министр Омелян(45)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TOPhDRrHDes
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Укрзалізниця» в 2016 стала прибыльной. «Как и рассчитывали, финансовый результат ПАО «Укрзализныця»за 2016 прибыльный - получено 303 млн гривен. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 млрд гривен налогов и обязательных платежей» (с) председатель правления «Укрзализныци» Войцех Балчун.
Не дає спокою омельяну така робота,торік було 16 млрд збитків,оце була робота,комусь в кишеню попливли,а тепер в бюджет йдуть,хіба так працюють
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить