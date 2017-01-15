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Все про:дороги (1539) ремонт (607) финансирование (1069) Мининфраструктуры (414) Омелян (177)

 Мининфраструктуры планирует в 2017 году отремонтировать около 2,5 тыс. км дорог, - Омелян

В 2017 году Министерство инфраструктуры планирует отремонтировать около 2,5 тысячи километров украинских дорог.

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Для планомерной работы нам понадобится минимум 50 миллиардов, потому что, фактически, украинские дороги не ремонтировались качественно в течение последних двух десятков лет. Мы то 200 километров за год ремонтировали, то 1000 километров, но не больше", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - Гройсман

Омелян отметил, что в 2016 году было отремонтировано около тысячи километров украинских дорог, а в 2017 году планируется отремонтировать до 2,5 тысяч километров.

Он добавил, что Украина вместе с Мировым банком определила стратегию украинских автодорог, в частности, в первую очередь ремонт необходимо провести в центре, на востоке и юге государства.

Читайте: Одесская область не использовала 30% средств, выделенных на ремонт дорог, - Порошенко (обновлено)

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Мені дуже подобається слово "планирует". А вам?
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Ключевое слово- КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт автодорог.
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Ще питання хто кого. Вона може тільки раз за разом повторювати свою дебільну мантру. Погано їй без чоловіка.
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Полицаи разгоняют сход Новой оппозиции на Чистых прудах в Москве 14.01.2017
https://www.youtube.com/watch?v=TOPhDRrHDes
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Большая часть сброда которая тут"переживает за бабушек" получает з.п . в конверте но больше всех они рвут пуканы за бабушек,но они не спообны думать, в чатности о том что их з.п. в конверте это пенсия их родителей.А ещё ,они же ,ездят в общественном транспорте без билетов ,так как Порошенко завод не продал ,я чем хуже то?Отбросы!!Тошнит от такого биомусора.
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Как можно проехать в общественном транспорте без билета ? Куда кондуктора дели ? Московит ?
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Занимательная математика, в Украине 165 тыс. км. дорог общего пользования с твердвм покрытием и все они в ужасном состоянии. По 2,5 тысячи в год... Через 66 лет у нас будут хорошие дороги, господа.
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значить,рухаємося в правильному напрямку!
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Не вірна аріфметіка, не за 66 років, а ніколи , тому що дороги потрібно ремонтувати з періодичністтю на богато меньшою ніж 66 років ))))
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И где вы будете эти деньги искать, неужели оффшоры начнете трусить.
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Омелян розкритикував діяльність Бальчуна та викликає його на "килим": https://goo.gl/9KnJch

«Укрзалізниця» в 2016 стала прибыльной. «Как и рассчитывали, финансовый результат ПАО «Укрзализныця»за 2016 прибыльный - получено 303 млн гривен. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 млрд гривен налогов и обязательных платежей» (с) председатель правления «Укрзализныци» Войцех Балчун.

Не дає спокою омельяну така робота,торік було 16 млрд збитків,оце була робота,комусь в кишеню попливли,а тепер в бюджет йдуть,хіба так працюють
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1.5%рентабельності--дуже мало.Омелян правий.І мені здається,що такі взаємини між Омеляном і Бальчуном--на краще.Чухатися обоє будуть у напрямі добробуту України
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- шурик, я иду строить дороги. просто тянет устроить скандал.

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А чего украинские СМИ молчат - РАЗГОН СХОДА У ГРИБОЕДОВА 14.01.2017 МОСКВА САМЫЕ ДРАМАТИЧНЫЕ МОМЕНТЫ https://www.youtube.com/watch?v=lhIT6xXDRHs
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Одни хотят, а другие не хотят отремонтировать около 2,5 тыс. км дорог на Украине?
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похоже там все будет, как всегда, ни грошей, ни дорог...
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Вот интересно, кто знает? Сталин во время войны дороги строил?
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Сралин во время войны в валенки срал от страха и в бункере сидел, что даже чЛенена чучело потеряли
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Значит наш Петюня очень смелый полководец. Он не только в шаровары не гадит, но даже конфеты на территории врага выпускает.
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Порошенко конечно хряк пархатый, но точно не трус.
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ДжамАнал, я тебя прошу не пиши мне, мне неприятно отвечать петухам.........иди лучше на поминки.
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А у него другого выхода нет. Бежать то не куда. Вот и блефует, типа не трус. Ты глаза его видел? Они отдельно от всего его организма. Ручками жестикулирует, губками улыбается, бровками ведёт, а глаза напуганы.
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Вечные проблеммы! Дураки и дороги, воры и дороги. Дороги воров любят. Дороги луше ремонтировать в снег или дождь. Половина асфальта на дачи... (Это не надо).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМининфраструктуры планирует в 2017 году отремонтировать около 2,5 тыс. км дорог, - Омелян
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