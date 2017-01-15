 В ходе контрразведывательных мероприятий полиция Донетчины выявила 3 бывших боевиков "ДНР"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сотрудниками Константиновского отделения полиции был выявлен бывший боевик батальона "Восток".
45-летний житель Константиновского района приехал в оккупированный Донецк в ноябре 2014 года. На подъезде к городу, во время проверки на блокпосте "ДНР" в Ясиноватой, боевики всех мужчин вывели из автобуса и предложили вступить в свои ряды. Ко нстантиновец был единственным, кто согласился.
В оккупированном Донецке новобранцу выдали автомат и поставили охранять базу "Востока", нес он службу и на блокпосту. Позже боевик принимал участие в боях возле Донецкого аэропорта и под Авдеевкой. Во время одного из боев боевика контузило, а после лечения в госпитале он решил не возвращаться в бандформирование. Несколько месяцев прожив в Донецке, мужчина вернулся в Константиновку, где устроился на местное предприятие, думая, что о криминальном прошлом никто не узнает.
Однако в ходе контрразведывательной работы сотрудники Константиновского отделении полиции собрали доказательства относительно его причастности к НЗФ, и он будет привлечен к уголовной ответственности.
Еще один бывший боевик, который скрывался под видом мирного жителя, обнаружен в поселке Новолуганское, где уже две недели работает спецгруппа полиции.
24-летний житель Новолуганского присоединился к боевикам в июне 2014 года. Он "нес службу" на блокпосту, расположенном вблизи с. Луганское, тогда еще Артемовского района, где осуществлял незаконный досмотр автотранспорта и граждан. Новобранец обеспечивал вооруженную защиту блокпоста с автоматом Калашникова в руках. Вскоре боевик понял, что ошибся с выбором "профессии" и покинул террористов.
Аналогичная биография и у 27-летнего жителя Лимана, который в мае 2014 дежурил на блокпосту на перекрестке автодорог Красный Лиман Северский-Ямполь-Кривая Лука.
По всем фактам открыты уголовные производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Бывшим боевикам грозит до 8 лет лишения свободы.
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Они же меньше вартые. Их десять на одного нашего надо!!!
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Пудинг разшевелил палкой улей)))
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а остальным за что, за блокпост? они что, в боевых действиях участвовали?
тем более стали на путь исправления....
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Тебе всё равно, что и где писать? Как с Гимном?
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А вот и не угадали....
Это тропинка на пляж в Ялте)))))))Левадия)))))
РАБСИЯН учать ходить правильно!!!))))))
Это вам не ХУНТА)))
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"...на скамье подсудимых, сидит дочь прокурора...и какой то жиган..."))))))))))
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Был у Гаврилы автомат
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или он думает фраза "да,когда это было" проканает?
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Сам себе опер, прокурор и судья
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