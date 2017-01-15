 Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией, - будущий вице-президент Пенс

Об этом заявил избранный вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"В лице избранного президента вы видите человека, который готов предложить свежий взгляд на поиски подхода к тем ужасным отношениям, которые сложились между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день, который, по крайней мере, открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным и Россией", - заявил Пенс.
По мнению будущего вице-президента США налаживание отношений с Москвой пойдет на пользу общим интересам обеих стран.
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Тут сегодня один блогер спрашивает: «Вы заметили, как стал ужасно выглядеть Порошенко? Хотите узнать, почему?». А потом высказал свое мнение на сей счет!
Так вот, хочу сейчас не согласиться с этим блогером. Мне кажется, что на этом фото Петр Алексеевич так хреново выглядит, поскольку он на ней с большого бодуна. Ведь, как известно, Порошенко любит «принять на грудь» и иногда даже в таком виде появляется на публике.
Например, он был изрядно пьяным, выступая 31 августа прошлого года в Мариуполе перед местными жителями на открытии Центра административных услуг (подробнее об этом случае и соответствующее видео смотрите здесь!).
Впрочем, я согласен с вышеприведенным мнением блогера, что Порошенко очень сильно боится нового Майдана, поскольку, конечно, понимает, что в этом случае у него перспективы даже хуже, чем у Януковича. Ведь Порошенко оказался самым худшим президентомУкраины, включая Януковича...
Причем, скорее всего, новый Майдан не только снится нынешнему президенту-клептократу по ночам, но мысли о нем гложут Петра Алексеевича и во время бодрствования.
Более того, вполне вероятно, что именно из-за этого он и принимает частенько алкоголь, а потом по утрам так плохо выглядит…
Так что прошу блогера воспринять данные мои комментарии не как критику в его адрес, а как всего лишь небольшое уточнение-дополнение.
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ис заявил об улучшении отношений с Владимиром Хуйлом
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Правьте тысячу лет, Владимир Владимирович! Тель Хай!
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Иначе будут суки мутить, пока их останется в раииси миллионов 20.
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