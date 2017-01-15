 90% снегоуборочной техники - это машины в возрасте 30-50 лет, - Омелян

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что во время осложнения погодных условий проводить работу по очистке украинских дорог было крайне сложно даже несмотря на то, что Министерство вывело 1500 единиц техники для этой задачи.
"90% техники - это машины в возрасте 30-50 лет, то есть они давно исчерпали все ресурсы и не отвечают никаким требованиям современной борьбы со стихией", - отметил Омелян.
Он выразил надежду, что в этом году государству удастся закупить новую технику для уборки снега, которую хотят купить у отечественного производителя. Также технику могут решить купить и в европейских странах, она уже будет не новой, но значительно дешевле.
На приобретение техники планируется выделить около 750 млн гривен.
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Коммуналка - не тот приоритет власти .
Новую технику закупают лишь для ментов - с нами бороться .
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водометы для мусаров закуплены
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Прочитайте - цікаво
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90% верховной рады-это паразиты в возрасте 30-50 лет,они давно исчерпали доверие народа,ресурсы и бюджет Украины в свою пользу и никто за это не отвечает(
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У нас: !
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сніг розтане сам собою!)))))))))))
виталька сприйняв льонін наказ)) й для прискорення процесу посипає сніг сіллю!
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