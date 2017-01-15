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 Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией, - будущий вице-президент Пенс

Избранный президент США Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на российско-американские отношения.

Об этом заявил избранный вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"В лице избранного президента вы видите человека, который готов предложить свежий взгляд на поиски подхода к тем ужасным отношениям, которые сложились между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день, который, по крайней мере, открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным и Россией", - заявил Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет уважать США больше, когда я возглавлю страну, - Трамп

По мнению будущего вице-президента США налаживание отношений с Москвой пойдет на пользу общим интересам обеих стран.
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Почему Порошенко так ужасно выглядит в последнее время?


Тут сегодня один блогер спрашивает: «Вы заметили, как стал ужасно выглядеть Порошенко? Хотите узнать, почему?». А потом высказал свое мнение на сей счет!
Так вот, хочу сейчас не согласиться с этим блогером. Мне кажется, что на этом фото Петр Алексеевич так хреново выглядит, поскольку он на ней с большого бодуна. Ведь, как известно, Порошенко любит «принять на грудь» и иногда даже в таком виде появляется на публике.

Например, он был изрядно пьяным, выступая 31 августа прошлого года в Мариуполе перед местными жителями на открытии Центра административных услуг (подробнее об этом случае и соответствующее видео смотрите здесь!).

Впрочем, я согласен с вышеприведенным мнением блогера, что Порошенко очень сильно боится нового Майдана, поскольку, конечно, понимает, что в этом случае у него перспективы даже хуже, чем у Януковича. Ведь Порошенко оказался самым худшим президентомУкраины, включая Януковича...

Причем, скорее всего, новый Майдан не только снится нынешнему президенту-клептократу по ночам, но мысли о нем гложут Петра Алексеевича и во время бодрствования.

Более того, вполне вероятно, что именно из-за этого он и принимает частенько алкоголь, а потом по утрам так плохо выглядит…

Так что прошу блогера воспринять данные мои комментарии не как критику в его адрес, а как всего лишь небольшое уточнение-дополнение.
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Этот свежий взляд признание легитимности агрессии. И что зесь нового кроме прогиба?
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Пенис заявил об улучшении отношений с Владимиром Хуйлом
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вместо, вставания с колен, предлохит , русне позу раком, что ей привычно и комфортно
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Каган Шаломов большая умница, не было за эти 16 лет, что он у власти НИ ОДНОГО прецедента, чтобы рав не выполнил просьбу верховного раввина и своего личного духовного учителя Берл Лазар. Все на высшем уровне, уровень жизни наших общин просто высочайший.

Правьте тысячу лет, Владимир Владимирович! Тель Хай!


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Думаю не стоит делать скоропостижных выводов.... У них демократия, и конгресс имеет влияние на ....
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Брюхатый Боров-уже всё "гудило" Владиофшору Питуну вылизал...

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Свежий взгляд, это поймать момент и всю стратегическую авиацию послать .
Иначе будут суки мутить, пока их останется в раииси миллионов 20.
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Как эта чубатая ,белобрысая сука уже заипала!Только одно на уме-как вылизать,основательной зад, своей любимой -ВоффкеПу..!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией, - будущий вице-президент Пенс
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