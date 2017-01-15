EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия, Общество
  2558  51
Материалы по теме:
Все про:боевик (17740) задержание (4804) Нацполиция (5465) сепаратизм (12606) Донецкая область (3536) Антитеррористическая операция (15558)

 В ходе контрразведывательных мероприятий полиция Донетчины выявила 3 бывших боевиков "ДНР"

Полицией Донецкой области в ходе контрразведывательных мероприятий выявлены 3 бывших боевика "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудниками Константиновского отделения полиции был выявлен бывший боевик батальона "Восток".

45-летний житель Константиновского района приехал в оккупированный Донецк в ноябре 2014 года. На подъезде к городу, во время проверки на блокпосте "ДНР" в Ясиноватой, боевики всех мужчин вывели из автобуса и предложили вступить в свои ряды. Ко нстантиновец был единственным, кто согласился.

В оккупированном Донецке новобранцу выдали автомат и поставили охранять базу "Востока", нес он службу и на блокпосту. Позже боевик принимал участие в боях возле Донецкого аэропорта и под Авдеевкой. Во время одного из боев боевика контузило, а после лечения в госпитале он решил не возвращаться в бандформирование. Несколько месяцев прожив в Донецке, мужчина вернулся в Константиновку, где устроился на местное предприятие, думая, что о криминальном прошлом никто не узнает.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Парадоксы этой войны: у раненного в результате обстрела боевиками Красногоровки дочь живет в России, а зять - военнослужащий РФ, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Однако в ходе контрразведывательной работы сотрудники Константиновского отделении полиции собрали доказательства относительно его причастности к НЗФ, и он будет привлечен к уголовной ответственности.

Еще один бывший боевик, который скрывался под видом мирного жителя, обнаружен в поселке Новолуганское, где уже две недели работает спецгруппа полиции.

24-летний житель Новолуганского присоединился к боевикам в июне 2014 года. Он "нес службу" на блокпосту, расположенном вблизи с. Луганское, тогда еще Артемовского района, где осуществлял незаконный досмотр автотранспорта и граждан. Новобранец обеспечивал вооруженную защиту блокпоста с автоматом Калашникова в руках. Вскоре боевик понял, что ошибся с выбором "профессии" и покинул террористов.

Также читайте: "Почти каждую неделю кто-то из осужденных за сепаратизм выходит досрочно по "закону Савченко", - Ирина Геращенко

Аналогичная биография и у 27-летнего жителя Лимана, который в мае 2014 дежурил на блокпосту на перекрестке автодорог Красный Лиман Северский-Ямполь-Кривая Лука.

По всем фактам открыты уголовные производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Бывшим боевикам грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте: Из 12 мэров-сепаратистов только один наказан. Они ждут сигнала из Кремля, - Фирсов






 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С грустными глазами? Тада панять и прастить. И к сявченке на квартиру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На кол падаль, чтоб подыхали медленно и мучительно Эх, отдали бы мне, имеется большой опыт в орудиях и методах инквизиции
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Золлотые слова. Еще пару десятков таких и на одного нашего можно обменять.
Они же меньше вартые. Их десять на одного нашего надо!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ого немного и конца колоне не видно. это настоящая фотка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да...и видос погрузки на ж/д есть
Пудинг разшевелил палкой улей)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Голландии бюджет втрое против козлорыловки. Мають звiдки и явно не последние.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в конце текста супер - Вот такие нынче тренды - всё, что тяжелее 20 тонн - гнать в Польшу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему до 8лет?это может быть и год и два. За это должно быть от 8 лет как минимум.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При совке четвертной все сидели! По другому никак!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При совке за такое вышка была и другого не дано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну с первым понятно: в бою был, реально террорист - 8 лет, так ему суке....
а остальным за что, за блокпост? они что, в боевых действиях участвовали?
тем более стали на путь исправления....
 показать весь комментарий
Ответить
 
потому что эта война уже давно готовилась,а под неё законы,для этих уродов,а вот Украинцам за то что землю зщисчали от 20 годов Россия даёт,а в Украине всё законодательство принимали только против государства и Порошенко,и Ющенко ,и Тимошенко,и Яценюк и все все остальные бизнесмены.все они эти бизнесмены за 5 иностранных центов продадут всё всё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот ответ на вопросы, заданные в новости о возврате Донбасса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ониженашилюди...Выплатить им пенсии,что накапливались с 2014 года на их счетах в Пенсионном Фонде..(.с)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там самому старшему-45 лет.

Тебе всё равно, что и где писать? Как с Гимном?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это шоб тебе было с кем спорить)).Тот,шо 45 совсем не шахтёр и не бывший мент? Тогда надо им всем помочь гуманитаркой,обратясь в добрейший и гуманитарнейший из всех земных фондов-в фонд рыната ахметтова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спор ради спора-это не ко мне. Ты предложил-ты к гудку и обращайся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага,уже ему погудели,йон сваих не бросаить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
это они в прошлом боевики ДНР а сейчас просветленные патриоты и мыслители!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угадайте шо это?)))))))
А вот и не угадали....

Это тропинка на пляж в Ялте)))))))Левадия)))))
РАБСИЯН учать ходить правильно!!!))))))
Это вам не ХУНТА)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот идешь по такой тропинке и громко бурчихь себе под нос
"...на скамье подсудимых, сидит дочь прокурора...и какой то жиган..."))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Контрозвідка України виловила сепарських дезертирів.За то що втікли із армії Днр будуть сидіти в Україні.Контрозвідка Днр тобто еМГебешники теж виловили українських військових медиків ,які поїхали до Днр відвідати своїх родичів і теж можуть сидіти за зраду Донецкій Родіні.Абсурд громадянської війни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чому абсурд? Білі чмирили червоних, а червоні білих. А Махно бив білих поки не почервоніють, а червоних поки не побіліють.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Воно хоче втюхати про громадянську війну , начебто кацапи щезли кудись .
 показать весь комментарий
Ответить
 
На блокпосту стоял Гаврила
Был у Гаврилы автомат
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боюсь как бы это не было так же как в Чечне когда всех неугодных власти назначали боевиками ДНР...
 показать весь комментарий
Ответить
 
бывших-мусоров,проституток и боевиков не бывает!
или он думает фраза "да,когда это было" проканает?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ходе контрразведывательных мероприятий полиция Донетчины выявила 3 бывших боевиков "ДНР"
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия РФ водители граница ГСЧС Донбасс Донецкая область ДТП жертва задержание Закарпатье Ивано-Франковская область Крым Львовщина Минобороны Нацполиция обстрел потери проверка Россия снегопад США терроризм Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти