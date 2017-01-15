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Все про:техника (639) снегопад (594) Мининфраструктуры (413) Омелян (176) закупки (67)

 90% снегоуборочной техники - это машины в возрасте 30-50 лет, - Омелян

Большинство снегоуборочной техники Украины уже исчерпало все свои возможности, вследствие чего государству необходимо закупить новые машины

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что во время осложнения погодных условий проводить работу по очистке украинских дорог было крайне сложно даже несмотря на то, что Министерство вывело 1500 единиц техники для этой задачи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 4 января из снежного плена освобождено 2 459 автомобилей

"90% техники - это машины в возрасте 30-50 лет, то есть они давно исчерпали все ресурсы и не отвечают никаким требованиям современной борьбы со стихией", - отметил Омелян.

Он выразил надежду, что в этом году государству удастся закупить новую технику для уборки снега, которую хотят купить у отечественного производителя. Также технику могут решить купить и в европейских странах, она уже будет не новой, но значительно дешевле.

Также читайте: К расчистке автодорог государственного и регионального значения привлечено более 2 тыс. единиц техники и более 3 тыс. человек. Заторов не зафиксировано, - ГСЧС

На приобретение техники планируется выделить около 750 млн гривен.
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щя нового китайского хлама накупят....а здачу распилят...
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чинуша плетёт, всякий вздор, лишь бы не работать
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Странно,два года покупали и вдруг 30-50 лет.
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два года покупали велосипеды для мэрии. И, судя по результатам, нужны были трехколесные.
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Чему удивляться ?
Коммуналка - не тот приоритет власти .
Новую технику закупают лишь для ментов - с нами бороться .
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За тобою гонялась снігозбиральна машина?! Який жах!
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Що "водометная машина"? Нахура "водометная машина" для вбирання снігу?
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не лепи горбатого..........

водометы для мусаров закуплены
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состояние инфраструктуры - явный показатель того, что "элита" ни как не связывает своё будущее и будущее своих детей с этой страной..
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Эвоно как... Видать " Богдан" уже смастерил подобие снегоуборочной техники.
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А может Ляшко на базе пожарных машин расширяется.
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Був я в Калінінградській області і бачив як там засрала все маскалота.
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Зима короткая,это же не Арктика.Перестройте тракторный завод,а акции народу!
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Нужное дело. Абы только с умом деньги потратили.
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в СССР строили эти машины а в Украине и Рашке закупают за рубежом
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Это где это в России их закупают за рубежом? (говорю как человек с завода которого 2 недели назад отгрузили трамвай для очистки путей от снега, а ещё 35 будут делать)
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На який машині росіяни збили французькій літак ?
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"90% техники - это машины в возрасте 30-50 лет, то есть они давно исчерпали все ресурсы и не отвечают никаким требованиям современной борьбы со стихией", - отметил Омелян.

90% верховной рады-это паразиты в возрасте 30-50 лет,они давно исчерпали доверие народа,ресурсы и бюджет Украины в свою пользу и никто за это не отвечает(
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Держава вже не зможе закупити техніку (роздерібанити гроші) для комунальних служб, бо це справа місцевих бюджетів ))
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Да нахрен те машины! Сколько той зимы, оно все равно растанет весной. Лучше ребятам десяток мерсов для "общения на округах". Ну вы как маленькие!
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давайте згадаємо льоню-космоса, що він казав))))))))))))))
сніг розтане сам собою!)))))))))))
виталька сприйняв льонін наказ)) й для прискорення процесу посипає сніг сіллю!
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эта техника - ровесница мэра Киева. Он что, не знает что снег бывает каждую зиму? Давайте, начинайте с депутатской комиссии и далее по регламенту...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины90% снегоуборочной техники - это машины в возрасте 30-50 лет, - Омелян
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