 Задача адвокатов из команды Портнова - медиа-кампания с лживыми заявлениями, искажением фактов и давлением на следствие, - Пашинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил на странице в Facebook.
Пашинский обращает внимание на то, что линия защиты и адвокаты нападавшего "сейчас открыто финансируются и контролируются сторонниками преступного режима Януковича во главе с Андреем Портновым".
"Этот человек не только причастен к созданию кровавого диктаторского режима, но и после победы Революции Достоинства решил переехать в Россию для сотрудничества и поддержки военного и медиа наступления на Украину", - написал Пашинский.
Он отмечает, что по результатам допросов в эту пятницу окончательно убедился, что адвокаты из команды Портнова не ставят себе задачу защищать нападавшего.
"Во время перекрестного допроса нападавший и его жена не получали должного внимания от своего адвоката, которая не замечала их и не помогала, а только пользовалась любой возможностью выйти к прессе. Задача их команды адвокатов - очередная медиа-кампания с откровенно лживыми заявлениями, искажением фактов, давлением на следствие. Возможно, семья нападавшего откликнулась на предложение помощи со стороны Портнова, не понимая, что этот человек только использует людей в своих планах. Мне жаль эту семью, попавшую в руки циничного и беспринципного торговца", - написал Пашинский.
По его словам, он переживает, что когда станет ясно, что все детали инцидента определены и доказаны, Портнов не остановится и перейдет к откровенным провокациям. Уже сейчас, как отмечает Пашинский, Портнов начинает готовить к ним, рассказывая о неизвестных людях, которые следят за домом нападавшего.
"Я считаю, что с такими "защитниками", семье моего нападавшего может угрожать опасность, поэтому в понедельник я обращусь в соответствующие правоохранительные с просьбой обеспечить семье нападавшего реальную, а не "портновскую" охрану", - отметил Пашинский.
Он считает, что эта история также имеет целью отвлечь его от целей и задач, которыми он сейчас занимается. "Надеюсь, следствие уже скоро закончится, и я смогу уделять больше времени реальным делам", - написал нардеп.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью. Источник:
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